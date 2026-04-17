أكثر من نصف الطلاب حققوا معدل درجات أكثر من 90 %

ساهم التميز المستدام برفع المتوسط العام للدرجات في مدارس المجموعة إلى 88.24 %

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حقق طلاب مجموعة جيمس للتعليم في المدارس التي تقدم المنهاج الهندي (CBSE) في دولة الإمارات مرة أخرى نتائج متميزة في اختبارات الصف العاشر، حيث سجلت جميع المدارس نسبة نجاح كاملة بلغت 100%، مع تمكن عدد من الطلاب من تحقيق العلامة الكاملة.

أبرز نتائج الصف العاشر للمنهاج الهندي (CBSE):

تم تقييم 2,960 طالباً من الصف العاشر في 11 مدرسة تابعة للمجموعة

سجلت جميع المدارس نسبة نجاح كاملة بلغت 100 %

حقق 51.52% من الطلاب معدل درجات أكثر من 90 %

حصل 19.76% من الطلاب على معدل درجات بين 85% و90 %

بلغ المتوسط العام للدرجات 88.24 %

تُعد هذه النتائج ذات أهمية خاصة في ظل المستجدات الأخيرة، إذ تعكس مدى مرونة طلابنا وقوة استمرارية منظومتنا التعليمية عبر جميع مدارسنا.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس: "نحن فخورون للغاية بطلابنا لتحقيقهم نسبة نجاح 100% في امتحانات المنهاج الهندي CBSE، مع حصول أكثر من نصفهم على درجات تفوق 90%. وتعكس هذه النتائج التميز الأكاديمي لمدارس جيمس على نطاق واسع، إلى جانب الاتساق في منهجيتنا عبر جميع مدارسنا. ويقف وراء كل نتيجة تفاني معلمينا، وطموح طلابنا، والشراكة القوية مع أولياء الأمور".

من جانبها، قالت ليزا كراوسبي، الرئيس التنفيذي للتعليم في مجموعة جيمس: "يمثل هذا الأمر إنجازاً نفخر به في مجتمع مدارس المنهاج الهندي CBSE التابعة لمجموعة جيمس. وتعكس نتائج هذا العام جودة برامجنا الأكاديمية، والبيئة الداعمة التي نوفرها لكل متعلم، إضافة إلى اجتهاد طلابنا ومواهبهم. ونحن نهنئ ونشكر جميع من أسهم في تحقيق هذا النجاح".

ومن بين أبرز طلاب الصف العاشر المتفوقين:

سارانيا ساباريناث ناير، مدرسة ذا ميلينيوم – دبي: 100 %

سارانغ فارما باريانكاد، مدرسة جيمس مدرستنا الثانوية الإنجليزية – الشارقة (بنين): 100 %

تشاكاراباني فاسوديف رامانا، مدرسة جيمس المتحدة الهندية – أبوظبي: 100 %

بدورها، قالت سارانيا ساباريناث ناير متحدثة عن إنجازها: "اتسمت رحلتي التعليمية في الصف العاشر بالانضباط والعزيمة والتفاني. وأنا أدين بكل ما حققته لمعلميّ ووالديّ ولله الذي أنار طريقي وقادني نحو الأمام".

وقال سارانغ فارما باريانكاد: "أتقدم بخالص الشكر لمعلميّ الذين كانوا دائماً إلى جانبي، ولوالديّ على ثقتهم بي. لقد ساهمت مدرستي في صقل شخصيتي، وسأبقى دائماً فخوراً بانتمائي لها".

وأضاف تشاكاراباني فاسوديف رامانا: "لقد كنت محظوظاً جداً بانتمائي لهذا المجتمع المدرسي الرائع منذ الصف السابع. وأنا ممتن لمعلميّ على توجيههم، ولإدارة المدرسة على دعمها المستمر، ولوالديّ على تحفيزهم، ولزملائي الذين يلهمونني كل يوم".

ومن بين المدارس الأعلى أداءً، جاءت مدرسة ذا ميلينيوم – دبي بمتوسط 91.81%، تلتها مدرسة جيمس نيو ميلينيوم – الخيل بنسبة 90.98%، ثم مدرسة جيمس ميلينيوم – الشارقة بنسبة 90.72%. كما حافظت جميع مدارس CBSE الأخرى التابعة للمجموعة على متوسط درجات يفوق 80%. وظلت أعداد الطلاب مستقرة نسبياً خلال السنوات الثلاث الماضية.

يمثل هذا العام أيضًا محطة هامة لمدرسة جيمس ليجاسي، حيث حققت أول دفعة من طلاب الصف العاشر ضمن منهاج (CBSE) والبالغ عددهم 255 طالبًا نسبة نجاح 100% ومتوسطًا قويًا للمدرسة بلغ 84.67%، مما يعكس بداية واثقة ويعزز الأساس الأكاديمي للمدرسة.

نبذة عن جيمس للتعليم:

جيمس للتعليم هي من أبرز مقدمي خدمات التعليم الخاص من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر في العالم، حيث تقوم بتعليم أكثر من 200,000 طالب وطالبة من أكثر من 176 جنسية عبر شبكتها العالمية من المدارس التي تملكها وتديرها. ومن خلال ما يقرب من نصف مليون خريج، قامت جيمس ببناء إرث مؤثر يمتد عبر الأجيال والقارات. تأسست جيمس في دبي عام 1959، وما زالت مؤسسة عائلية، بقيادة مؤسسها ورئيسها الملهم، صني فاركي، وأبنائه دينو فاركي (الرئيس التنفيذي للمجموعة) وجاي فاركي (نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة). تُقدم جيمس مجموعة واسعة من المناهج ومسارات التعلم، حيث تركز على تقديم تعليم عالي الجودة للطلاب من جميع مناحي الحياة. في كل عام، يتخرج طلاب جيمس في أفضل جامعات العالم، بما في ذلك جميع جامعات رابطة اللبلاب (Ivy League) الثماني وجميع جامعات مجموعة راسل في المملكة المتحدة، ويواصلون مسيرتهم ليصبحوا قادة ومبتكرين وصانعي التغيير في جميع القطاعات. من خلال شبكة مدارسها المتنامية ومبادراتها الخيرية، تلتزم جيمس برسالتها: توفير تعليم عالي الجودة في متناول كل متعلم، في كل مكان.

#بياناتشركات