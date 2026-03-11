أبوظبي: وقّعت شركة بروميثيوس ميديكال إنترناشونال، المزود الدولي للتدريب الطبي الطارئ في القطاعين الدفاعي والمدني التي تُعد إحدى الشركات التابعة لـ "ريسبونس بلس القابضة"، المزود الرائد لخدمات الطوارئ الطبية ما قبل المستشفى في منطقة الشرق الأوسط، اتفاق شراكة مع أكاديمية CBRN المؤسسة الدولية المتخصّصة في التعليم والتدريب في مجالات الدفاع ضد التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات.

ويجمع هذ الاتفاق، بين مؤسستين متخصصتين تتشاركان الالتزام بتطوير قدرات مستدامة في مجالات المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات، بما يعزز الأمن الصحي، وحماية الجمهور، والاستعداد للطوارئ على مستوى العالم. وتعدّ هذه المبادرة تطورًا نوعيًا يعزز الشراكات الدولية في التدريب والتعليم المتقدم القائم على محاكاة واقعية.

تمتلك بروميثيوس ميديكال إنترناشونال خبرة موثوقة في الاستجابة الطبية للحوادث المتعلقة بمجالات الدفاع ضد التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات فيما تُعد أكاديمية CBRN مؤسسة دولية متخصصة في التدريب والاستشارات، تركز على بناء القدرات من خلال برامج تعليمية منظمة، ومحاكاة متقدمة، ومنهجيات تعليمية قائمة على الأدلة لصنّاع القرار، وفرق الاستجابة، والمتخصصين الفنيين.

بعد نجاح التعاون خلال عام 2025، تعتزم المؤسستان توحيد خبراتهما لإطلاق برامج تدريبية مبتكرة متقدمة تحاكي الواقع بدقة، تركّز على تعزيز القدرات في مجالات الاستعداد والتأهب لمواجهة أخطار التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات، عبر التعليم التطبيقي والتدريب العملي، بما يشمل التدريب الطبي المكُثف وبرامج التدريب باستخدام عوامل حية (Live Agent Training) تُنفّذ في أوروبا ضمن أطر صارمة للسلامة والحوكمة.

وقال ستيفن واينز، الرئيس التنفيذي لشركة بروميثيوس ميديكال إنترناشونال: "تتفق شركتا بروميثيوس ميديكال إنترناشونال وأكاديمية CBRN على أن الجاهزية الحقيقية تعتمد على تدريب واقعي، وتفاعلي، وخاضع لإدارة مهنية دقيقة. ومن خلال توحيد قدراتنا، نضع معيارًا جديدًا لتعليم الاستعداد والتأهب لمواجهة الأخطار الناتجة عن التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات، يركز على تطوير قدرات عملية حقيقية وليس مجرد فهم نظري".

ومن جهته، قال أحمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي لأكاديمية CBRN: "إن الجاهزية في مجال الاستعداد والتأهب لمواجهة الأخطار الناتجة عن التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات، تُبنى من خلال التعلم المنهجي، والتكرار، والواقعية. وتعكس هذه الشراكة مع بروميثيوس ميديكال إنترناشونال تركيزًا مشتركًا على التدريب عالي الواقعية، والاستعانة بخبراء متخصصين، والمحاكاة المتقدمة، لضمان تحويل المعرفة إلى أداء فعّال عند الحاجة".

وتشمل الشراكة أيضًا التعاون في مجال محاكاة الواقع المعزز، التي تم تطويرها بالتعاون مع جامعات أوروبية، لدعم نقل المعرفة بشكل فعّال وقياس الجاهزية التشغيلية.

وتضع هذه الشراكة بروميثيوس ميديكال إنترناشونال وأكاديمية CBRN في موقع مؤثر لدعم المؤسسات والجهات التي تسعى إلى برامج تدريب وتعليم متقدمة ومستقبلية في مجال الاستعداد والتأهب لمواجهة الأخطار الناتجة عن التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات، في ظل بيئة عالمية تتسم بتعقيد متزايد للمخاطر.

