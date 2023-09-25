التحالف بين رائدين في مجال العمل المناخي يأتي لزيادة الوعي العام حول آثار الكربون وتمكين العملاء من تحييد انبعاثات الكربون أثناء عملية الشراء

دبي: أعلنت شركة كربون صفر «CarbonSifr»، الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا البيئية ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، عن شراكة العطاء الأخضر مع جمعية الإمارات للطبيعة، وهي مؤسسة خيرية بيئية تأسست بهدف الحفاظ على التراث الطبيعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار عام الاستدامة وما بعده. تمثل هذه الشراكة الإستراتيجية جهداً مشتركاً بين التزام كربون صفر «CarbonSifr» بالعمل المناخي الرائد مع إرث جمعية الإمارات للطبيعة المتمثل في رفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع وتعزيز العمل البيئي.

وفي هذا السياق؛ قالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المديرة العامة لجمعية الإمارات للطبيعة: "يدعم شركاؤنا في العطاء الأخضر مشاريع الحفاظ على البيئة المحلية، مما يساعد على تمهيد الطريق لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أهداف الصفر من الانبعاثات والتنوع البيولوجي". وأضافت: "يسعدنا أن نرحب بـ كربون صفرـ «CarbonSifr» كشريك في العطاء الأخضر ونتطلع إلى رفع مستوى وعي المجتمع المدني حول آثار الكربون والعمل البيئي."

وبصفتها الشريك التكنولوجي المفضل لجمعية الإمارات للطبيعة، فإن كربون صفر «CarbonSifr» تعمل على تعزيز التزامها بتعزيز الوعي المناخي وتقديم حلول عملية للشركات والمستهلكين في الشرق الأوسط. ترتكز حلول تكنولوجيا المناخ الخاصة بهم على مساعدة الشركات والمنظمات على اتخاذ خطوات نحو تحقيق تأثير ملموس، مما يجعل العمل المناخي أكثر سهولة في الوصول إليه وتحقيقه للجميع.

من جهته قال مصطفى بوسكا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشؤون تقليل انبعاثات الكربون في كربون صفر «CarbonSifr»: "تعزز هذه الشراكة مع جمعية الإمارات للطبيعة من مهمتنا، حيث نطمح معًا إلى رفع مستوى العمل المناخي في المنطقة، وتعزيز أهمية المسؤولية والعمل الجماعي. "

ومع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP2، يركز المجتمع العالمي على تعزيز التزاماته وتحقيق التأثير في مجال التغير المناخي. تلعب الشراكات الإستراتيجية بين الشركات والمنظمات دورًا أساسيًا في تحقيق تغيير جذري وتمهيد الطريق نحو مستقبل صافي من الانبعاثات. تمثل هذه الشراكة إمكانية تسخير التكنولوجيا الرقمية للتعامل مع المجتمع المدني ودفع الإجراءات المتكررة التي تساهم في تحقيق غد مستدام.

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حول كربون صفر «CarbonSifr»

شركة كربون صفر «CarbonSifr» هي شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المناخ ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. تلتزم الشركة في دمج العمل المناخي في الحياة اليومية، وتوفر حلولًا مدعومة بالتكنولوجيا لقياس البصمة الكربونية للشركات وتقليلها وإزالتها. وبفضل جهودها، تلعب كربون صفر «CarbonSifr» دورًا محوريًا في تعزيز الوعي المناخي وتسريع العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط. كربون صفر «CarbonSifr» هي أيضًا عضو في تحالف الإمارات للكربون، وهو تحالف متخصص في تطوير أسواق الكربون في المنطقة.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://carbonsifr.com

حول جمعية الإمارات للطبيعة:

جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، هي منظمة غير ربحية، وجمعية بيئية خيرية تعمل على مستوى الدولة، تأسست لتحقيق تغييرات إيجابية للحفاظ على التراث الطبيعي لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست في عام 2001 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، المؤسس الفخري ورئيس الجمعية، كإرث من رؤية المغفور له الشيخ زايد لدولة الإمارات العربية المتحدة.

على مدى عقدين من الزمن، كانت جمعية الإمارات للطبيعة شريكاً بارزاً ونشطاً في الحفاظ على البيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن نعمل بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، وهو أحد أكبر منظمات الحفاظ على البيئة المستقلة وأكثرها احترامًا في العالم.

باعتبارنا مؤسسة بحثية محلية في مجال الحفاظ على البيئة ورائدة في برنامج "قادة التغيير"، أول منصة عضوية رقمية على الإطلاق للبيئة - فإننا نعمل على تمكين وحشد المجتمع المدني، والجهات الحكومية وقطاع الأعمال لدعم أجندة الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتحقيق تحول نوعي على نطاق واسع لصالح الناس والكوكب على حد سواء.

للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الرابط التالي https://www.emiratesnaturewwf.ae