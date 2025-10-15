الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، الشركة الرائدة في قطاع التقنية والإعلام والاتصالات في المملكة العربية السعودية، عن مشاركتها كراعٍ ماسي في المؤتمر الأوروبي للسعات Capacity Europe 2025 أحد أهم المؤتمرات لصناعة الاتصالات والبنية التحتية الرقمية عالمياً في أوروبا والمقام في لندن ابتداءً من 21 إلى 23 أكتوبر 2025.

وتستعرض موبايلي خلال مشاركتها في المؤتمر، الذي سيشارك فيه الذي سيشارك فيه نحو 3500 ممثل شركة عالمية في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية عالمياً، أبزر مشاريعها وحلولها التي تقدمها لقطاع النواقل والمشغلين.

وبهذه المناسبة علق المهندس ثامر الفدا، نائب الرئيس الأول لقطاع خدمات النواقل والمشغلين ومبيعات الجملة في "موبايلي": "تعتبر مشاركتنا في هذا المؤتمر فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات مع الشركات الإقليمية والدولية العاملة في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية عالمياً وكذلك المختصين في هذا المجال".

وأضاف:" إن حضور موبايلي في هذا المؤتمر يؤكد دورها الفاعل كممكن رقمي وطني رائد في القطاع، خاصة أنها تعد أحد أفضل مقدمي خدمات النواقل والمشغلين في الشرق الأوسط، وتسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية في المنطقة لتلبية احتياجات العملاء".

وأشار إلى أن المؤتمر سيمكن موبايلي من عرض مساهمتها في تقديم حلول رقمية مبتكرة تدعم احتياجات شركائها وعملائها على المستويين المحلي والدولي، وذلك من خلال استثماراتها في مراكز البيانات والكابلات البحرية، والتي تعزز حركة مرور البيانات الدولية، ورفع سعات النطاق العريض بالمملكة، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بأن تكون المملكة مركزًا رقميًا عالميًا.

كما تجدر الإشارة إلى أن موبايلي تستثمر نحو 3.4 مليار ريال في مراكز البيانات والكابلات البحرية، كونها عضواً في خمسة تحالفات دولية لبناء هذه الكابلات، وقد نجحت مطلع العام الجاري في إنزال نظام الكابل البحري “Africa-1” في ضباء، الذي يمتد لأكثر من 10 آلاف كيلومتر، رابطاً بين منطقة الشرق الأوسط وقارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

