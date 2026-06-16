ستقوم سيمنس للطاقة بتوريد تقنيات متقدمة للتوربينات الغازية والبخارية لمشروع محطة الطويلة C المستقلة لإنتاج الطاقة في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. وتعد هذه ثالث محطة كهرباء في الموقع تقوم سيمنس للطاقة بتجهيزها. ويشمل نطاق التوريد ثلاثة توربينات غازية، وتوربينين بخاريين، وخمسة مولدات، وأنظمة مساندة لمحطة الطاقة التي تعمل بنظام الدورة المركبة، بقدرة إجمالية مخططة تبلغ 2.6 جيجاوات.

وستوفر المحطة الجديدة المرونة الضرورية، وتعزز استقرار شبكة الكهرباء، وتدعم دمج الطاقة المتجددة على نطاق واسع في إمارة أبو ظبي. وقد صُممت المحطة لتتيح إمكانية استخدام تقنيات احتجاز الكربون ووحدات تخزينه في المستقبل، بما يتماشى مع هدف دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتعمل شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) مع تحالف دولي يضم شركة الجميح للطاقة والمياه من المملكة العربية السعودية، وشركة سيمبكورب للصناعات من سنغافورة، على تطوير المشروع، بينما تتولى شركة مجموعة هندسة الطاقة الصينية المحدودة أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء الخاصة بالمحطة، فيما تمثل شركة مياه وكهرباء الإمارات المشتري الوحيد للكهرباء المنتجة.

وقال كريم أمين، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لسيمنس للطاقة: "تزداد أهمية توليد الطاقة باستخدام الغاز والتحكم بها أكثر من أي وقت مضى، في ظل تزايد الطلب والضغوط التي تواجهها أنظمة الطاقة حول العالم لتوفير المرونة والاعتمادية. نفخر بمساهمتنا في مشروع الطويلة C من خلال تقنياتنا وخبراتنا، بما في ذلك توفير أول توربين غازي من فئة HL في دولة الإمارات، والذي يتميز بأداء يُعد من الأفضل في القطاع. ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لإرث طويل من دعم أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، ويؤكد التزامنا بالشراكات الاستراتيجية التي تدعم طموحات الدولة."

سيتم إنتاج مكونات محطة الطاقة الجديدة ضمن شبكة التصنيع العالمية التابعة لسيمنس للطاقة، حيث سيتم تصنيع توربينات الغاز SGT5-9000HL وتوربينات البخار SST5-5000 في برلين ومولهايم في ألمانيا، بينما سيتم تصنيع مولدات SGen5-3000W وSGen5-2000P في منشأة الشركة في شارلوت بالولايات المتحدة الأمريكية.



الاستفسارات الإعلامية

ألينا ميزينتسيفا

المتحدثة الإعلامية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

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تُعد سيمنس للطاقة واحدة من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة على مستوى العالم. تدعم سيمنس للطاقة الانتقال إلى عالم أكثر استدامة من خلال العمل مع شركاء وعملاء الشركة على أنظمة الطاقة المستقبلية. تغطي منتجات وحلول وخدمات سيمنس للطاقة تقريبًا سلسلة القيمة في مجال الطاقة بالكامل، بدءًا من توليد الطاقة والحرارة ونقلهما، وصولًا إلى التخزين، بالإضافة إلى تكنولوجيا الطاقة التقليدية والمتجددة، مثل التوربينات الغازية والبخارية، ومحطات الطاقة الهجينة التي تعمل بالهيدروجين، والمولدات والمحولات الكهربائية. تعزز شركة سيمنس جاميسا، التابعة لسيمنس للطاقة والمتخصصة في مجال طاقة الرياح، من مكانة الأخيرة كرائدة في مجال الطاقات المتجددة على مستوى العالم. يُقدر أن سدس الكهرباء المنتجة عالميًا يعتمد على تقنيات سيمنس للطاقة. توظّف سيمنس للطاقة نحو 105,000 موظف حول العالم في أكثر من 90 دولة، وحققت إيرادات بلغت 39.1 مليار يورو في السنة المالية 2025. www.siemens-energy.com

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