أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت شركة "أمرك"، المزود الرائد لخدمات وحلول الصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية المتقدمة في المنطقة، اتفاقية شراكة استراتيجية مع "مارشال"، الشركة البريطانية المزودة لخدمات وحلول هندسة صيانة الطيران بهدف تعزيز صيانة أسطول طائرات (C-130)، ورفع جاهزيتها التشغيلية، من خلال ترقية وتحديث الطائرات، وتطوير قدراتها التشغيلية ولتعزيز استدامتها وفاعليتها في الخدمة.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025"، بحضور جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "أمرك"، وجون ديفيس، رئيس وحدة تطوير الخدمات في شركة "مارشال" لهندسة الطيران، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وتوظف "مارشال" بموجب الاتفاقية خبراتها الهندسية لدعم جهود "أمروك" في الحصول على شهادة الاعتماد من "منظمة التصميم العسكري"، وذلك في إطار مشروع مشترك بين الجانبين يمتد لـ18 شهراً، حيث باشرت "مارشال" بابتعاث الدفعة الأولى من كوادرها الهندسية إلى مرافق الصيانة والإصلاح والعمرة المتقدمة التابعة لـ"أمروك" في مدينة العين.

وتتعاون "أمروك" و"مارشال" في توفير الحلول الهندسية والدعم الفني وتعزيز جاهزية أسطول طائرات (C-130)، ما يُسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية والأداء على المدى البعيد، حيث تتطلع الشركتان إلى تحسين أداء الأسطول وضمان الجاهزية التشغيلية للعملاء في قطاع الدفاع داخل دولة الإمارات وعلى مستوى متعامليها إقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال تقديم حزمة حلول متكاملة للصيانة والإصلاح والعمرة، والتي تماشى مع أعلى المعايير العسكرية العالمية وأفضل الممارسات.

وتسهم هذه الشراكة في تعزيز تنمية القدرات المحلية من خلال تسهيل نقل المعرفة بشكل منهجي وتقديم برامج تدريبية متخصصة، ما يُعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتميز في قطاع الطيران الدفاعي. كما ستدعم هذه الشراكة قدرات قطاع الطيران في المنطقة بالاستفادة من الخبرات العريقة لشركة "مارشال" في مجالي استدامة الطائرات وترقيتها، إلى جانب مرافق "أمروك" وحضورها الإقليمي القوي، وبما يُعزّز استدامة النمو وتمكين القدرات والكفاءات المحلية في مجال صيانة ودعم الطيران الدفاعي.

وقال جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لـ"أمروك": "إن توقيع هذه الاتفاقية يعكس عمق شراكتنا الاستراتيجية مع "مارشال"، وتُؤكد مدى التزام "أمروك" بقيادة التميز في قطاع الدفاع والطيران العسكري. كما نتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة في ترسيخ مكانتنا كمزود موثوق للخدمات الدفاعية، بموازاة دعم الدور الريادي لدولة الإمارات في حلول الصيانة والإصلاح والعمرة المتقدمة. كما سنعمل معاً على إدخال قدرات جديدة لدعم استدامة أسطول الطائرات وتحسين جاهزيتها، فضلاً عن تعزيز الكفاءة التشغيلية لمتعاملينا".

من جانبه، قال بوب باكستر، الرئيس التنفيذي لقطاع التنمية في "مارشال": "نفخر بتعزيز شراكتنا مع "أمروك" من خلال هذا المشروع المشترك الأول بيننا، حيث تجمع هذه الاتفاقية بين الخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركتنا في مجال تقديم حلول هندسة صيانة طائرات (C-130)، وبين القدرات العالمية المستوى التي تمتلكها "أمروك" في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة، مما يضمن تقديم حلول فعالة ومُصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات المتعاملين، وتُعزز أداء الطائرات وتُحسّن جاهزيتها التشغيلية لصالح المُشغلين العسكريين على مستوى العالم".

ويعكس توقيع هذه الاتفاقية بين "أمروك" و"مارشال" الأهمية الاستراتيجية لدعم الطيران الدفاعي على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تأتي هذه الشراكة في أعقاب مذكرة التفاهم التي جرى الإعلان عنها مطلع العام الجاري، ما يعمق العلاقة بين الشركتين ويمهد الطريق لتحقيق مزيد من التقدم في قدرات الصيانة والإصلاح والعمرة.

حول شركة أمرك

تأسست شركة أمرك في عام 2010 حيث يقع مقرها الرئيس في مدينة العين بإمارة أبوظبي، وتعد أمرك مزودًا رائدًا لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للطيران العسكري. كما أنها المركز الوحيد المعتمد من شركة لوكهيد مارتن لخدمة طائرات C-130 في المنطقة، بالإضافة إلى كونها مركزًا معتمدًا من شركة سيكورسكي لصيانة مراوح طائرات UH-60 بلاك هوك، وتقدم أمرك خدمات استثنائية تشمل صيانة هياكل ومكونات طائرات بلاك هوك.

تلعب أمرك دوراً محورياً في وضع معايير الابتكار المتخصصة بحلول الصيانة في قطاع الطيران وفق أعلى المستويات العالمية، بالنظر إلى مرافقها وإمكاناتها التي تضم أحد أكبر حظائر الصيانة في المنطقة، بما في ذلك حظيرة طلاء الطائرات الكبيرة التي تتمتع بأعلى المواصفات العالمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.ammroc.ae

حول شركة مارشال

تتمتع شركة مارشال بمحفظة أعمال متنوعة تشمل مجموعة واسعة من القطاعات، بما فيها صناعة الطيران والدفاع، وتوزيع التبريد، والعقارات.

ومنذ تأسيسها في عام 1909، مكنتها خبرتها في التكنولوجيا والهندسة من تقديم دعم محوري لمتعامليها، بدءًا من القوات المسلحة على مستوى العالم، ومصنعي الطائرات، ووصولاً إلى سلاسل المتاجر الكبرى.

اشتهرت مارشال بقدرتها على التنبؤ المستقبلي بتطور قطاعي السيارات والطيران، وما زالت تحتفظ بقدراتها الاستشرافية من خلال مشروعات طموحة تركز على الجيل الجديد في مجالات الطيران والبنية التحتية المتصلة.

تتوزع عمليات الشركة في المملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط، وتتميز برؤية مشتركة تهدف إلى توفير الحلول للتحديات التي يتجنبها الآخرون، مع التزام راسخ بالعمل وفق معايير عالية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.marshallgroup.com

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