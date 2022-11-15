· قامت شركة BYD بتعيين شركة حلول التنقل لتجارة المركبات كوكيل تجاري لها في الأردن لسيارات الركاب العاملة بالطاقة، وهي شركة تابعة لشركة بسطامي وصاحب التجارية

· ستوفر هذه الشراكة الإستراتيجية مع مجموعة بسطامي وصاحب خدمات البيع وما بعد البيع للعملاء في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية

· سيتمكن العملاء قريبًا من مشاهدة أحدث الموديلات لسيارات BYD وتجربتها، حيث من المقرر افتتاح صالة عرض رائدة في عمّان

عمّان - الأردن،: - أعلنت شركة BYD للسيارات الرائدة في مجال تصنيع سيارات الطاقة الجديدة (NEVs) وبطاريات الطاقة، عن تعيين شركة حلول التنقل لتجارة المركبات وهي جزء من مجموعة بسطامي وصاحب التجارية كوكيل لسياراتها في الأردن، وذلك لتشكيل شراكة إستراتيجية تغطي عمليات التوزيع والمبيعات لسيارات الركوب BYD في جميع أنحاء الأردن.

تمثل هذه الاتفاقية تحالفًا مهمًا يهدف إلى زيادة تعزيز تواجد شركة BYD في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط

سيتم افتتاح صالة العرض في الأردن في شهر يناير 2023، مما سيمنح السائقين الفرصة لتجربة منتجات شركة BYD الرائدة في السوق والابتكارات التكنولوجية الخاصة بها. بالإضافة الى ذلك؛ سيتم إطلاق موقع إلكتروني في وقت لاحق من هذا العام وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات حول الموديلات التي سيتم توفرها خلال الربع الأول من العام القادم.

وستتاح للعملاء في الأردن الفرصة لمشاهدة وتجربة مجموعة متنوعة من أحدث موديلات سيارات شركة BYD ضمن مجموعتها من سيارات الركّاب. كما سيتم تسليم السيارات إلى المستخدمين الأوائل للعلامة التجارية الرائدة في السوق في أوائل الربع الأول من عام 2023.

أصبحت شركة حلول التنقل لتجارة المركبات إحدى شركات مجموعة بسطامي وصاحب التجارية، شريكاً ووكيلاً لشركة BYD في الأردن.

ان امتلاك تكنولوجيا رائدة عالمياً وخبرة طويلة في مجال تطوير البطاريات كان محورياً لنمو شركة BYD في سوق السيارات الكهربائية العالمي. بالإضافة الى ذلك؛ فإن التزام شركة BYD ورؤيتها لحلول التنقل المستدامة يعد مؤثرًا رئيسيًا في تطوير المنتجات على مدار العقدين الماضيين، وهو ما يلهم الصناعة ويدفع الطلب المتزايد من العملاء في الأردن والشرق الأوسط وحول العالم. تتميز مجموعة سيارات الركاب من شركة BYD ذات الطاقة الجديدة بتكنولوجيا متقدمة تم تطويرها من أجل السلامة والأداء الذي لا هوادة فيه، مع تبني الاستدامة في العديد من جوانب التصميم.

تعتبر شركة BYD من أوائل الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية على مستوى العالم والتي اوقفت إنتاج السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري وذلك من أجل التركيز فقط على إنتاج سيارات الـ BEV (السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية) وسيارات الـ PHEVs (المركبات الكهربائية الهجينة الموصولة بالكهرباء) حيث تقوم الشركة بتوزيع منتجاتها في اكثر من سبعين دولة في ست قارات وبلغت نسبة نمو مبيعاتها اكثر من 300% خلال النصف الأول من العام الحالي 2022.

تعتبر مجموعة منتجات شركة BYD المتنوعة الى جانب خبرتها الفنية ونهجها التعاوني لتطوير الأعمال، مفيدةً في العديد من الشراكات الإستراتيجية المحلية لتمكين حلول الطاقة المتجددة عالميًا في مجال النقل. كما تلتزم شركة BYD بالشراكات المحلية لإنشاء تعاون مثمر للجانبين، واكتساب الثقة ومشاركة المعرفة المتبادلة لإفادة جميع المعنيين، في السعي لتحقيق "حلمها الأخضر". أدت هذه الفلسفة إلى تكوين العديد من التعاونات مع شركاء مرموقين في العديد من البلدان المختلفة لسيارات الركوب من شركة BYD . وتعد هذه الشراكات الأساس لتقديم خدمات شاملة ودعم محلي لعملاء BYD، حيث تواصل العلامة التجارية تطوير أعمالها التجارية الجديدة لسيارات الركاب في الأردن.

مجموعة بسطامي وصاحب التجارية هي واحدة من أكبر وكلاء السيارات في الأردن، وتمثل المجموعة علامة فارقة في سوق التجزئة في الشرق الأوسط، ولاكذر منن خمسين عاما، أدت إلى إطلاق مرافق تعرض موديلات سيارات مختلفة حيث قامت الشركة بتزويد السوق الأردني بمجموعة من المنتجات الريادية والتكنولوجيا المستدامة محافظةً على قيم التميز، والابداع، والثقة، والتركيز على العملاء من خلال نظام يدمج بعمق كل من التسويق والمبيعات وخدمات ما بعد البيع، مع تبنيها لخطط مثالية لضمان أقصى قدر من الرضا والحماية لأهم أصولها، العميل. ومع العديد من صالات العرض ومراكز الخدمة وقطع الغيار المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، تقوم بسطامي وصاحب حاليًا بتوسيع شبكتها من خلال الشراكة المعلنة مؤخرًا مع شركة BYD.

وفي هذه المناسبة، قال السيد أي دي هوانغ المدير العام لشركة BYD لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يسعدنا تقديم التقنيات الرائدة على مستوى العالم ضمن مجموعتنا الملهمة من سيارات الركاب ذات الطاقة الجديدة إلى السوق الأردني. نعتقد أن التوقيت مثالي لتلبية طلب المستهلكين على المزيد من الحلول الصديقة للبيئة. إن شراكتنا مع مجموعة بسطامي وصاحب لديها إمكانات مثيرة في الأردن وستدعم تجربة العملاء بأكملها في كل مرحلة. ومعًا، نتطلع إلى تطوير مستقبل نقل مستدام في كلا البلدين."

كما علق السيد رامي صاحب، رئيس مجلس إدارة شركة بسطامي وصاحب التجارية قائلاً: “نحن فخورون للغاية ببدء هذه الشراكة مع شركة BYD وإتاحة الفرصة لنا لتمثيل هذه العلامة التجارية الرائدة. وهذا يؤكد تطلعات بسطامي وصاحب إلى أن تصبح مزودًا رائدًا للتنقل وقوة مساهمة في إدخال مفهوم السيارات الكهربائية الى سوق السيارات الأردني. إن تنمية أعمال التوزيع الخاصة بنا أمر أساسي لخططنا الإستراتيجية للمضي قدمًا".

من جهته، قال السيد عكرمة محاسنة الرئيس التنفيذي لشركة بسطامي وصاحب التجارية: “إنه لفخر كبير أن نعلن عن شراكتنا مع هذه العلامة التجارية الرائدة في مجال السيارات. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأقدم خالص تقديري للسيد أي دي هوانغ المدير العام لشركة BYD لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأرحب بكم في الأردن. نتطلع إلى هذه الشراكة مع شركة BYD لتزويد السوق الأردني بمركبات كهربائية صديقة للبيئة، الأمر الذي يؤكد تمامًا رؤية مجموعة بسطامي وصاحب في الحفاظ على سلامة البيئة من خلال توفير أسطول من المركبات الخضراء، المزودة بتقنيات عالية من الراحة والحداثة".

ومن الجدير ذكره أن سوق السيارات الصينية المنشاء يشهد حالياً تطورًا ونموًا ملحوظين، وقد تمكنت صناعة السيارات الصينية من التنافس وبقوة مع كبرى الشركات المصنعة في العالم في الوقت الحالي، كما تمكنت من دخول الأسواق الأوروبية واليابانية، بالإضافة الى منطقة الشرق الأوسط والدول العربية.

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حول شركةBYD

(Build Your Dreams) BYD هي شركة تقنيات متقدمة متعددة الجنسيات، مكرسة للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية من أجل حياة أفضل. تعمل BYD في أربع صناعات تشمل السيارات والإلكترونيات والطاقة الجديدة والنقل بالسكك الحديدية. ومنذ تأسيسها في عام 1995، طورت الشركة بسرعة خبرة قوية في مجال البطاريات القابلة لإعادة الشحن وأصبحت مناصرة لا هوادة فيها للتنمية المستدامة، ونجحت في توسيع حلول الطاقة المتجددة على مستوى العالم من خلال عملياتها في أكثر من 70 دولة ومنطقة. إن إنشاءها لحلول الطاقة الخالية من الانبعاثات، والتي تشمل توليد الطاقة الشمسية بتكلفة معقولة، وتخزين الطاقة الموثوق به، والنقل الكهربائي المتطور، جعلها رائدة في الصناعة في قطاعي الطاقة والنقل. BYD هي شركة مدعومة من وارن بافيت وهي مدرجة في بورصتي هونغ كونغ وشينزن. للمزيد من المعلومات حول الشركة يمكنكم زيارة الرابط التالي: www.byd.com

حول شركةBYD الأردن

يقع المقر الرئيسي لشركة BYD الأردن في عمان، مع التزامها بتطوير العلامة التجارية الدولية BYD Auto ، وذلك لتقديم حلول مستدامة آمنة وفعّالة ضمن سيارات الطاقة الجديدة، من خلال الابتكارات التكنولوجية الرائدة عالميًا. للمزيد من المعلومات حول الشركة يمكنكم زيارة الرابط التالي www.mstc.com.jo

نبذة عن شركة بسطامي وصاحب التجارية:

تأسست شركة بسطامي وصاحب التجارية في عمان عام ١٩٦٩، وهي الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في الأردن، لتكون اليوم حجر الزاوية في الأردن والشرق الأوسط في مجال الخدمات التكاملية التي تقدمها. تقدم الشركة أعلى المعايير العالمية وأفضل الخدمات بأفضل المستويات لسيارات نيسان وإنفينيتي من خلال منشآتها المميزة وكادر عملها المحترف.

وتحت مظلة شركة بسطامي وصاحب التجارية، تُعتبر إنفينيتي حجر أساس في السوق الأردنية. وقد سمحت هذه الشراكة بإطلاق صالة عرض تعرض نماذج مختلفة، ونظام يدمج بعمق التسويق، المبيعات، خدمات ما بعد البيع، وخطط الخدمة المثلى لضمان أقصى قدر من رضا العملاء لحماية أغلى ما لدينا، ألا وهو زبائننا.

وشكّلت شركة بسطامي وصاحب التجارية علامة فارقة في مجال تجارة السيارات في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط بإطلاقها مجموعة من المنشآت لعرض السيارات بمختلف فئاتها، إضافة إلى نظام متخصص يجمع بين التسويق والبيع وخدمات ما بعد البيع الرائدة، وبهدف واحد وهو ضمان أعلى درجات الحماية والرضى من العملاء، وهو أهم عناصر نجاحها. وتمتلك بسطامي وصاحب اليوم قاعدة متنامية من الزبائن، تخدمهم عبر صالات العرض، ووكلائها الفرعيين ومراكز الصيانة، إضافة إلى كوادرها من الموظفين المتخصصين الذين يزيد عددهم عن 200 موظف، كما تستمر بتوسعة شبكة اعمالها من خلال مجموعة من المعارض ومراكز الصيانة وبيع القطع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني www.bstc.com.jo أو الاتصال على الرقم التالي:5532356-06 ، كما يمكنكم أيضاً زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي: · Facebook –BustamiandSahebCo · Instagram –BustamiandSahebCo