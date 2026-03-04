أعلنت شركة الفطيم BYD السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الوفاق لحلول النقل "يلو " (YELO)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير حلول التنقل الحديثة والمستدامة في المملكة العربية السعودية.

وتتضمن مذكرة التفاهم على دمج مركبات BYD إلى أسطول يلو، إلى جانب العمل المشترك على إطلاق مبادرات تجريبية تسهم في دعم وتسريع تبنّي حلول التنقل الكهربائي، بما يواكب التحول المتنامي نحو مستقبل أكثر استدامة في قطاع النقل بالمملكة.

وقع الاتفاقية جيروم سايقوت، المدير التنفيذي للفطيم BYD السعودية، ومثّل شركة الوفاق لحلول النقل " يلو " الرئيس التنفيذي الأستاذ حمد الحميّد حيث تشمل مجالات التعاون اختبار وتشغيل أساطيل المركبات الهجينة ، وتبادل الخبرات التقنية والتسويقية، إضافة إلى استكشاف فرص شراكة مستقبلية تتماشى مع طموحات المملكة طويلة المدى في مجال التنقل المستدام.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال جيروم سايقوت: "تستند شراكتنا مع يلو إلى فلسفة مشتركة تتجاوز الإيطار التجاري، وتتمحور حول الارتقاء بتجربة التنقل .

في الفطيم BYD السعودية، نعيد تعريف مفهوم الحركة من خلال مركبات الطاقة الجديدة التي تجمع بين الأداء الهادئ، والابتكار الذكي، والفخامة العصرية.

وتشير هذه الشراكة إلى التزامنا الراسخ بتقديم حلول تنقل مستدامة تتماشى مع رؤية السعودية 2030، وتلبي تطلعات عملائنا عبر دمج التقنيات الصديقة للبيئة بأعلى معايير الرفاهية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل " يلو " الأستاذ حمد الحميّد , أن هذه الشراكة تعكس التزامها بتقديم تجربة تنقل عصرية تجمع بين الرفاهية والمسؤولية البيئية، وذلك من خلال إدخال حلول تنقل مبتكرة ترتقي بتجربة العميل مع " يلو " ، وتدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يسهم في بناء منظومة تنقل أكثر استدامة وذكاءً في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف بأن الاستراتيجية الرئيسية لـ " يلو " تقوم على اتاحة خيارات متنوعة أمام عملائها بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم في " يلو ".

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام شركة الفطيم BYD السعودية وشركة الوفاق لحلول النقل ( يلو ) بدعم التحول نحو المركبات الهجينة ، وتعزيز تجربة العملاء، والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الاستدامة ، من خلال شراكات استراتيجية مع رواد القطاع.

-انتهى-

