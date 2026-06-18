جازان، المملكة العربية السعودية: أعلنت الفطيم BYD السعودية، الموزع الرسمي لعلامة BYD، عن افتتاح أحدث صالات عرضها في منطقة جازان، في خطوة تؤكد التزام الشركة الراسخ بتوسيع نطاق حضورها الجغرافي، وتقريب باقتها المبتكرة من مركبات الطاقة الجديدة من عملائها في مُختلف أنحاء المملكة لتلبي الطلب المرتفع.

يمتد المعرض الجديد في جازان على مساحة 4,000 متر مربع، ويوفر للعملاء تجربة متكاملة تشمل استعراض المركبات، وتجربة القيادة، وخدمات ما بعد البيع، والحلول التمويلية، وخيارات التأمين.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، صرح جيروم سايقوت، المدير التنفيذي لشركة الفطيم BYD السعودية: "يمثل افتتاح معرض جازان محطة جديدة في مسيرة توسعنا ونمونا في المملكة العربية السعودية، ويعكس التزامنا الراسخ بإتاحة حلول التنقل المستدام لشريحة أوسع من العملاء في مختلف أنحاء المملكة. ومع افتتاح معرض جازان، تضم شبكتنا اليوم 9 صالات عرض عاملة في المملكة. فبعد أن كانت شبكتنا تضم ثلاث صالات عرض فقط في عام 2025، نمضي بخطى واثقة نحو تنمية شبكتنا بمقدار خمسة أضعاف بحلول نهاية عام 2026، بما يجسد التزامنا طويل الأمد تجاه المملكة، وثقتنا الراسخة في مسيرة نموها المتسارعة، ودعمنا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو مستقبل أكثر استدامة. ومن خلال هذا التوسع، نسعى إلى تمكين شريحة أوسع من العملاء من الاستفادة من تقنياتنا المتقدمة وحلولنا المبتكرة في مجال التنقل المستدام."

كما سلّط سايقوت الضوء على الإمكانيات الاستيعابية للمنشأة الجديدة قائلاً: "يمتد المركز الجديد على مساحة تبلغ 4,000 متر مربع، وقد تم تصميمه وتجهيزه وفق أعلى المعايير العالمية ليكون وجهة متكاملة. وتتيح هذه المساحة الاستثنائية لعملائنا فرصة استكشاف تشكيلتنا المتنوعة من مركبات الطاقة الجديدة.

وأضاف سايقوت: "مع التنامي المُستمر في حجم الإقبال على مركبات الطاقة الجديدة، يرتكز محور اهتمامنا على توسيع شبكة الفروع بما يساهم في إتاحة تجربة سهلة للعملاء، ومنح شريحة أكبر منهم فرصة اختبار حلول التنقل المبتكرة التي تقدمها العلامة التجارية بشكل مباشر".

وقد حظي زوار حفل الافتتاح بفرصة الاطلاع على محفظة BYD المتكاملة من المركبات الكهربائية بالكامل والسيارات السوبر هايبرد (الهجينة القابلة للشحن) ، وفي مقدمتها طراز Ti 7 الذي طُرح مؤخراً في السوق المحلي؛ حيث سلّط المعرض الضوء على تنوع الخيارات التي توفرها العلامة التجارية، والتزامها بتقديم حلول تنقل مبتكرة جرى تصميمها خصيصاً لتلبية المتطلبات المتغيرة للمستهلكين في المملكة.

ويندرج افتتاح المعرض الجديد ضمن استراتيجية الفطيم BYD السعودية للتوسع، الرامية إلى تعزيز إمكانية وصول العملاء إلى مركبات الطاقة الجديدة، ودعم مسيرة المملكة نحو التنقل المستدام.

ويأتي افتتاح معرض جازان امتداداً لسلسلة من المستجدات التي شهدتها العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية، تشمل إطلاق طرازات جديدة ومواصلة التوسع في شبكة المعارض ومراكز الخدمة. ويتيح المعرض للعملاء اكتشاف أحدث تقنيات BYD، واستعراض محفظتها المتنامية من مركبات الطاقة الجديدة، والتعرف على نهجها المتمحور حول العميل في مجال التنقل المستدام.

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