أعلنت «باي بت»، ثاني أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، عن إطلاق Bybit IPO Express، لتصبح من أوائل منصات تداول العملات الرقمية المركزية عالمياً التي تتيح الوصول إلى الاكتتابات الأولية العامة المرمّزة بسعر الطرح الأساسي. وبالاعتماد على تقنية xStocks المقدمة من Payward Services، أصبح بإمكان المستثمرين الأفراد المؤهلين حول العالم المشاركة في أبرز مشاريع الاكتتابات الأولية العامة من خلال الاكتتاب في تمثيلات رقمية مُرمّزة لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق العامة، على أن تكون SpaceX أول طرح متاح ضمن هذه الخدمة.

ويمثل هذا الإطلاق خطوةً حيوية في مسار التقارب المتسارع بين أسواق رأس المال التقليدية والبنية التحتية القائمة على الأصول الرقمية، في وقت تتنافس فيه منصات التداول على توسيع نطاق خدماتها لتتجاوز تداول الأصول الرقمية نحو تقديم حلول مالية أشمل وأكثر تكاملاً. وتم تصميم خدمة Bybit IPO Express لتوفير وصول أكثر سهولة وسلاسة للمستخدمين إلى فرص الاكتتاب في السوق الأولية، وهي فرص كانت تاريخياً مقتصرة إلى حد كبير على المستثمرين المؤسسيين، وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، وشبكات الوساطة الاستثمارية المختارة.

جسر فجوة الوصول إلى الاكتتابات الأولية العامة

لطالما ارتبطت المشاركة في كبريات الاكتتابات الأولية العامة بقيود تتعلق بالموقع الجغرافي، والعلاقات مع شركات الوساطة، ومتطلبات تخصيص الأسهم، وديناميكيات الطلب المؤسسي. ونتيجة لذلك، يجد المستثمرون الأفراد أنفسهم في معظم الحالات عاجزين عن الوصول إلى هذه الفرص، إلا بعد إدراج الأسهم للتداول العام، أي بعد اكتمال عمليات التخصيص الأولية واكتشاف الأسعار، ما يحرمهم من الاستفادة من المراحل المبكرة للطرح.

ومن خلال إتاحة مشاركة شريحة أوسع من المستثمرين، وتعزيز السيولة، ونقل الأصول الأساسية إلى بيئة البلوك تشين، تتيح حلول الترميز المتوافقة مع الأطر التنظيمية التي تقدمها xStocks توسيع نطاق الوصول إلى الاكتتابات الأولية العامة لملايين المستثمرين حول العالم عبر منصات عالمية مثل «باي بت». ويُكمل الوصول إلى الاكتتابات الأولية العامة المرمّزة الذي توفره xStocks مجموعة خدماتها الرائجة الخاصة بالأسهم المرمّزة، والتي تشمل أسهماً مدرجة يتم تداولها في الأسواق الثانوية. ومن خلال إطارها التنظيمي المرن والمحايد تجاه شبكات البلوك تشين، والمصمم لدعم قابلية التشغيل البيني على السلسلة (Onchain Interoperability)، تتيح xStocks لحاملي الأسهم المرمّزة المدرجة الاستفادة من ساعات تداول ممتدة، وإمكانات التكامل مع تطبيقات التمويل اللامركزي، ومستويات أعلى من المرونة، إلى جانب تسوية المعاملات بأسلوب يتماشى مع بيئة الأصول الرقمية.

وبالنسبة لمستخدمي «باي بت»، تمثل هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها مستخدمو منصات تداول العملات الرقمية من شراء أسهم عند سعر الاكتتاب الأولي مباشرة، بدلاً من الاضطرار إلى شرائها لاحقاً في السوق الثانوية شديدة التنافس. كما تتيح الخدمة للمستخدمين المؤهلين المشاركة في الاكتتابات الأولية العامة مباشرةً عبر حساباتهم على منصة «باي بت»، دون التقيد بالقيود الجغرافية، أو الحاجة إلى فتح وإدارة حسابات وساطة تقليدية، أو التعامل مع التعقيدات المرتبطة بالبنية التحتية المالية العابرة للحدود والمتشعبة. وبذلك، توفر المنصة مساراً أكثر سهولة وكفاءة للوصول إلى فرص الاستثمار في الطروحات الأولية على مستوى العالم.

الجدول الزمني لطرح SpaceX (SPCX) عبر خدمة Bybit IPO Express

ستكون SpaceX أول شركة كبرى يُتاح الاكتتاب في أسهمها للمستخدمين المؤهلين من خلال إطار Bybit IPO Express. وفيما يلي المراحل الرئيسية للطرح:

فترة التسجيل (7 - 11 يونيو 2026): قبل بدء الاكتتاب، يمكن للمستخدمين المؤهلين إبداء اهتمامهم غير الملزم بالتسجيل عبر منصة Bybit IPO Express والاطلاع على تفاصيل الطرح الخاصة بـ SpaceX.

قبل بدء الاكتتاب، يمكن للمستخدمين المؤهلين إبداء اهتمامهم غير الملزم بالتسجيل عبر منصة Bybit IPO Express والاطلاع على تفاصيل الطرح الخاصة بـ SpaceX. فترة الاكتتاب (7 - 11 يونيو 2026): يمكن للمستخدمين المؤهلين تقديم طلبات الاكتتاب ضمن النطاق السعري المعلن للطرح. ويتم حجز المبالغ المخصصة للاكتتاب حتى الانتهاء من عملية التخصيص.

يمكن للمستخدمين المؤهلين تقديم طلبات الاكتتاب ضمن النطاق السعري المعلن للطرح. ويتم حجز المبالغ المخصصة للاكتتاب حتى الانتهاء من عملية التخصيص. مرحلة التخصيص (11 - 12 يونيو 2026): سيتم توزيع رموز SpaceX على حسابات المستخدمين في «باي بت»، على أن يتم احتساب التخصيص وفق آلية التوزيع النسبي (Pro Rata) بناءً على إجمالي حجم الطلبات. كما ستُعاد تلقائياً أي أموال لم تُستخدم في عملية التخصيص.

سيتم توزيع رموز SpaceX على حسابات المستخدمين في «باي بت»، على أن يتم احتساب التخصيص وفق آلية التوزيع النسبي (Pro Rata) بناءً على إجمالي حجم الطلبات. كما ستُعاد تلقائياً أي أموال لم تُستخدم في عملية التخصيص. الإدراج في السوق الفورية لدى «باي بت» (12 يونيو 2026): تصبح أسهم SpaceX المرمّزة متاحة للتداول على منصة Bybit Spot، ما يتيح للمستخدمين شراءها وبيعها في السوق الفورية.

وفي هذا السياق، قالت إميلي باو، رئيسة قسم التداول الفوري في «باي بت»: "لطالما حرصت «باي بت» على توسيع حدود ما يمكن أن تقدمه المنصات المالية، وباعتبارنا من بين أول منصتين مركزيتين للتداول تتيحان الوصول إلى اكتتاب SpaceX المرمّز والمتوافق مع المتطلبات التنظيمية بسعر الطرح الأولي، نسجل إنجازاً جديداً يجسد المرحلة الجديدة المكللة بالطموح ضمن مسيرتنا ويعكس في ذات الوقت رؤيتنا لمستقبل الخدمات المالية".

وأضافت: "على مدى عقود، كانت أكثر الفرص جاذبية في أسواق رأس المال حكراً على المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الذين يتمتعون بشبكات علاقات واسعة. واليوم، ومن خلال شراكتنا مع xStocks، أصبح بإمكان عملاء «باي بت» حول العالم الاستثمار مباشرة في الاكتتابات الأولية العامة للشركات المدرجة في الولايات المتحدة، إلى جانب أصولهم الرقمية، وعلى قدم المساواة مع المستثمرين المؤسسيين. وهذا هو جوهر رؤيتنا لبناء منصة مالية جديدة: الجمع بين أفضل ما يقدمه التمويل التقليدي وعالم الأصول الرقمية ضمن تجربة موحدة وسلسة ومتاحة للجميع على أرض الواقع".

ويعكس إطلاق هذه الخدمة أيضاً الزخم المتنامي الذي يشهده قطاع الأصول الحقيقية المرمّزة، والذي بات يُنظر إليه بشكل متزايد من قبل شركات الأصول الرقمية والمؤسسات المالية التقليدية على حد سواء باعتباره أحد أبرز مجالات النمو طويلة الأمد لتبني تقنيات البلوك تشين وتوسيع استخداماتها في القطاع المالي.

حول اكتتاب SpaceX وإتاحة الوصول إلى الاكتتابات عبر xStocks

يعتمد إطار الاكتتابات الأولية العامة المرمّزة الذي تقدمه xStocks على معايير امتثال مؤسسية عالية المستوى. ففي يوم الإدراج العام، يتم استكمال عمليات التخصيص النهائية، ثم يجري تحويل أسهم الاكتتاب إلى رموز رقمية مدعومة بالكامل بنسبة 1:1 بأسهم حقيقية محفوظة لدى جهات وساطة وحفظ أصول خاضعة للتنظيم.

وتُطبق الشروط والأحكام. ولمعرفة قواعد المشاركة ومتطلبات الأهلية والجداول الزمنية التفصيلية وحدود الاكتتاب، يمكن للمستخدمين زيارة صفحة: Introducing SpaceX – The First IPO on Bybit IPO Express.

يتوجب التنويه إلى أن الأصول المرتبطة بالاكتتابات الأولية العامة قد تشهد تقلبات سعرية كبيرة بعد الإدراج. لذا، يُنصح المستخدمون بتقييم جميع المخاطر المرتبطة بعناية قبل المشاركة. وقد تخضع عمليات الإدراج أيضاً للتعديل أو التأجيل أو الإلغاء تبعاً لظروف السوق أو المتطلبات التنظيمية.

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