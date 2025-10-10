دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 أكتوبر 2025: أعلنت Bybit، ثاني أكبر منصات تداول العملات الرقمية حول العالم من حيث حجم التداول، اليوم عن حصولها رسمياً على ترخيص مشغل منصة الأصول الافتراضية من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، لتغدو بذلك أول منصة لتداول العملات الرقمية تنجح بالحصول على هذا الترخيص الكامل من الهيئة، مسجلة إنجازاً تاريخياً يدعم رؤية الدولة بترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأصول الرقمية. وتُمكّن هذه الرخصة الشركة من تقديم منتجاتها وخدماتها العالمية الحالية بشكلٍ متوافق بالكامل مع الأطر التنظيمية المحلية.

ويعكس هذا الإنجاز التزام Bybit بدعم مستخدميها عبر تطبيق أرقى معايير الجودة وتقديم أفضل المنتجات والخدمات، وذلك استناداً إلى أُطر امتثال صارمة لا تقتصر على المعايير واللوائح السارية في دولة الإمارات فحسب، بل على مستوى العالم بأسره. كما يُجسّد ذلك استراتيجية Bybit العالمية الطويلة الأجل القائمة على ترسيخ مكانتها الرائدة في الأسواق التي تعمل فيها، ووضع خدمات تداول العملات الرقمية بمتناول المستخدمين في الأسواق المحلية.

وكانت Bybit قد تلقت في فبراير من العام الجاري موافقة مبدئية من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات بمساعدة مركز بلوك تشين، أبوظبي، الذي ساعد الشركة على مواءمة عملياتها مع الأطر التنظيمية الصارمة التي تعتمدها الهيئة. ويأتي حصولها على الرخصة الكاملة ليُبرز ثقة الهيئة التنظيمية في البنية التحتية الأمنية المتينة لمنصة Bybit، وشفافيتها التشغيلية، والتزامها الصارم بمعايير الامتثال والتنظيم.

ويأتي هذا الإنجاز عقب سلسلة من الإنجازات التنظيمية التي حققتها Bybit في عام 2025، بما يشمل حصولها على رخصة تنظيم الأسواق في الأصول الرقمية MiCAR من هيئة السوق المالية النمساوية في شهر مايو، واستئناف عملياتها بالكامل في الهند في شهر سبتمبر، حيث تواصل المنصة توسيع حضورها في إطار خطة امتثال مُحكمة ضمن أسواقها الرئيسية حول العالم.

وبهذه المناسبة، قال بن تشو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bybit: "يمثل حصولنا على الترخيص الكامل كمشغل منصة الأصول الافتراضية من هيئة الأوراق المالية والسلع دليلاً واضحاً على التزامنا الراسخ بتعزيز موثوقية عملياتنا من خلال الامتثال التام للوائح المحلية وتطبيق أرقى معايير الشفافية. ولاشك أن دولة الإمارات تتمتع اليوم بمكانة عالمية رائدة في تشريعات ولوائح الأصول الرقمية، ليأتي إنجازنا هذا ليؤكد على متانة معاييرنا الأمنية وأطر الحوكمة الصارمة التي نطبقها".

وأضاف: "نؤمن في Bybit بأن اللوائح والتشريعات الطموحة تمثل أركاناً رئيسية للنمو المستدام. لذلك يتوّج هذا الإنجاز خطوة أخرى نحو تعزيز امتثالنا التنظيمي حول العالم، بدءاً من رخصة تنظيم الأسواق في الأصول الرقمية MiCAR في أوروبا إلى استئناف عملياتنا في الهند، حيث نواصل إرساء معايير جديدة وصولاً لمنظومة أصول رقمية مسؤولة وتوفر بيئة تداول واستثمار في غاية الأمان".

من جانبها قالت هيلين ليو الرئيسة التنفيذية المشاركة لشركة Bybit: "نتوجه بجزيل الشكر إلى هيئة الأوراق المالية والسلع على ثقتهم العالية بنا ودعمهم المتواصل خلال إجراءات حصولنا على الترخيص. ولاشك أن الأطر التنظيمية الواضحة والطموحة والمنظمة التي توفرها الهيئة تقدم أساساً متيناً للمنصات العالمية مثل Bybit لتزاول أعمالها بثقة عالية ووضوح كبير".

وأردفت: "لم يكن لهذا الإنجاز ليتحقق دون النهج التنظيمي الطموح الذي تطبقه الهيئة، والذي يسعى لتعزيز الابتكار والامتثال في قطاع الأصول الرقمية. ونتطلع قدماً لتعزيز تعاوننا معها وتقديم المزيد من الموارد والمنتجات والخبرات إلى السوق الإماراتي".

خطط Bybit المقبلة في دولة الإمارات

بموجب ترخيص مشغل منصة الأصول الافتراضية من هيئة الأوراق المالية والسلع، ستقدّم Bybit خدمات تداول الأصول الافتراضية، والوساطة، والحفظ، وتحويل العملات بين النقدية والرقمية، وذلك ضمن إطار تنظيمي خاضع للرقابة يستهدف العملاء الأفراد والمؤسسات في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وتعتزم المنصة توسيع بصمتها المحلية من خلال إنشاء مركز إقليمي أكبر لعملياتها في أبوظبي يضم أكثر من 500 موظف موزّعين بين أبوظبي ودبي، مع تسريع وتيرة التوظيف المحلي في مجالات الامتثال والتشغيل وخدمة العملاء. كما تخطط الشركة إلى إطلاق برامج تعليمية ومبادرات ابتكار في مجال الويب 3.0 بالتعاون مع شركاء محليين لدعم صقل المهارات وتعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي في الدولة.

تؤكد استثمارات Bybit المستمرة في المواهب والتقنيات والبنية التحتية على التزامها الطويل الأمد بدعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأصول الرقمية والابتكار المالي.

-انتهى-

#بياناتشركات