الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت مجموعة «نيميتشك» العالمية، المتخصصة في تطوير حلول برمجية لمجالات التصميم المعماري والهندسة والإنشاءات وإدارة المباني، عن توقيع شراكة استراتيجية مع منظمة «buildingSMART السعودية»، المتخصصة في رقمنة قطاع البناء والتشييد، وذلك بهدف تسريع تبنّي المعايير المفتوحة للنماذج الرقمية للمباني، والمعايير الرقمية الدولية في مشاريع البناء والبنية التحتية، بما يُسهم في إتاحة البيانات العمرانية بشكل مفتوح وسهل التبادل بين مختلف الجهات العاملة في القطاع بالمملكة.

وسيتم اختيار مشاريع تجريبية محددة لتطبيق تقنيات «نيميتشك» عليها، لإنجازها بسرعة أكبر، وتحسين مستويات السلامة، وتقليل التكاليف من خلال إدارتها بشكل أكثر كفاءة. كما تشمل الشراكة إعداد وتنفيذ برامج تدريب مهني ودورات متقدمة في تطبيق تقنيات "النموذج الرقمي للمباني (BIM)" بما يتوافق مع متطلبات السوق في المملكة العربية السعودية. سيتم كذلك تقديم خدمات استشارية للجهات العاملة في القطاع العمراني، لمساعدتها على استخدام تقنيات رقمية تراعي معايير البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في الدولة، بالإضافة إلى دعم مبادرات البناء المستدام، انسجاماً مع رؤية 2030، الداعمة لمسارات الابتكار والاستدامة والتنويع الاقتصادي على مستوى الدولة.

وبهذا الصدد، أكَّدَ «إيف بادرين»، الرئيس التنفيذي لمجموعة «نيميتشك»: "تعكس هذه الشراكة التزامنا بإحداث تحول جذري في أساليب تصميم وتنفيذ وتشغيل المباني والبنية التحتية. ومن خلال الاستفادة من تقنياتنا الرقمية وخبرتنا في المعايير المفتوحة، ودمج ذلك مع دور «buildingSMART» القيادي في المملكة، فإننا نضع الأساس لبنية تحتية أكثر ذكاءً واستدامةً وترابطًا".

من جهته، أكد مؤيد سمباوه، المدير العام لشركة «نيميتشك العربية» أن هذه الشراكة تنسجم بشكل كامل مع مهمة الشركة في دعم رؤية السعودية 2030 وتطلعاتها الطموحة في مجالات الابتكار الرقمي وتطوير البنية التحتية. مشيراً إلى أن التعاون مع «buildingSMART السعودية» يهدف إلى تمكين منظومة البناء في المملكة بالأدوات والمهارات والمعايير اللازمة لتسريع وتيرة الإنجاز وتنفيذ مشاريع بمواصفات عالمية".

بدوره، قال المهندس عبدالرحمن الغبان، رئيس مجلس إدارة «buildingSMART السعودية»: «تمثل شراكتنا مع مجموعة نيميتشك خطوة محورية نحو الارتقاء بقطاع الإنشاءات في المملكة إلى المستويات العالمية. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تعزيز المعايير المفتوحة، ودعم الابتكار في ممارسات البناء، بما يحقق قيمة مستدامة لقطاعنا وللوطن على حد سواء".

نبذة عن مجموعة «نيميتشك»

تُعد مجموعة «نيميتشك» من الشركات العالمية الرائدة في توفير الحلول البرمجية التي تقود التحول الرقمي في مجالات التصميم المعماري والهندسة والإنشاء وإدارة المباني والإعلام، حيث تغطي حلولها الذكية دورة الحياة الكاملة لمشاريع البناء والبنية التحتية، بما يعزز كفاءة تخطيط المشاريع وتنفيذها وإدارتها باستدامة أكبر. وتوفر «نيميتشك» لعملائها أدوات متقدمة لتطوير المحتوى الرقمي مثل الرسومات البصرية والأفلام وألعاب الكمبيوتر.

وتتبنّى المجموعة أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية، والمعايير المفتوحة للنماذج الرقمية للمباني (OPEN BIM)، بهدف رفع الإنتاجية وتحقيق الاستدامة. كما تواصل توسيع محفظتها من الحلول من خلال الاستحواذات والاستثمارات في الشركات الناشئة المبتكرة.

ويستخدم حلول «نيميتشك» أكثر من 7 ملايين مستخدم حول العالم، فيما تضم المجموعة ما يقارب 4,000 خبير حول العالم، وتأسست على يد البروفيسور «جورج نيميتشك» عام 1963.

تُدرج مجموعة «نيميتشك» ضمن مؤشريْ «MDAX» و«TecDAX» منذ عام 1999، وقد سجلت إيرادات بلغت 995.6 مليون يورو وأرباحاً تشغيلية (EBITDA) وصلت إلى 301.0 مليون يورو في عام 2024. كما حصلت المجموعة، منذ نهاية عام 2024، على شهادة ISO 27001 المعتمدة دوليًا، والمعنية بأنظمة إدارة أمن المعلومات.

نبذة عن «buildingSMART السعودية»:

تُعد «buildingSMART السعودية» الفرع المحلي لمنظمة «buildingSMART International» العالمية، وتعمل بشكل وثيق مع نظيرتها الدولية لتعزيز التحول الرقمي في قطاع البناء. وتُعنى هذه الجهة غير الربحية بتمثيل مصالح الشركات والجهات الحكومية والمشاريع الكبرى داخل المملكة، وتتمثل مهمة " buildingSMART السعودية» في تعزيز الابتكار وترسيخ ثقافة التعاون ضمن قطاع البناء، من خلال إحداث نقلة نوعية في آليات تصميم وتنفيذ وتشغيل المباني والبنية التحتية، وذلك عبر اعتماد المعايير المفتوحة وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة.

-انتهى-

#بياناتشركات