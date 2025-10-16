وبدعم من السفارة الفرنسية في مصر، والتعاون مع مجموعة منصور/مانفودز وهايبر وان

القاهرة: في إطار التزامها بدعم المجتمعات المحلية وتوظيف الشباب لضمان المشاركة المجتمعية، أعلنت شركة "بل مصر"، الرائدة عالميًا في مجال الأجبان والوجبات الخفيفة الصحية، عن إطلاق مبادرتها الجديدة "Brighter Future” الهادفة إلى تأهيل الشباب من الفئات المستحقة للدعم عبر برامج تدريب وتأهيل مهني تفتح أمامهم آفاقًا جديدة لحياة مستقرة. تأتي المبادرة بالتعاون مع منظمة ساموسوسيال الدولية – مصر، وهي منظمة غير هادفة للربح متخصصة في دعم الشباب الكثر احتياجاً، وبدعم من السفارة الفرنسية في مصر، وبمشاركة شركاء من القطاع الخاص هما مجموعة منصور/مانفودز وهايبر وان. وتجسد هذه الشراكة التزام "بل مصر" بالنمو المستدام وإحداث أثر اجتماعي إيجابي يتجاوز نطاق أعمالها التجارية.

أُقيمت مراسم توقيع الاتفاق في مقر السفارة الفرنسية بالقاهرة، بحضور ومعالي السيد إريك شوفالييه، سفير فرنسا في مصر والأستاذة الدكتورة ماريان أمير عازر، عضو مجلس النواب السابق وعضو مجلس إدارة المجلس القومي للمرأة. وقد وقع الاتفاقية السيد هاني عرام، المدير الإقليمي لشركة بل مصر وشمال شرق أفريقيا، وجيرالدين سمير توفيق، مدير منظمة ساموسوسيال الدولية – مصر، ندى خضر، العضو المنتدب لشركة GTC التابعة لمجموعة منصور، وكريم الهواري، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة هايبر وان.

وتركز مبادرة "Brighter Future" على دعم الشباب فوق سن الثامنة عشرة ممن غادروا مؤسسات الرعاية في مختلف محافظات مصر، من خلال تأهيلهم بمهارات عملية وتدريب متخصص يمكنهم من دخول سوق العمل. وتقوم المبادرة على محورين رئيسيين هما التدريب والتوظيف، حيث توفر أكثر من 45 ألف ساعة تدريبية لـ 1500 شاب وشابة، يليها إتاحة فرص عمل متنوعة داخل شركة بل مصر وشركائها في القطاع الخاص.

وفي تعليقه على المبادرة، قال معالي السفير الفرنسي في مصر السيد إيريك شوفالييه: "تمثل هذه المبادرة مثالًا حيًا على قوة الشراكة بين مصر وفرنسا في دعم الشباب وتمكينهم من بناء مستقبلهم. فتوظيف الشباب ليس مجرد تطوير مهارات، بل هو أساس التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التقدم. من خلال التعاون القائم على رؤية مشتركة وشراكة فعالة، يمكننا خلق أثر طويل الأمد يغير حياة الأفراد ويعزز الفرص المتاحة لهم. نفخر بدور فرنسا في دعم مصر لتحقيق المساواة والشمول الاجتماعي وإتاحة الفرص لكل شاب وشابة."

ومن جانبه، صرح هاني عرام، المدير الإقليمي لشركة بل مصر وشمال شرق أفريقيا، قائلاً: "في بل مصر، نؤمن أن المسؤولية المجتمعية ليست التزامًا جانبيًا، بل هي جوهر رسالتنا. ومن خلال مبادرة Brighter Future، نسعى للوقوف إلى جانب الشباب الذين نشأوا في مؤسسات الرعاية وبدأوا رحلتهم نحو حياة مستقلة. هذه المرحلة تمثل نقطة تحول حاسمة في حياتهم، ومع التدريب والدعم المناسبين يمكنهم أن يصبحوا أفرادًا فاعلين ومؤثرين في مجتمعاتهم. نفتخر بتعاوننا مع شركائنا في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتحويل هذا الإيمان إلى واقع ملموس ومستدام."

كما صرحت جيرالدين سمير توفيق، ممثل مؤسسة ساموسوسيال انترناسيونال مصر: "يمثل هذا التعاون مع بل مصر ومجموعة منصور/مانفودز وهايبر وان نقطة انطلاق حقيقية لعدد كبير من الشباب الذين يغادرون مؤسسات الرعاية. فنحن لا نقدم لهم فقط فرص تدريب وتوظيف، بل نمنحهم فرصة حقيقية للاندماج والاستقلال واستعادة الثقة بالنفس. هذه الشراكة نموذج يحتذى به في كيفية إسهام القطاع الخاص في خلق فرص متكافئة وتحقيق تغيير حقيقي في حياة الأفراد."

تُعد هذه المبادرة نموذجًا عمليًا لتكامل الجهود بين القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تحقيق قيمة مجتمعية مستدامة. فمن خلال هذا التعاون، تسهم بل مصر وشركاؤها في الحد من التهميش الاجتماعي، وتنمية الكفاءات المحلية، وتعزيز التمكين الاقتصادي، بما يضمن لكل مشارك فرصة لبناء مستقبل مستقر.

كما تأتي هذه المبادرة في إطار مهمة "من أجل الجميع، من أجل الخير" العالمية لشركة "بل" والتي تضع الاستدامة والنمو في قلب نموذج توسعها عبر دعم الدمج الاجتماعي وتمكين المجتمعات. ومن خلال تطبيق هذه الرسالة في مصر، تواصل بل مصر المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى الحد من عدم المساواة، وتوفير العمل اللائق، وبناء مجتمع شامل ومتماسك ومستدام.

وتتماشى المبادرة مع رسالة "بل" العالمية" لتوفير غذاء صحي ومتوازن للجميع" (For All, For Good)، التي تضع الاستدامة والتمكين المجتمعي في صميم نموذجها للنمو، عبر مشاريع تدعم المساواة وتوسع فرص العمل وبناء مجتمع أكثر شمولًا.

ومن الجدير بالذكر أن مبادرة Brighter Future تُعد من أولى مبادرات القطاع الخاص واسعة النطاق في مصر التي تُكرس جهودها لدعم الشباب الخارجين من مؤسسات الرعاية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ومن خلال هذا المشروع، تؤكد بل مصر التزامها بتجاوز دورها التقليدي كمصدر للغذاء الصحي، لتصبح شريكًا فاعلًا في تمكين الشباب وبناء مجتمع أكثر تماسكًا واستدامة.

