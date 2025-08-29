دبي - تستضيف موسكو حدثًا بارزًا في قطاع الأزياء الصاعد؛ وهو قمة BRICS+ Fashion Summit، التي ستقام خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس. وتسلط نسخة هذا العام الضوء على منطقة الشرق الأوسط، مرحبةً بنخبة من رواد الصناعة والشخصيات المؤثرة القائمة على أبرز أسابيع الموضة في المنطقة. كما سيعرض مندوبون من الإمارات العربية المتحدة والأردن وقطر والعراق ولبنان أحدث مشاريعهم، بالإضافة إلى المشاركة في جلسات حوارية ونقاشات هامة.

وفي سياق متصل، تم مؤخرًا اختيار شيرين الرفاعي، المؤسس والمدير التنفيذي لأسبوع الموضة في الأردن، والمشاركة الدائمة في قمة BRICS+ Fashion Summit، ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأبرز خمسة قادة في صناعة الأزياء والموضة بالشرق الأوسط. كما تُعد شيرين الرفاعي إحدى أبرز الرائدات في مجال الموضة بالمنطقة وذلك بفضل خبرتها الواسعة في مجال استشارات السلع الفاخرة.

صرحت الرفاعي قائلةً: "تميزت نسخة القمة لعام 2024 بالتواصل العميق والحوارات القوية، مما خلق شعورًا حقيقيًا بالانتماء بين الحاضرين. لقد تحول العديد من الأشخاص الذين التقيت بهم إلى شركاء وأصدقاء حقيقيين. إن توقيع الاتحاد الدولي لأزياء دول البريكس في 2024 محطة بارزة في مسيرتنا. وآمل أن ننتقل الآن من مرحلة الإلهام إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، لنمهد الطريق أمام التبادلات الحقيقية ونخلق فرصًا تعاونية ونضع خطة عمل واضحة لما سيحدث في المستقبل."

كما يشارك في القمة أيضًا سنان كامل، مؤسس أسبوع الموضة في بغداد ورئيس مؤسسة بغداد للفنون والثقافة: في وقت تشهد فيه صناعة الأزياء في العراق زخمًا متزايدًا، يعتبِر كامل القمة منبرًا حيويًا لإلقاء الضوء على الإمكانات الكامنة لهذه الصناعة.

وصرح كامل قائلًا: "إن بلدانًا مثل العراق، التي تُعدّ أرضًا خصبة لم تُستثمر بعد في مجال الأزياء، تجد في مثل هذه القمم فرصة لتسليط الضوء على آفاق استثمارية مهمة وفتح أبواب التعاون التي يمكن أن تُنشئ اقتصادًا إبداعيًا جديدًا. كما تُسهم هذه الأحداث والفعاليات في إعادة تشكيل قصص الموضة العالمية من خلال إتاحة الفرصة لأصوات متنوعة وناشئة.

شملت قائمة الحضور البارزين الآخرين: محمد الصغير، مؤسس معرض الدوحة للأزياء الذي يهدف إلى دفع عجلة قطاع الموضة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط؛ وسارة هرمز، مؤسسة "Creative Space Beirut"، وفرانسوا شفايتزر، المدير العام للقسم التجاري في Etoile Group.

باتت جودة الأزياء الشرق أوسطية - المعروفة بأناقتها وتطورها ودقتها - تُثري الآن الاتجاهات العالمية. تشكل قمة BRICS+ Fashion منصةً مثاليةً لاستعراض الأزياء المحتشمة أمام جمهورٍ عالمي، وإبراز الحضور المتنامي للشرق الأوسط في المشهد العالمي للأزياء.

وسيشارك في القمة هذا العام ممثلون من 65 دولة من أنحاء آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية، كما ستقدم فعالياتها التي تحتوي على برنامج أعمال ومحاضرات ومعرض وعروض أزياء، تجربةً غنيةً ومتنوعةً. وبالتوازي مع القمة، سيستقبل Moscow Fashion Week (أسبوع الموضة في موسكو)، في الفترة من 28 أغسطس إلى 2 سبتمبر، مصممين من عشر دولٍ، من بينها الهند والصين والولايات المتحدة وتركيا والبرازيل.