القاهرة، أعلن بنك كريدي أجريكول مصر عن إطلاق عرض “Break” الجديد على بطاقات الائتمان، والذي يتيح للعملاء تقسيط مشترياتهم حتى 12 شهر بدون فوائد وبأقل مصاريف إدارية، وذلك في إطار حرص البنك على تقديم حلول مصرفية مرنة تلائم احتياجات العملاء خلال الصيف.

ويتيح العرض للعملاء إمكانية الشراء من أي مكان داخل أو خارج مصر، سواء من خلال نقاط البيع أو عبر التسوق الإلكتروني، مع الاستفادة بخدمة التقسيط على جميع المعاملات المحلية والدولية خلال شهر يونيو 2026، بحد أدنى 3,000 جنيه مصري للمعاملة.

كما يسري العرض على بطاقات كريدي أجريكول الائتمانية الأساسية والإضافية، سواء الحالية أو المصدرة حديثًا، باستثناء بطاقات الشركات، مع إمكانية طلب خدمة التقسيط من خلال مركز خدمة العملاء حتى 29 يونيو 2026.

ويأتي إطلاق عرض “Break” في إطار حرص كريدي أجريكول مصر على تقديم حلول مصرفية مبتكرة ومرنة تلبي احتياجات العملاء المختلفة، وتعزز من تجربة استخدام البطاقات الائتمانية بما يوفر مزيدًا من الراحة والمرونة في إدارة المدفوعات والمشتريات اليومية. بالإضافة الى حصول العملاء على نقاط مكافأت عند استخدام البطاقات فى عمليات الشراء المحلية والدولية مع برنامج Happy points .

لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة :

https://www.ca-egypt.com/ar/bank-product/get-a-card/offers-en/%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b6-%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%a6%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d8%a3%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%a8/?bank_segment=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF&fbclid=IwY2xjawRvsgZleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFxbFFPM3U2eUY5ZEhvUTU1c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHvzD3EZRmN0iGTS7_T6iek-N6O3CVtnHIgQZlMSBpOCz3ol5H7qExSTLB1Pu_aem_anczLyU0Kd6cigpxLW5C0g

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