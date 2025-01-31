الشرق الأوسط يحتل المرتبة الثالثة عالمياً بين أسرع المناطق نمواً لعلامة BM W مع زيادة بلغت 15.4% في عام 2023

مع زيادة بلغت 15.4% في عام 2023 MINI تسجل أعلى مستوى مبيعات على الإطلاق بزيادة وصلت إلى 16% مقارنةً بعام 2023

تسجل أعلى مستوى مبيعات على الإطلاق بزيادة وصلت إلى 16% مقارنةً بعام 2023 طلب ملحوظ على طرازات BMW و MINI و BMW Motorrad

و و مبيعات سيارات BMW الكهربائية تنمو بنسبة 2.7% و BMW Motorrad تنمو بنسبة 4.6% مقارنةً بعام 2023

الكهربائية تنمو بنسبة 2.7% و تنمو بنسبة 4.6% مقارنةً بعام 2023 توقعات إيجابية لعام 2025 مع التركيز على قطاع السيارات الفاخرة وطرازات M Performance والمركبات الكهربائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة BMW الشرق الأوسط عن تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق، حيث سجلت مبيعاتها لعام 2024 أرقاماً قياسية جديدة عبر علامات BMW وMINI وBMW Motorrad. فقد شهدت مبيعات سيارات BMW نمواً ملحوظاً بنسبة %15.4، بينما ارتفعت مبيعات MINI بنسبة% 16، إلى جانب نمو بنسبة %4.6 في مبيعات دراجات BMW Motorrad مقارنة بالعام السابق.

وبهذا، تعدّ منطقة الشرق الأوسط حالياً ثالث أعلى سوق نمواً على مستوى العالم بالنسبة إلى علامة BMW، حيث يعكس الإنجاز الذي حققته الطلب الثابت على مركبات المجموعة المبتكرة، وكذلك الاهتمام المتزايد بالسيارات الكهربائية (%2.7+ مقارنة بعام 2023). وفي هذا الإطار، سجلت مبيعات سيارة BMW الفئة السابعة الرائدة ضمن فئة المركبات الفاخرة نمواً ملحوظاً زادت نسبته عن الـ%12.8.

وقال كريم كريستيان حريريان، المدير الإداري لمجموعة BMW الشرق الأوسط: "يعكس هذا الإنجاز القياسي الذي حققناه عام 2024 مدى شغف عملائنا في منطقة الشرق الأوسط بالابتكار والفخامة والأداء المتميز. ومع تحقيقنا لهذا النمو القوي مقارنة بالعام الماضي، لم نبلغ آفاقاً جديدة فحسب، بل رسّخنا الروابط التي تجمعنا بعملائنا في المنطقة. ويمثّل هذا النجاح دافعاً إضافياً لنا كفريق لمواصلة تقديم تجارب متميزة وتوسيع مجموعة مركباتنا الخالية من الانبعاثات. وأغتنم هذه الفرصة لأعبر عن شكري العميق لوكلائنا على التزامهم الدائم بالتميز ومساهمتهم الكبيرة في تحقيق هذا النجاح."

هذا وأعلنت مجموعة BMW الشرق الأوسط عن تحقيق نتائج إيجابية في خدمات ما بعد البيع عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مع نموّ لافت بلغ %11. وأظهر العملاء ولاءً ثابتاً لشبكة مراكز خدمة BMW المعتمدة، حيث زادت نسبة الاحتفاظ بالعملاء من مالكي السيارات التي تتراوح أعمارها بين 7 و10 سنوات عن الـ12%.

تجدر الإشارة إلى أن الإنجاز الملحوظ العام الماضي هو شهادة على الأداء المتميز لشبكة وكلاء مجموعة BMW المعتمدين في الشرق الأوسط. لقد استثمر هؤلاء الموزعون في العديد من منشآت Retail.Next الجديدة في دبي وأبوظبي وغيرها من المواقع الهامة في المنطقة.

وتتطلّع مجموعة BMW الشرق الأوسط لنتائج إيجابية لعام 2025، مع التركيز على فئة السيارات الفاخرة، وطرازات M Performance والمركبات الكهربائية. وستستفيد الشركة من النجاحات التي حققتها العام الماضي لتوفير قيمة أعلى للعملاء في المنطقة.

مجموعة BMW

تتصدر مجموعة BMW مشهد تصنيع السيارات والدراجات النارية الفاخرة على مستوى العالم من خلال علاماتها التجارية الأربعة: BMW وMINI وRolls-Royce وBMW Motorrad، كما تقدم خدمات مالية مميزة. وتضم مجموعة BMWأكثر من 30 موقع إنتاج حول العالم، وتمتد شبكة مبيعاتها العالمية إلى أكثر من 140 دولة.

وفي عام 2024، سلّمت المجموعة أكثر من 2.45 مليون سيارة، وأكثر من 210,000 دراجة نارية حول العالم. وبلغت أرباح المجموعة 17.1 مليار يورو قبل خصم الضرائب في السنة المالية 2023، وذلك على إيرادات وصلت إلى 155.5 مليار يورو. وبحلول 31 ديسمبر 2023، وصل حجم قوى العمل في مجموعة BMW إلى 154,950موظفاً.

ولطالما حققت مجموعة BMWنجاحها الاقتصادي على بفضل خططها طويلة الأمد والعمل الجاد. وتشكل الاستدامة عنصراً أساسياً في الاستراتيجية المؤسسية لمجموعة BMW، وتغطي جميع المنتجات من سلسلة التوريد والإنتاج حتى نهاية عمرها الافتراضي.

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