مسقط، عُمان، أعلنت اليوم "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) عن إطلاق منصتها الجديدة "بلو فايف ليسينج" (BlueFive Leasing)، في خطوة نوعية في مسار تطوير منظومة تمويل الطيران في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وتهدف هذه المبادرة إلى إنشاء واحدة من أولى منصات إدارة أصول تأجير الطائرات المتخصصة في المنطقة، وتلبية احتياجات السوق المتنامية. وستتخذ "بلو فايف ليسينج" (BlueFive Leasing) من مكتب الشركة في مسقط، عُمان مقراً رئيساً لعملياتها.

تهدف المنصة الجديدة إلى الاستفادة من النمو القوي والمستدام في حركة السفر الجوي في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، وستركّز بشكل خاص على تأجير الطائرات ذات البدن الضيق والبدن العريض من مختلف الأعمار ومراحل الدورة التشغيلية لقاعدة متنوعة من شركات الطيران عالية الجودة حول العالم. ومن خلال توفير مصدر حيوي لرأس المال المخصص لقطاع الطيران من منطقة مجلس التعاون الخليجي، تسعى "بلو فايف ليسينج" (BlueFive Leasing) إلى توسيع نطاق منتجات التأجير الرائدة التي تقدمها لعملائها من شركات الطيران. كما تهدف إلى تمكين شركائها من الوصول إلى فرص استثمارية مؤسسية قابلة للتوسع، تخضع لأعلى معايير الحوكمة المؤسسية وتوفر عوائد جذابة معدّلة حسب المخاطر.

تأسست "بلو فايف ليسينج" (BlueFive Leasing) بموجب شراكة بارزة بين "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) وإحدى المؤسسات السيادية في سلطنة عُمان. وبالتزامن مع الإطلاق، ستشرع المنصة في جمع التمويل لصندوق "بلو فايف وينجز فاند 1" (BlueFive Wings Fund I)، أول أدواتها الاستثمارية، مستهدفة جمع التزامات تفوق قيمتها مليار دولار أمريكي، مخصّصة للاستثمار في أصول الطائرات التجارية.

وفي هذا السياق، قال حازم بن قاسم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital): "يمثّل إطلاق ’بلو فايف ليسينج‘ (BlueFive Leasing) خطوة استراتيجية نحو تنويع محافظ الاستثمار الإقليمية وتعزيز مشاركة المنطقة في سلسلة القيمة العالمية لقطاع الطيران. وبفضل قاعدة رأس المال القوية وفريق الإدارة المتمرّس، ستكون المنصة مؤهلة للتكيّف مع تقلّبات السوق واغتنام الفرص في هذا القطاع الحيوي والمتطور."

يأتي إطلاق "بلو فايف ليسينج" (BlueFive Leasing) بعد مرور ستة أشهر على افتتاح "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) مكتبها في مسقط، عُمان، وهي منطقة تشهد إقبالاً كبيراً على المنتجات الاستثمارية الجديدة التي تُساهم في تعزيز المحافظ الاستثمارية المحلية، وتستقطب رأس المال الخارجي.

لمحة عن "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital)

"بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) هي منصة استثمار عالمية تمتلك حالياً 7.4 مليار دولار من الأصول المدارة وتهدف إلى مساعدة المستثمرين على اغتنام الفرص المتاحة في الاقتصادات التي تسجّل نمواً عالياً بهدف إدخال التحول على النماذج المالية التقليدية وتعزيز النمو المستدام. وتوفّر "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) التي تأسست في سوق أبوظبي العالمي ولها مكاتب في كل من لندن، والمنامة، وأبو ظبي، ودبي، ومسقط، وبكين، مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية، تشمل الأسهم الخاصة والأصول العقارية والبنية التحتية والمالية، لصالح قاعدة واسعة من العملاء ذوي الثروات الخاصة والمؤسسات والأفراد.

تأسست "بلو فايف كابيتال في أواخر عام 2024 ويقودها حازم بن قاسم، أحد أعرق الخبراء المرموقين في عالم الاستثمار بالأسهم الخاصة العالمية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: www.bluefivecapital.com.

جهات الاتصال:

عائشة داية

البريد الالكتروني: adaya@bluefivecapital.com

