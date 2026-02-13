​​​​BLD تستهدف طرح مشروعها في مطروح بحلول صيف 2026 باستثمارات تقدر بـ 2.5 مليار جنيه

مصر، القاهرة : أعلنت شركة بي إل دي للتطوير العقاري (BLD) عن تدشين عملياتها رسميًا في السوق المصري باستثمارات إجمالية تُقدّر بـ ٢.٥ مليار جنيه، متبنية رؤية استثمارية ترتكز ليس فقط على تطوير مشاريع جديدة، بل أيضًا على إعادة صياغة الأصول العقارية القائمة وإضافة قيمة لها وفق مفاهيم مبتكرة. وتعتمد الشركة في استراتيجيتها على تركيز جهودها على تعزيز المشهد التجاري وتطوير المشهد العقاري بشكل كامل من خلال تنفيذ مشاريع عقارية متنوعة بالاضافة للارتقاء بالمشروعات القائمة في المحافظات. وتسعى BLD لاستقطاب علامات تجارية وأسماء عالمية ومحلية شهيرة للتوسع خارج نطاق القاهرة الكبرى، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية ورفع مستوى النشاط الاقتصادي في المحافظات المستهدفة.

تنطلق الشركة بمحفظة قوية تضم مشروعين رئيسيين في مواقع استراتيجية، على رأسها مشروع متعدد الاستخدامات في محافظة مطروح باسم لوسيل ويمتد على مساحة 55 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات تصل إلى 2.5 مليار جنيه.ويضم المشروع أولى شراكات BLD مع أبرز الشركات في قطاع تجارة التجزئة، شركة ماجد الفطيم، التي تمتلك الحقوق الحصرية لتشغيل العلامة التجارية كارفور في مصر، حيث سيتم افتتاح متجر لكارفور في محافظة مطروح ضمن هذا المشروع.

ويضم المشروع مكونات سكنية وتجارية وإدارية وطبية متكاملة، ويهدف إلى تنشيط السياحة وتقديم تجربة معيشية وتجارية غير مسبوقة في مطروح، إحدى الوجهات الواعدة. كما يوفر المشروع للمصريين فرصًا استثمارية وتجربة معيشية متكاملة في آنٍ واحد. وسيتم طرح المشروع بحلول صيف 2026.

كما تضم محفظة الشركة مشروعًا تجاريًا متميزًا في مدينة الإسكندرية باسم «330»، وهو عبارة عن منطقة تجارية تضم مجموعة من العلامات التجارية الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات. وفي إطار رؤيتها التوسعية لتلبية الطلب المتزايد على العقارات، تدرس شركة BLD حاليًا تطوير مشروع جديد في منطقة الشيخ زايد بغرب القاهرة، في خطوة تعكس الثقة بالفرص الاستثمارية في المناطق العمرانية الواعدة. وتحرص الشركة على التحول نحو المشروعات المستدامة والذكية، عبر دمج أحدث الحلول التكنولوجية في مراحل التطوير والتشغيل، بما يؤسس لمرحلة جديدة من النمو المبني على الانضباط التشغيلي والرؤية طويلة الأجل في السوق المصري والمنطقة.

وتعليقاً على هذا الحدث، صرح محمد وحيد، الرئيس التنفيذي لشركة بي إل دي BLD للتطوير العقاري، قائلاً: " دخولنا السوق المصري في هذا التوقيت يعكس إيماننا بفرص النمو الواعدة والقدرة على تقديم بصمة مختلفة تتجاوز المفهوم التقليدي للبناء. في BLD هدفنا لا يتوقف عند التشييد والبناء، بل صناعة وجهات تضيف قيمة حقيقية للمستخدم والبيئة المحيطة، من خلال تطوير مشروعات مدروسة فنياً واقتصادياً تواكب النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مصر حالياً". وأضاف: "شراكاتنا مع كيانات عالمية وإقليمية هي حجر الزاوية في استراتيجيتنا لضمان أعلى معايير الجودة والموثوقية، وسنواصل توسيع محفظتنا لترسيخ مكانتنا كمطور يضع الابتكار والعميل في قلب أولوياته، تماشياً مع رؤية مصر 2030."

وتستهدف شركة "BLD" من خلال انطلاقتها القوية أن تصبح محركاً فاعلاً في رسم ملامح الجيل القادم من المشروعات العمرانية، عبر نموذج عمل يدمج بين الاستثمار السياحي والتجاري لتعظيم العوائد الاقتصادية للأصول العقارية. وتطمح الشركة عبر مشروعاتها الحالية والمستقبلية إلى تعزيز تنافسية القطاع العقاري المصري، وخلق فرص عمل جديدة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية لتحويل المدن الساحلية والجديدة إلى مراكز جذب استثماري عالمية.

-انتهى-

#بياناتشركات