دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت BingX، المنصة العالمية الرائدة لتداول العملات الرقمية وشركة الذكاء الاصطناعي والويب 3.0، اليوم عن تحقيق مساعدها المخصص للتداول والمدعوم بالذكاء الاصطناعي BingX AI لإنجاز لافت، حيث تخطى عدد مستخدميه 2 مليون مستخدم إضافة لمعالجته 20 مليون استفسار منذ إطلاقه في شهر مايو الماضي.

هذا الإنجاز لا يعكس فقط النمو السريع لـ BingX، بل يجسد أيضاً الزخم العالمي المتزايد في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 1.81 تريليون دولار بحلول عام 2030. وفي هذا المشهد العالمي، من المنتظر أن تستحوذ منطقة الشرق الأوسط على 2% من فوائد الذكاء الاصطناعي، أي ما يعادل نحو 320 مليار دولار من القيمة الاقتصادية. كما يُتوقع أن ينمو إسهام الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بمعدل سنوي قوي يتراوح بين 20% و34%، تقود هذا النمو دولة الإمارات تليها المملكة العربية السعودية.

وتم تصميم مساعد التداول الذكي BingX AI بناءً على مجموعة من محركات الذكاء الاصطناعي المتكاملة والمدعومة بنماذج متعددة وقواعد بيانات واسعة. ويمتاز بخمس شخصيات افتراضية فريدة، صُمّمت خصيصاً لإرشاد المستخدمين عبر مختلف مراحل رحلتهم في التداول، بدءاً من تحليل السوق وتطوير الاستراتيجيات وصولاً إلى التنفيذ والمراقبة اللحظية.

المحلّل The Analyst : يحلل أسرار السوق وخباياه عبر تحويل الرسوم البيانية والبيانات المعقدة إلى رؤى تداول واضحة وقابلة للتنفيذ، وذلك من خلال تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تشمل الشموع اليابانية، والسوق، والتداول، والعملات الرقمية .

يحلل أسرار السوق وخباياه عبر تحويل الرسوم البيانية والبيانات المعقدة إلى رؤى تداول واضحة وقابلة للتنفيذ، وذلك من خلال تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تشمل الشموع اليابانية، والسوق، والتداول، والعملات الرقمية المخطِّط الاستراتيجي The Strategist : يضع استراتيجيات مخصصة ويتنبأ بالاتجاهات لمساعدة المستخدمين على التداول بذكاء أكبر، من خلال أدوات مراجعة عمليات التداول بدعم من بالذكاء الاصطناعي AI Trade Review والتنبؤ بالاتجاهات Trend Forecasting .

يضع استراتيجيات مخصصة ويتنبأ بالاتجاهات لمساعدة المستخدمين على التداول بذكاء أكبر، من خلال أدوات مراجعة عمليات التداول بدعم من بالذكاء الاصطناعي والتنبؤ بالاتجاهات . المُوصي The Recommender : يقترح العملات، والمتداولين، والأخبار الأنسب لملفات المستخدمين التداولية، عبر خاصية التوصية بالمتداولين المحترفين Pro Trader Recommender ، والإحاطة الإخبارية بدعم من الذكاء الاصطناعي AI News Briefing ، وتحليلات التداول Trading Analysis .

يقترح العملات، والمتداولين، والأخبار الأنسب لملفات المستخدمين التداولية، عبر خاصية التوصية بالمتداولين المحترفين ، والإحاطة الإخبارية بدعم من الذكاء الاصطناعي ، وتحليلات التداول . الحارس The Protector : يحدد المخاطر ويُحاكي النتائج لحماية محفظة المستخدمين من خلال تحليل ذكي لموقع التداول Smart Position Analysis .

يحدد المخاطر ويُحاكي النتائج لحماية محفظة المستخدمين من خلال تحليل ذكي لموقع التداول . المراقب The Monitor : يتابع تحركات السوق ومعدلات التمويل ليُبقي المستخدمين على اطلاع لحظي، عبر تحليل السوق والعملات الجديدة .

وفي هذا السياق، قالت فيفيان لين، رئيسة قسم المنتجات في BingX: "يعيد الذكاء الاصطناعي رسم حدود الممكن في تداول الأصول الرقمية، ليس عبر استبدال القرار البشري، بل من خلال تحسينه بتحليلات ورؤى لحظية. ومع مساعدنا الذكي BingX AI، نعمل على جسر الفجوة بين الإمكانات الواعدة للذكاء الاصطناعي وقيمته العملية على أرض الواقع، ونقدم للمستخدمين السياق والوضوح والثقة اللازمة عبر منصة موحدة. ولاشك أن تجاوز مساعدنا الذكي لمليوني مستخدم ما هو إلا بداية، فهدفنا تقديم تجربة تداول ذكية يسهل الوصول إليها وتحويلها لمعيار أساسي للجميع في كل مكان. ويمكن للمتداولين توقع المزيد من قدرات الذكاء الاصطناعي خلال الأسابيع المقبلة مع استمرار BingX بتوسيع دور منصتها وترسيخ قدراتها المبتكرة وفوائدها العملية".

وتشكل BingX AI جزءاً أساسياً من استراتيجية تطوير الذكاء الاصطناعي في BingX، وهي مبادرة بقيمة 300 مليون دولار تهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب المنصة. ومن خلال توحيد أدوات التداول المتفرقة ضمن نظام ذكي متكامل، تمكّن BingX المتداولين على اختلاف مستوياتهم من الوصول إلى رؤى احترافية ودعم متقدّم في اتخاذ القرارات، مما يمنحهم ثقة أكبر في عمليات التداول.

يعكس هذا التوجّه الاستراتيجي التزام منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتحوّل القائم على الذكاء الاصطناعي. فمن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 إلى رؤية السعودية 2030، تستثمر حكومات المنطقة بشكل كبير في الابتكار الرقمي، وتعزيز السيادة الرقمية، وتعزيز القدرة التنافسية عالمياً، مما يهيئ بيئة خصبة لازدهار ابتكارات مثل BingX AI.

حول منصة BingX

تأسست منصة BingX في عام 2018، وتعتبر اليوم إحدى المنصات الرائدة لتداول العملات الرقمية، وتقدم خدماتها لأكثر من 20 مليون مستخدم حول العالم. وتوفر العديد من المنتجات والخدمات بما يشمل التداول الفوري، والمشتقات، والتداول بالنسخ، وإدارة الأصول، وجميعها مصممة لتلبية الاحتياجات المتنامية للمستخدمين المبتدئين والمحترفين على حد سواءً. وتلتزم BingX بتقديم منصة موثوقة تمكن المستخدمين بأدوات مبتكرة ومزايا ثورية للارتقاء بكفاءة تداولهم. وفي عام 2024، باتت BingX الشريك الرسمي لتبادل العملات الرقمية لنادي تشيلسي لكرة القدم، بما يبشر بعهد جديد لها عالم الرياضة.

-انتهى-

#بياناتشركات