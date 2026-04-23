المنامة : نظم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) لقاءً مفتوحاً افتراضياً بهدف تعريف الطلبة وأولياء الأمور بالبرامج الأكاديمية المقدمة بالتعاون مع عدد من الجامعات البريطانية، وإتاحة الفرصة للتعرف على مسارات التعليم العالي المتوفرة في مملكة البحرين.

وشهد اللقاء حضور ممثلين عن جامعتي بانغور وجامعة لندن، حيث تم تقديم عروض تعريفية حول البرامج الأكاديمية والتخصصات المختلفة، إلى جانب شرح متطلبات القبول والمسارات المهنية التي تتيحها هذه البرامج. كما استعرض المعهد البرنامج التمهيدي الدولي الذي يمهد للطلبة الالتحاق بالبرامج الجامعية.

وتضمن اللقاء جلسات تفاعلية أتاحت للمشاركين التعرف على تجارب الطلبة والخريجين، إضافة إلى طرح الأسئلة والاستفسارات بشكل مباشر على ممثلي الجامعات. كما تم عرض جولة افتراضية لمرافق المعهد، بهدف تعريف الحضور بالبيئة التعليمية والخدمات التي يوفرها للطلبة.

وفي هذا السياق، صرّحت الدكتورة هيفاء خلف، رئيس مركز الدراسات الأكاديمية بالمعهد قائلة: "إن تنظيم مثل هذه اللقاءات يأتي في إطار حرص المعهد على توفير فرص تعليمية نوعية داخل المملكة، مشيراً إلى أن الشراكات مع الجامعات البريطانية تسهم في تمكين الطلبة من الحصول على مؤهلات دولية معترف بها دون الحاجة إلى الدراسة خارج البحرين.

وأضاف أن هذه المبادرات تعزز من جاهزية الكوادر الوطنية وتواكب متطلبات سوق العمل، بما يدعم توجهات مملكة البحرين في تطوير رأس المال البشري وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

كما أتاح اللقاء للمشاركين فرصة الاستفادة من إعفاء من رسوم التقديم والتسجيل المباشر خلال الفعالية، في خطوة تهدف إلى تشجيع الطلبة على اتخاذ قراراتهم التعليمية بشكل مبكر.

وتضمّن اللقاء سحوبات تفاعلية شملت دورات تدريبية مقدمة من المعهد بقيمة تصل إلى 300 دينار بحريني، إلى جانب قسائم نقدية، بهدف تشجيع المشاركة وإضافة تجربة تفاعلية للحضور.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن جهود معهد BIBF المستمرة لتعزيز الوعي بالتعليم الأكاديمي الدولي، وتوفير برامج تعليمية متخصصة تسهم في إعداد جيل مؤهل قادر على المنافسة في مختلف القطاعات الحيوية.

