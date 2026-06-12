جدة، المملكة العربية السعودية، يستضيف معهد البنك الإسلامي للتنمية المنتدى العالمي العشرين للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي في باكو بجمهورية أذربيجان تحت عنوان "تحقيق الازدهار المستدام من خلال التمويل الإسلامي" بتاريخ 17 يونيو 2026م، وذلك بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

يمثل المنتدى، الذي ينعقد في دورته العشرين، منصةً حوارية رفيعة المستوى تستقطب صانعي السياسات والهيئات التنظيمية وممارسي العمل الإنمائي والأكاديميين وقادة الصناعة المالية، بهدف تعزيز الابتكار وتطوير التمويل الإسلامي. وتتمحور أعمال هذه الدورة حول تعزيز التكامل الإقليمي وإطلاق العنان لإمكانات التنمية المستدامة لدى الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية من خلال الحلول المالية الإسلامية.

يستعرض المنتدى الأدوات المالية الإسلامية التي تعالج التحديات التنموية الهيكلية، بما في ذلك "مصائد التنمية" التي تعيق النمو الشامل والمتانة الاقتصادية. كما يسلط الضوء على آليات التمويل الاجتماعي الإسلامي المبتكرة، ولا سيما المناطق الحرة للأوقاف، التي تهدف إلى تعبئة الموارد المستدامة لدعم أمن الغذاء والطاقة.

وعقب إلقاء الكلمات الرئيسة، يشهد المنتدى إطلاق مجموعة من مطبوعات المعهد الحديثة، أبرزها تقرير حول آفاق التمويل الإسلامي في جمهورية أذربيجان. كما تتضمن أعمال المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين معهد البنك الإسلامي للتنمية وهيئة الخدمات المالية في لابوان، والجلسات الحوارية، والإعلان عن الفائزين في مسابقة "تحدي الذكاء الاصطناعي التطبيقي في كفاءة التمويل الإسلامي".

يلقي صاحب المعالي السيد/ تاليه كازيموف، محافظ البنك المركزي لجمهورية أذربيجان، الكلمة الرئيسة الأولى، تعقبها كلمة المهندس/ أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، نيابة عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ويلقي الكلمة الترحيبية الدكتور/ سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية.

تناقش الجلسة الحوارية الأولى كيفية مساهمة التمويل الإسلامي في مساعدة الدول على تجاوز معوقات التنمية وتحقيق تحول اقتصادي مستدام. ويضم المتحدثون كلاً من: السيد/ شاهين أيدين محمود زاده، المدير التنفيذي للبنك المركزي الأذربيجاني؛ والسيد/ عدنان زيلاني، نائب محافظ البنك المركزي الماليزي؛ والسيدة/ ميهوكو كوماموتو، مديرة قسم الازدهار في معهد الأمم المتحدة للبحوث والتدريب؛ والدكتور/ بامبانغ برودجونغورو، عميد معهد بنك التنمية الآسيوي؛ والدكتور/ عارف سليمان، كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ويدير ​​الجلسة السيد/ مصطفى عادل، رئيس قسم التمويل الإسلامي في مجموعة بورصة لندن.

وتتناول الجلسة الحوارية الثانية الأدوات المبتكرة لتعبئة التمويل الاجتماعي الإسلامي، وعلى وجه التحديد المناطق الحرة للأوقاف، بهدف مواجهة التحديات العالمية في أمن الغذاء والطاقة. ويضم المتحدثون كلاً من: السيد/ فاليه ألاسغاروف، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الاقتصادية الحرة في أذربيجان؛ والدكتور/ منصور مختار، رئيس مجلس إدارة بنك الصناعة في نيجيريا؛ والأستاذ الفخري داتؤ الدكتور/ عزمي عمر، رئيس جامعة إنسيف ومديرها التنفيذي؛ والسيد/ أورخان فيدادي أوغلو محمدوف، رئيس وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان. ويدير الجلسة السيد/ يحيى عليم الرحمن، المدير المساعد في معهد البنك الإسلامي للتنمية.

ومن المتوقع أن يختتم المنتدى بتقديم توصيات عملية، تتمحور حول تعزيز الشراكات، وتشجيع التعاون بين الجهات المعنية، وتطوير أدوات مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم نمو التمويل الإسلامي حول العالم.

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