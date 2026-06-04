المنامة : حقق معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) إنجازاً أكاديمياً جديداً، بعد حصول جميع برامج البكالوريوس والماجستير الخاضعة المراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب على تصنيف «جدير بالثقة»، والذي يُعد أعلى تصنيف تمنحه الهيئة ضمن مراجعات البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي بمملكة البحرين. التي تمت مراجعتها مؤخراً من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب

وتشمل البرامج التي حصلت على هذا التصنيف برامج البكالوريوس والماجستير التي يقدمها المعهد بالشراكة مع عدد من الجامعات الدولية المرموقة، من بينها جامعة بانغور، وجامعة لندن، وكلية ستراثكلايد للأعمال، وجامعة ديبول، بما يعزز جودة التجربة الأكاديمية المقدمة للطلبة، ويضمن مواءمتها مع أفضل المعايير الأكاديمية العالمية واحتياجات سوق العمل المتغيرة.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF، قائلاً: "يمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة المعهد، ويعكس التزامنا المستمر بتقديم تعليم عالٍ بمعايير معتمدة تسهم في تعزيز جودة التعليم في مملكة البحرين. كما يؤكد هذا التقدير المستقل نجاح النهج الذي يتبعه المعهد في بناء منظومة أكاديمية تجمع بين الجودة الأكاديمية، والشراكات الدولية، والمواءمة مع احتياجات القطاعات الاقتصادية والمهنية."

كما صرّحت الدكتورة هيفاء خلف، رئيس مركز الدراسات الأكاديمية بالمعهد، قائلة: "يمثل هذا الإنجاز مؤشراً مهماً على جودة التعليم العالي الذي يقدمه المعهد، ويعكس العمل المستمر المبذول في تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز تجربة التعلم، وضمان مواءمة مخرجات التعليم مع المعايير الوطنية المعتمدة. كما يمنح هذا التقييم المستقل الطلبة وأولياء الأمور والجهات المعنية مؤشراً واضحاً على جودة البيئة الأكاديمية التي يوفرها المعهد."

ومن جانبه، صرّح الدكتور ميثم العريبي، مدير أول في قسم ضمان الجودة بمعهد BIBF قائلاً: "تعكس هذه النتائج فاعلية منظومة الجودة الأكاديمية والمؤسسية التي يعتمدها المعهد، والتي ترتكز على التقييم المستمر، والمراجعة المنتظمة، وتعزيز ثقافة التحسين المستمر في مختلف جوانب العملية التعليمية. ويُعد هذا التقييم المستقل مؤشراً مهماً على قوة الأطر المؤسسية الداعمة لضمان جودة التعليم العالي."

ويعكس هذا الإنجاز المكانة التي يواصل المعهد ترسيخها ضمن مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، من خلال منظومة أكاديمية ترتكز على الجودة والمعايير المعتمدة والشراكات الأكاديمية الدولية.

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