المنامة، البحرين- في خطوة نوعية لتعزيز التعليم المالي في مملكة البحرين، أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية«BIBF» عن شراكة أكاديمية جديدة مع جامعة بانغور البريطانية لإطلاق برنامج بكالوريوس مبتكر في الصيرفة والتكنولوجيا المالية «Banking with Financial Technology».

ويهدف هذا البرنامج العالمي إلى تلبية الطلب المتزايد على الكفاءات المؤهلة التي تجمع بين المعرفة المصرفية المتينة والمهارات التكنولوجية المتقدمة. ومع التحولات السريعة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية، يوفّر هذا البرنامج للطلبة قاعدة قوية ليكونوا في طليعة الابتكار والقيادة في الاقتصاد العالمي المتغير.

وبهذه المناسبة صرح الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد «BIBF» قائلاً: "يمثل إطلاق هذا البرنامج خطوة محورية ضمن جهودنا الاستراتيجية لملاءمة البرامج الأكاديمية مع المتطلبات المتغيرة للقطاع المالي. ومن خلال دمج التكنولوجيا المالية في صميم التعليم المصرفي، نُهيّئ الكفاءات المستقبلية بالمعرفة والأدوات اللازمة للريادة في اقتصاد عالمي سريع التغير."

يُقدم برنامج بكالوريوس الصيرفة والتكنولوجيا المالية مزيجاً فريداً من التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، حيث يدمج بين المبادئ المصرفية الأساسية والتقنيات الحديثة مثل علم البيانات، والبرمجة، وتعلم الآلة. ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل جديد من المتخصصين في القطاع المالي يتمتعون بعقلية ابتكارية ورؤية مستقبلية.

وصرحت الدكتورة هيفاء خلف، رئيس مركز الدراسات الأكاديمية في معهد «BIBF»، "يوفر هذا البرنامج إطاراً أكاديمياً فريداً يجمع بين المفاهيم المصرفية التقليدية والتقنيات الحديثة. وقد صُمم لتنمية خريجين يتمتعون برؤية تحليلية ومهارات تقنية عالية، بما يمكّنهم من الإسهام بفعالية في تطوير القطاع المالي."

ويتميز هذا البرنامج باعتماده القوي على التعلم العملي. حيث يشارك الطلبة في ورش عمل محاكاة باستخدام بيانات حقيقية وافتراضية من الأسواق، ويقومون بكتابة "أكواد" برمجية لحل تحديات مالية، وتحليل مجموعات البيانات، وتطبيق الخوارزميات – ما يضمن جاهزيتهم للعمل في بيئة مالية تعتمد على البيانات.

يتم تقديم البرنامج من خلال مزيج من المحاضرات والندوات والدروس التطبيقية، مدعومة بتقييمات مستمرة، وامتحانات تحريرية، ومشاريع بحثية، وتمارين عملية مثل البرمجة والمحاكاة. ويهدف هذا النهج المتكامل إلى تعزيز التحصيل الأكاديمي وزيادة فرص التوظيف.

سيكون خريجو هذا البرنامج مؤهلين بشكل ممتاز للعمل في مجالات متنوعة تشمل البنوك، وإدارة الاستثمارات، والتحليل المالي، والابتكار في التكنولوجيا المالية«FinTech» ، وسيحملون مجموعة متكاملة من المهارات تجعلهم مرشحين بارزين في أسواق العمل الإقليمية والدولية.

تُجسد هذه الشراكة الأكاديمية التزام المعهد بتطوير التعليم المالي في المملكة، ودعم رؤية البحرين نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. كما تعزز مكانة المعهد كمزود إقليمي رائد للتعليم والتدريب عالي الجودة.

التسجيل مفتوح لغاية 8 أكتوبر عبر البريد الإلكتروني admissions@bibf.com أو الرقم 17816388.

-انتهى-

#بياناتشركات