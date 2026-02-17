المنامة، البحرين: أعلنت شركة Beyon Money Business، إحدى شركات مجموعة Beyon، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة بت أويسيس البحرين ذ.م.م.، إحدى أبرز منصات الأصول الرقمية المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويُمثّل هذا التعاون خطوة رائدة تجمع بين قطاع التكنولوجيا المالية وقطاع الأصول الرقمية، ويهدف إلى تعزيز التكامل الآمن والفعّال بين الخدمات المالية التقليدية والأصول الرقمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وبموجب هذه الشراكة، ستقدّم شركة Beyon Money Business حلًا متكاملًا لمحفظة رقمية مغلقة (Closed-Loop Digital Wallet)، مدعومًا ببنيتها التحتية الآمنة والموثوقة للمحافظ الرقمية. ومن خلال توظيف قدرات Beyon Money Business بالتكامل مع محفظة Beyon Money المخصّصة للمستهلكين، سيُتيح الحل لشركة بت أويسيس البحرين وزبائنها وصولًا آمنًا وسلسًا وقابلًا للتوسّع إلى الخدمات المالية الرقمية. كما سيدعم الحل محافظَ متعدّدةَ العملات تلبّي احتياجات التمويل لكل من المعاملات التقليدية ومعاملات الأصول الرقمية. ستكون هذه الخدمة متاحةً لجميع مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، بما يضمن نطاق وصول إقليميّ واسع وشامل.

وفي هذا السياق، قال السيد محمد عبدالعال الفهد، مدير أول قطاع الأعمال في شركة Beyon Money Business :"تتمثل مهمتنا في بناء منظومات مالية رقمية آمنة ومربحة وشاملة، تُمكّن الابتكار مع الحفاظ على أعلى مستويات الثقة أو الامتثال التنظيمي. وتعكس هذه الشراكة مع بت أويسيس البحرين التزامنا بتقديم حلول منظَّمة ومستدامة تدعم الاحتياجات المتطوّرة للاقتصاد الرقمي."

وأضاف قائلًا:"من خلال الشراكة مع منصة أصول رقمية محلية ورائدة مثل بت أويسيس البحرين، نعمل على تعزيز التكامل الآمن والفعّال بين الخدمات المالية التقليدية والأصول الرقمية، بما يعزّز اعتمادها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. يُبرز هذا التعاون كيف يمكن لقطاعَي التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية العمل معًا بمسؤولية لتعزيز المنظومة المالية الإقليمية."

من جانبه، علّق السيد علي دشتي، المدير العام لشركة بت أويسيس البحرين، قائلًا: "تعزّز هذه الشراكة تجربة الزبائن من خلال توفير وصول آمن إلى المحافظ الرقمية وإدارة سلسة للأموال ضمن بيئة موثوقة وخاضعة للتنظيم. في بت أويسيس البحرين، تُعدّ الثقة والشفافية وسهولة الاستخدام ركائز أساسية في كل ما نقدّمه، ويتيح لنا التعاون مع Beyon Money Business الارتقاء بتجربة زبائننا إلى مستويات أعلى."

وأضاف قائلًا: "يُعدّ التعاون عنصرًا أساسيًا في بناء مستقبل الأصول الرقمية في المنطقة. ومن خلال شراكتنا مع Beyon Money Business، نُسهم في دعم النمو الإقليمي، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية للمستخدمين في دول مجلس التعاون الخليجي."

وتُبرز هذه الشراكة دور البنية التحتية المنظَّمة في قطاع التكنولوجيا المالية في تمكين حالات استخدام الجيل القادم من الأصول الرقمية بشكل آمن، بما يعزّز دور Beyon Money Business كمنصة موثوقة تدعم اعتماد الأصول الرقمية على أرض الواقع. كما تعكس في الوقت ذاته التزام بت أويسيس البحرين بتحسين تجربة الزبائن، وتعزيز سهولة الوصول، وبناء الثقة من خلال شراكات قوية مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، وذلك وفقًا لمتطلبات الأهلية المعمول بها، والشروط والأحكام، والضوابط التنظيمية ذات الصلة

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع public.relations@beyon.com.

-انتهى-

#بياناتشركات