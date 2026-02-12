المنامة، البحرين: أعلنت شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon عن تجديد شراكتها الاستراتيجية مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون (GCCIA) خلال مؤتمر Capacity للشرق الأوسط، بما يعكس التزام الجانبين بتعزيز الترابط الإقليمي، وضمان مرونة وموثوقية البنية التحتية، وتحقيق التكامل الرقمي.

وتم توقيع اتفاقية التجديد من قبل ميثم عبدالله، الرئيس التنفيذي لبتلكو، وأحمد علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي. ويُعد هذا التجديد محطة هامة تعكس الرؤية المشتركة للمؤسستين لتعزيز قوة الشبكات في المنطقة.

بموجب هذه الشراكة المجددة، ستستمر شبكة الخليج البحرينية (BGN) التابعة لشركة بتلكو، والتي تعمل عبر أنظمة الألياف البصرية الأرضية التابعة لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، لعب دور محوري في تقديم حلول شبكية آمنة قابلة للتوسع وذات موثوقية عالية. وباعتبارها شبكة أرضية محمية، تُعد شبكة الخليج البحرينية بوابة رقمية حيوية، تربط دول مجلس التعاون بسلاسة، كما تتصل بالكابلات البحرية الإقليمية لضمان الوصول إلى الأسواق الإقليمية والوجهات العالمية.

وعلّق ميثم عبدالله، الرئيس التنفيذي لبتلكو، قائلًا: " يسعدنا تجديد شراكتنا مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون(GCCIA)، الشريك الموثوق في مجال البنية التحتية الرقمية والذي يلعب دورًا أساسيًا في ترسيخ قوة الاتصال الإقليمي. يؤكد هذا التجديد تركيزنا المشترك على توفير بنية تحتية بمعايير عالمية، وموثوقية استثنائية، وحلول شبكية متطورة مهيأة للمستقبل. نحن في بتلكو ملتزمون بدعم مسيرة الابتكار الرقمي عبر توفير حلول قوية وآمنة وقابلة للتوسع، تُسهم في تطوير القطاع الرقمي في المنطقة ودفع عجلة نموه المستقبلي."

ومن جانبه، أضاف أحمد علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون(GCCIA): "إن شراكتنا المستمرة مع بتلكو، إحدى شركات Beyon، تعكس التزامنا الراسخ بتعزيز الاتصال وبناء منظومة رقمية أكثر مرونة واستدامة على مستوى الخليج. كما تُسلط هذه الشراكة الضوء على الأهمية القصوى للتعاون الإقليمي في دفع مبادرات التحول الرقمي، وتؤكد دورنا كأحد الممكّنات الرئيسة لحلول اتصال موثوقة وآمنة في المنطقة."

تمتد شبكة الخليج البحرينية (BGN) التابعة لشركة بتلكو على مسافة تتجاوز 1,400 كيلومتر، مما يرسخ التكامل الإقليمي ويدعم المسارات الرقمية لدول مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى الأسواق العالمية.

صدر هذا البيان الصحفي من قسم الاتصال المؤسسي والاستدامة بشركةBeyon . للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معPublic.Relations@beyon.com

