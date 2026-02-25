المنامة، البحرين: أعلنت مجموعة Beyon عن اختيارها من قبل هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت (KAPP) كالمستثمر الفائز في مشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة في دولة الكويت.

ويأتي هذا الإعلان من قبل هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (KAPP) إيذانًا بالانتقال إلى المرحلة التالية لتأسيس شركة المشروع ضمن اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص تمتد لخمسين عامًا، حيث ستتولى مجموعة Beyon تمويل وتصميم وبناء المشروع، إضافة إلى تشغيل وصيانة شبكة الألياف الضوئية الوطنية فائقة السرعة في دولة الكويت، باستثمار إجمالي يتجاوز 2.8 مليار دولار أمريكي خلال مدة هذه الافاقية. وستمتلك هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (KAPP) حصة تبلغ 60% في شركة المشروع التي سيتم تأسيسها، وسيخصص جزء من هذه الحصة للاكتتاب العام للكويتيين عند تشغيل المشروع، فيما ستحتفظ مجموعة Beyon بحصة 40%.

يمثل المشروع أحد أكبر وأهم برامج البنية التحتية الوطنية في دولة الكويت، كما يشكل محطة إقليمية استراتيجية بارزة لمجموعة Beyon، بهدف تطوير وتشغيل وتوسعة شبكة وطنية شاملة من الألياف الضوئية تغطي أكثر من 90% من قسائم الأراضي في دولة الكويت. وستوفر الشبكة سرعات اتصال متماثلة تصل إلى 10 جيجابت في الثانية وفقًا لمتطلبات الشراكة، بما يضمن بنية تحتية رقمية مرنة وجاهزة للمستقبل تخدم الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية، وتسهم في دعم مستهدفات رؤية الكويت 2035 وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في الدولة.

وجاءت ترسية المشروع عقب عملية تأهيل ومنافسة دقيقة اتسمت بمستوى عالٍ من الصرامة والتنافسية، حيث تم اختيار Beyon بناءً على استيفائها الكامل للمتطلبات التقنية والتنظيمية للمشروع، متقدمة بذلك على عدد من الشركات الدولية الكبرى. ويُذكر أن العرض المقدم تم تطويره بالكامل داخليًا من قبل فرقBeyon ، بما يعكس القدرات التقنية المتقدمة للمجموعة وريادتها في مشاريع التحول لشبكات الألياف الضوئية.

وقد استند العرض إلى قدرات Beyon الراسخة في تطوير مشاريع تمديد شبكات الألياف الضوئية على نطاق واسع في عدة أسواق، من بينها مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية المالديف وجزر القنال. وقد تجاوز إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم إيصال الألياف الضوئية إليها عبر شركات المجموعة 2.2 مليون وحدة، فيما بلغت نسبة تغطية الألياف الضوئية في مملكة البحرين 95.4%. كما شكّلت تجربة المجموعة في الفصل الهيكلي لشركة بتلكو وتحويل شركة شبكة البحرين "بي نت" إلى كيان جملة مستقل في مملكة البحرين عنصرًا محوريًا في العرض، إذ أتاح هذا التحول خبرة عملية متقدمة في عمليات نقل وتطوير البنى التحتية القائمة والمعقدة، والامتثال للأطر التنظيمية، مع الحفاظ على استمرارية الخدمة دون انقطاع.

وبهذه المناسبة، صرح الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة مجموعة Beyon، قائلاً: "نعتز باختيارنا كالمستثمر الفائز في مشروع وطني بهذه الأهمية لدولة الكويت الشقيقة. ونتقدم بخالص الشكر إلى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (KAPP) ووزارة المواصلات على الثقة التي أولوها لمجموعة .Beyon ويعكس هذا الإنجاز التزامنا بدعم مسيرة تطوير البنية التحتية الرقمية في المنطقة، ويؤكد قدرة المؤسسات الإقليمية على الإسهام بفاعلية في تنفيذ مشاريع وطنية ذات أثر استراتيجي مستدام."

وأضاف قائلًا: "يأتي هذا الإنجاز امتدادًا للتحول النوعي الذي شهده قطاع الاتصالات في مملكة البحرين، والذي جاء تجسيدًا لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث أسفر هذا التحول عن ترسيخ بنية تحتية رقمية متقدمة، وأرسى دعائم قوية لتحقيق اهداف مسيرة التحول الرقمي في المملكة، بما عزز مكانتها الإقليمية والدولية، كما أسهم في توفير قاعدة راسخة انطلقت منها مجموعتنا لتوظيف خبراتها والإسهام بفاعلية في المبادرات الوطنية للبنية التحتية الرقمية خارج سوقها المحلي."

ومن جانبه، قال أندرو كالسيث، الرئيس التنفيذي لمجموعة Beyon :"يأتي هذا الإنجاز ثمرة عامين من العمل المتواصل من قبل فريق عملنا. إن اختيارنا كمستثمر فائز يعكس قوة قدراتنا الهندسية وجاهزيتنا التشغيلية. وقد شكّل نموذجنا التشغيلي الرقمي، وجاهزيتنا القوية لدخول السوق، وسجلنا المثبت في تشغيل نماذج التجزئة والجملة، عوامل تميز حاسمة خلال عملية تقديم العطاء. كما أتاحت لنا تجربة الفصل الهيكلي لشركة بي نت ككيان مستقل خبرة عملية مباشرة في إدارة بنية تحتية واسعة النطاق لشبكات الألياف ضمن إطار تنظيمي وطني. ونحن على أتم الاستعداد للمضي قدمًا في التنفيذ وتأسيس شركة المشروع الجديدة بما يتوافق مع متطلبات الامتياز."

وعليه ستباشر مجموعة Beyon الاستعداد للمرحلة التالية، مع الحرص على استيفاء جميع المتطلبات اللازمة لضمان تقدّم المشروع وفق الجدول الزمني المحدد. وستواصل المجموعة العمل بالتنسيق الوثيق مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (KAPP) لضمان التوافق مع أهداف البرنامج وتحقيق الجاهزية الكاملة لمرحلة التنفيذ.

-انتهى-

