المنامة، البحرين: وقعّت Beyon Cyber، إحدى شركات Beyon، مذكــرة تفاهــم مـع شركــة Haven Cyber Technologies، الشركة العالمية المزودة لخدمات الأمن السيبراني وشريك حلول مايكروسوفت، وذلك من خلال شركتها التابعة ITC Secure الواقع مقرها في المملكة المتحدة.

وبموجب هذه المذكرة، ستتعاون Beyon Cyber مع شركة Haven في إطار شراكة استراتيجية لتطبيق ودمج حل Orryx AI في مراكز عمليات الأمن في Haven. ويعد Orryx AI، حل مبتكر تم تطويره من قبل شركة Beyon Cyber، وهو منصة ذكاء اصطناعي وكيل (Agentic AI)، ومصمّمة خصيصاً لمراكز عمليات الأمن السيبراني (SOC). وسيسهم هذا الحل في تعزيز قدرة Haven على حماية قاعدة زبائنها العالميين، فضلا عن دعم توسع Beyon Cyber في الأسواق العالمية.

تقدم منصة Orryx AI دفاعًا استباقيًا ومستقلًا يتميز بالسرعة والذكاء، متفوقًا على إمكانيات مراكز عمليات الأمن التي تعتمد على المحللين البشريين فقط. وتساعد المنصة على الحد من الضوضاء، وتقليل إرهاق المحللين البشريين، وتحسين الدقة، وضمان سرعة الاستجابة وكفاءة التكلفة، خاصة في مواجهة التهديدات المتزايدة التي تعتمد أيضًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور الشيخ خالد ال خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Cyber :

إن تطبيق منصة Orryx AI مع شركة عالمية رائدة مثل Haven يتيح لمنصتنا الوصول إلى مئات العملاء حول العالم. ومن خلال أتمتة عمليات الكشف والتصنيف والاستجابة، سنساعد المؤسسات الدولية على مواجهة التهديدات الخوارزمية المتزايدة، مع إبراز قدرة الابتكار الإقليمي على إرساء معايير جديدة تتحدى أبرز الشركات العالمية في مجال الأمن السيبراني المعزّز بالذكاء الاصطناعي."

يُعد حل Orryx AI، الذي طورته مختبرات Beyon Cyber، أول منصة مستقلة بالكامل لمراكز عمليات الأمن (SOC) في المنطقة. وعلى عكس الأدوات التقليدية، فإن المنصة تقوم بالتحقق وتحديد الأولويات والتعامل مع التهديدات بشكل مستقل. ومن خلال الجمع بين خاصيتي تقليل الضوضاء الذكية والتعلم التكيفي، يتمكن الحل من تصنيف التهديدات بسرعة، وتقديم رؤى عملية، والاستمرار في جهود الحماية، مما يتيح لفرق مراكز عمليات الأمن التركيز على اتخاذ القرارات الاستراتيجية المؤثرة بدلاً من الانشغال بالمهام البسيطة مثل التعامل اليدوي مع الحوادث الأمنية.

ومن جانبه، أضاف السيد أرنو روبيرلتس، الرئيس التنفيذي لشركة Haven: "إن دمج منصة Orryx AI في مركز عمليات الأمن التابع لنا، إلى جانب Microsoft Copilot، سيساهم في تعزيز قدرات المركز، كما سيتيح لنا تزويد زبائننا بإنذار مبكر مع سرعة في الاستجابة، وخفض التكاليف، وبالتالي سيساعد هذا التكامل في الارتقاء بمعايير الكشف والتصنيف والاستجابة في جميع القطاعات التي نخدمها."

وفي ظل ما تواجهه الشركات اليوم من الهجمات المعقدة ومع تزايد متطلبات الامتثال، يساعد تطبيق هذه المنصة على إرساء معايير جديدة للأمن المدار، من خلال الاستفادة من المرونة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوفير الحماية المستمرة ضد التهديدات المتزايدة.

نبذة عن شركة Beyon Cyber

تعتبر Beyon Cyber، إحدى شركاتBeyon ، مزودًا رائدًا لخدمات الأمن السيبراني، حيث تدير أكبر مركز لعمليات الأمن السيبراني (CSOC) للقطاع الخاص في مملكة البحرين، مستفيدة من شبكة واسعة تضم شركاء عالميين لتوفير خدمات أمن عالمية المستوى تتميز بالسلاسة وبأسعار تنافسية. توفر Beyon Cyber محفظة شاملة من الحلول الجاهزة، وحلول الأمن السيبراني المتطورة، فضلًا عن الخدمات المدارة، والخدمات الاستشارية بما يلبي احتياجات المؤسسات في مملكة البحرين وفي المنطقة.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: www.beyoncyber.com أو تواصل مع info@beyoncyber.com

نبذة عن شركة Haven Cyber Technologies

تعد Haven Cyber Technologies مزوّدًا عالميًا لحلول وخدمات الأمن السيبراني، حيث توفر خدمات مراكز عمليات الأمن المتقدمة وخدمات الكشف والاستجابة المدارة المتطورة. توفر Haven خدماتها لأكثر من 300 شركة رائدة حول العالم. كما أنها مزود حلول معتمد من مايكروسوفت، حاصلة على تصنيفات في الأمن السيبراني، والعمل العصري، والبنية التحتية. وتعد Haven مزودًا موثوقًا في القطاعات عالية التنظيم، حيث تقدم حلولا أمنية مرنة وذكية وقابلة للتوسع، ومصممة لتلبية احتياجات المؤسسات الرقمية العصرية.

