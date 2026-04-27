المنامة، البحرين: عززت شركة Beyon Cyber، إحدى شركات Beyon، مكانتها كأسرع شركة نموًا في مجال الأمن السيبراني في المنطقة، بعد تكريمها من قبل شركة ديلويت العالمية المتخصصة في الاستشارات والتدقيق، وذلك للعام الرابع على التوالي، ضمن النسخة الخامسة من قائمة ديلويت لأسرع 50 شركة تقنية نموًا (Deloitte Technology Fast 50) للشرق الأوسط وقبرص.

وتعتمد القائمة على معدلات نمو الإيرادات الموثقة على مدى عدة سنوات، حيث تسلط الضوء على الشركات التي تحقق نموًا متسارعًا وأداءً متميزًا، مما يضع Beyon Cyber ضمن أبرز شركات التكنولوجيا أداءً في المنطقة.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور الشيخ خالد بن دعيج آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Cyber، قائلاً:"إن تحقيق هذا التقدير من ديلويت للعام الرابع على التوالي يُعد تأكيدًا واضحًا على مسيرة النمو المتواصلة لشركة Beyon Cyber ومكانتها الريادية في السوق. فهذه ليست قصة نمو لعام واحد، بل ثمرة أربعة أعوام من التنفيذ المنضبط، وترسيخ ثقة العملاء، والاستثمار المركز في الابتكار بمجال الأمن السيبراني. وبصفتنا إحدى الشركات الرائدة في مجال الأمن السيبراني على مستوى المنطقة، نفخر بتطوير منصة تنطلق من مملكة البحرين وتتوسع عبر دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها."

وقد جاء هذا النمو مدعومًا بالاستثمار المستمر في القدرات المتقدمة للأمن السيبراني، بما في ذلك Orryx AI، المنصة الرئيسية لدى Beyon Cyber لعمليات الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتعكس Orryx AI رؤية الشركة لمستقبل العمليات الأمنية، حيث تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في تعزيز الخبرات البشرية، وتقليل عبء التحقيقات اليدوية، وتمكين المؤسسات من الاستجابة للتهديدات بسرعة ودقة وثقة أكبر.

وفي المرحلة المقبلة، تواصل Beyon Cyber تركيزها على التوسع في المنطقة، وتعزيز استثماراتها في حلول الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم المؤسسات في بناء عمليات أمنية أسرع وأكثر ذكاءً.

نبذة عن شركة Beyon Cyber :

تعتبر Beyon Cyber، إحدى شركاتBeyon ، مزودًا رائدًا لخدمات الأمن السيبراني، حيث تدير أكبر مركز لعمليات الأمن السيبراني (CSOC) للقطاع الخاص في مملكة البحرين، مستفيدة من شبكة واسعة تضم شركاء عالميين لتوفير خدمات أمن عالمية المستوى تتميز بالسلاسة وبأسعار تنافسية. توفر Beyon Cyber محفظة شاملة من الحلول الجاهزة، وحلول الأمن السيبراني المتطورة، فضلًا عن الخدمات المدارة، والخدمات الاستشارية بما يلبي احتياجات المؤسسات في مملكة البحرين وفي المنطقة.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: www.beyoncyber.com أو تواصل مع info@beyoncyber.com

