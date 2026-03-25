المنامة، مملكة البحرين: أعلنت بينانس البحرين اليوم إبرام شراكة استراتيجية مع شركة Beyon Connect، تتيح بموجبها اعتماد نظام المفتاح الإلكتروني (eKey 2.0)، للتحقق الرقمي من هوية المستخدمين عند إنجاز معاملاتهم لدى بينانس البحرين. وتمثّل هذه الخطوة تطوراً مهماً يعزّز مستويات الأمان والانسيابية وسهولة الاستخدام في إجراءات التحقق الرقمي للمواطنين والمقيمين.

ومن خلال هذه الشراكة، تستفيد بينانس البحرين من الحقوق الحصرية لشركة Beyon Connect بصفتها موزعاً معتمداً لنظام المفتاح الإلكتروني (eKey 2.0)، وتطبيق المفتاح المطور والمتوفر عبر متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain.bh/apps، والذي تقوم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بتشغيله، بما يتيح سهولة التحقق الرقمي والوصول إلى بيانات مستخدمين موثوقة ومدعومة حكومياً تُستخدم في متطلبات “اعرف عميلك”. ويتيح هذا التكامل للمستخدمين المؤهلين إتمام عملية الدخول لخدمات الشركة باستخدام المفتاح الإلكتروني المطور وفقًا لأعلى معايير الأمان والامتثال.

ويُعد المفتاح الإلكتروني المطور (eKey 2.0) أحد الركائز الأساسية في مسيرة التحول الرقمي لمملكة البحرين، ويُعد منتجًا حكوميًا وطنيًا جاهزًا ليتم استخدامه بنطاق أوسع من قبل مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويسهم في فتح آفاق أوسع تدعم تقليل التكاليف على الجهات الحالية والمستقبلية من خلال تفعيل آليات مطابقة الهوية بمستويات عالية من أمن المعلومات وحماية البيانات وتجربة المستخدم دون الحاجة للاستثمار في التقنيات والبنية التحتية، كما يعتمد نظام وتطبيق المفتاح الإلكتروني المطور 2.0 على تقنيات المصادقة البيومترية (بصمة الوجه) ، ما يحدّ من الاعتماد على أنظمة الرموز المؤقتة التقليدية، ويسهم في تقليص مخاطر الاحتيال وتعزيز راحة المستخدمين وجودة التجربة الرقمية.

وقال طارق إرك رئيساً إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا (MENAT): "نعتز بالتعاون مع شركة Beyon Connect لدمج المفتاح الإلكتروني (eKey 2.0) ضمن رحلة تسجيل المستخدمين في بينانس البحرين. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بدعم رؤية البحرين الرقمية القائمة على الابتكار، إلى جانب توفير تجربة آمنة وسلسة وفعّالة للمستخدمين. ومن خلال الاعتماد على بنية الهوية الرقمية الوطنية الموثوقة نتيح للمواطنين والمقيمين الوصول إلى الخدمات الرقمية بسهولة وثقة."

ومن جانبه، أكد كريستوفر هيلد، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Connect قائلًا:: "تشكّل الثقة والأمان أساس الخدمات المالية. ويمنح المفتاح الإلكتروني المطور (eKey 2.0) المؤسسات المالية القدرة على تلبية المتطلبات التنظيمية، وحماية الزبائن، وتقديم خدمات أسرع وأكثر ذكاءً. وتمثل هذه الخطوة تقدماً مهماً نحو بناء منظومة مالية متطورة وجاهزة للمستقبل في مملكة البحرين."

وتتوفر هذه الخدمة لجميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، ما يسرّع إجراءات التسجيل ويقلل العوائق، مع ضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والأمنية المحلية. ويؤدي المفتاح الإلكتروني (eKey 2.0) دوراً محورياً في تمكين الأفراد والمؤسسات من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية وتعزيز الأمن الوطني ودعم الابتكار في القطاع الخاص. ويعكس اعتماده المتزايد في القطاعات المالية والاتصالات والجهات الحكومية طموح البحرين لترسيخ موقعها في صدارة الاقتصاد الرقمي العالمي.

نبذة عن بيون كونكت:

تُعد بيون كونكت مزوّداً للحلول الرقمية والموزّع الحصري لخدمة المصادقة eKey 2.0 للقطاع الخاص في مملكة البحرين. وتقدّم الشركة حلول هوية رقمية والتحقق الإلكتروني من العملاء بالاعتماد على التقنيات البيومترية، وذلك بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، دعماً لأهداف التحول الرقمي الوطنية.

نبذة عن بينانس البحرين:

تُعدّ بينانس البحرين جزءاً من بينانس، منظومة عالمية رائدة في مجال تداول الأصول الرقمية وتمتلك أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين المسجّلين. كما أنها تحظى بثقة أكثر من 260 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة، بفضل معاييرها المتقدمة في الحماية والشفافية، وسرعة محرّك التداول، وإجراءات حماية المستثمرين، إضافة إلى محفظة متكاملة من المنتجات والخدمات في مجالات الأصول الرقمية، والتداول، والتمويل، والبحث، والتعليم، والمدفوعات، وخدمات المؤسسات، وحلول ويب 3.0 المبتكرة. وتلتزم بينانس ببناء نظام مالي عالمي أكثر شمولاً يتيح حرية التمويل وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية حول العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.binance.com

-انتهى-

#بياناتشركات