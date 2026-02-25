المنامة، مملكة البحرين: أعلنت Beyon Connect، إحدى شركات Beyon، عن توقيع اتفاقية مع مباشر كابيتال، إحدى الشركات الرائدة إقليميًا في مجال الوساطة والاستثمار، لاعتماد خدمة المفتاح الإلكتروني المطوّر للأعمال (EKEY-B)، وهي منصة الهوية الرقمية الوطنية للمصادقة الرقمية وخدمات اعرف عميلك الإلكترونية (eKYC) القائمة على نموذج الموافقة المسبقة والمخصصة للقطاع الخاص.

ومن خلال اعتماد خدمة المفتاح الإلكتروني المطوّر للأعمال (EKEY-B)، ستعزّز مباشر كابيتال منظومتها الرقمية عبر الاستفادة من تقنيات المصادقة البيومترية المتقدمة التي يوفرها المفتاح الإلكتروني المطوّر (eKey 2.0)، إلى جانب قدرات التسجيل والانضمام الرقمي الآمن، بما يعزّز الامتثال الاستباقي للمتطلبات التنظيمية المتطورة، ويُمكّن الشركة من تقديم تجربة انضمام رقمية متكاملة سلسة وآمنة قائمة على المصادقة البيومترية، بما يرسّخ الثقة ويرتقي بتجربة الزبائن.

تم توقيع الاتفاقية بحضور كريستوفر هيلد، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Connect، وإيهاب رشاد، المدير العام لشركة مباشر كابيتال، تأكيدًا على التزام الجانبين بتعزيز الخدمات الرقمية الآمنة والمتمحورة حول المستخدم، ودعم مسيرة التحول الرقمي ضمن المنظومة المالية في مملكة البحرين.

وتؤدي مباشر كابيتال دورًا محوريًا في أسواق رأس المال الإقليمية والدولية، حيث تخدم شريحة واسعة ومتنوعة من المستثمرين تشمل الأفراد والمؤسسات والشركات. ومن خلال هذه الشراكة، تنضم الشركة إلى قائمة متنامية من المؤسسات المالية التي تعتمد البنية التحتية للهوية الرقمية الوطنية لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وترسيخ الثقة، والارتقاء بتجربة الزبائن.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد كريستوفر هيلد، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Connect، قائلًا: "نعتز بالتعاون مع مباشر كابيتال لاعتماد خدمة المفتاح الإلكتروني المطوّر للأعمال (EKEY-B)، حيث يعكس هذا التعاون تنامي ثقة القطاع المالي في المفتاح الإلكتروني المطوّر (eKey 2.0) كركيزة أساسية لتقديم خدمات آمنة، ومتوافقة تنظيميًّا، وسلسة للزبائن. ومن خلال هذه الشراكة، نواصل تمكين المؤسسات المالية من تعزيز الثقة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وبناء منظومة مالية رقمية أكثر تكاملًا وكفاءة في مملكة البحرين."

من جانبه، قال السيد إيهاب رشاد، المدير العام لشركة مباشر كابيتال:"يمثل خدمة المفتاح الإلكتروني المطوّر للأعمال (EKEY-B)، خطوة مهمة في مسيرة تطوير قدراتنا الرقمية وتعزيز إطار الامتثال لدينا. وتتيح لنا هذه الشراكة مع Beyon Connect تقديم تجربة تسجيل وانضمام رقمية أكثر سلاسة وأمانًا لزبائننا، بما يتماشى مع توجهات التحول الرقمي الوطني في مملكة البحرين."

وتُقدَّم EKEY للأعمال (EKEY-B) للقطاع الخاص من خلال Beyon Connect، باعتبارها الامتداد الخاص لمنصة المفتاح الإلكتروني المطوّر (eKey 2.0). وتمكّن المنصة الشركات من تنفيذ إجراءات اعرف عميلك الإلكترونية (eKYC) والمصادقة البيومترية عبر نموذج آمن قائم على موافقة المستخدم، بما يعزز الامتثال التنظيمي، ويحد من مخاطر الاحتيال، ويرتقي بكفاءة عمليات الانضمام الرقمي.

وتُعد هذه الشراكة مع مباشر كابيتال محطة جديدة في مسيرة توسيع نطاق اعتماد البنية التحتية لـ المفتاح الإلكتروني المطوّر عبر القطاع المالي في المملكة، بما يعزّز مكانة البحرين مركزًا إقليميًّا رائدًا في الابتكار الرقمي الآمن والشامل.

-انتهى-

#بياناتشركات

صدر هذا البيان عن إدارة الاتصال المؤسسي والاستدامة في مجموعة Beyon.

