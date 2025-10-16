المنامة، البحرين: عززت مجموعة Beyon حضورها الريادي في مجال التكنولوجيا والابتكار من خلال مشاركتها الفعّالة في معرض جايتكس العالمي 2025، الحدث الإقليمي الأبرز في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي حتى 17 أكتوبر.

قدّمت شركة Beyon لمحة شاملة عن تنوع وإمكانات محفظتها من خلال مشاركة شركاتها التابعة، ومنها بتلكو، إحدى شركات Beyon و Beyon Cyber وBeyon Solutions وBeyon Connect وBeyon Money. وقد استعرضت هذه الشركات مجموعة متكاملة من الحلول المبتكرة في مجالات الاتصال، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والابتكار المؤسسي، مما يبرز الدور المحوري لـ Beyon في مسيرة التحول الرقمي على مستوى المنطقة.

ولأول مرة، وكجزء من جناح الشركة، تم تسليط الضوء على مشروع المدينة الرقمية المستقبلية، الذي سيتم تطويره في مقر مجموعة Beyon في البحرين. ويُعد المشروع نموذجًا رائدًا للابتكار، من خلال دمج بنية تحتية رقمية متطورة، وتصميم عمراني مستدام، وبيئة حيوية تشجع على نمو الشركات التقنية.

وخلال الحدث، قام الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة مجموعة Beyon، بزيارة جناح المجموعة، حيث التقى بعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية، مؤكدًا أهمية الجهود المستمرة التي تبذلها Beyon لتعزيز الابتكارعلى مستوى المجموعة. كما قام بلقاء كبار المسؤولين في عدد من المؤسسات الحكومية من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والمتواجدين في المعرض، من بينهم معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية، وسعادة هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وحاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة e&، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة دو، وأريكسون، بالإضافة إلى زيارة جناح مملكة البحرين، حيث أشاد بتمثيل البحرين المتميز ومكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا الرقمية.

وعلق الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة قائلاً: "يُعد معرض جايتكس من أبرز المنصات في المنطقة التي تُسهم في تشكيل مستقبل التكنولوجيا. وتعكس مشاركتنا طموح الشركة في أن تكون جزءًا من الموجة القادمة للتحول الرقمي في المنطقة. نحن فخورون بالتواجد في مصاف الشركات التكنولوجية الكبرى في العالم، ونتطلع إلى استكشاف فرص وشراكات جديدة تدعم نموّنا الاستراتيجي."

بفضل حضورها المميز في معرض جيتكس 2025، تواصل Beyon ترسيخ مكانتها كشريك رئيسي في قطاع التكنولوجيا على المستوى الإقليمي، معززةً الابتكار والاستدامة، وممهدةً آفاقًا جديدة للنمو والتطور ضمن الاقتصاد الرقمي.

نبذة عن Beyon:

Beyon مجموعة تكنولوجية عالمية، تكرس جهودها على تقريب التكنولوجيا إلى الناس والشركات مع حلول اتصال وحلول رقمية هي الأفضل في فئتها. وتركز Beyon كمجموعة على بناء محفظة مزدهرة للنمو الرقمي من خلال شركاتها التابعة بتلكو، وBeyon Money، وBeyon Cyber، وBeyon Solutions، وBeyon Connect. كما تقدم Beyon الدعم إلى مجموعة ناجحة من الاستثمارات الدولية، والشركات التابعة والزميلة في مختلف الأماكن، بما في ذلك الأردن، والسعودية، واليمن، ومصر، وجزر المالديف، وجزر القناة، وآيل أوف مان، ودييغو جارسيا، وسانت هيلينا، وجزيرة أسنشين، وجزر فوكلاند.

Beyon شركة مدرجة في بورصة البحرين، لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.beyon.com.

-انتهى-

#بياناتشركات