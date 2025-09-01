العلامة التجارية الإماراتية المحلية ستوديو لاب تتعاون مع الحكومة الهندية لتعزيز التعلم العملي والشامل في جميع أنحاء الهند

ستشهد هذه الشراكة التي تمتد لخمس سنوات إنشاء عدد من مختبرات Maker Labs وورش عمل شاملة ومخيمات تدريبية في جميع أنحاء الهند لدعم الشباب والنساء من خلال توفير فرص التعلم القائم على المهارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت ستوديو لاب، وهي مركز لتكنولوجيا التصميم والنجارة للأطفال مقره دبي، مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات مع مؤسسة بوبانسوار سيتي نوليدج إنوفيشن كلستر (BCKIC)، وهي مبادرة رائدة لمكتب المستشار العلمي الرئيسي لحكومة الهند. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز فرص التعلم القائمة على الابتكار والشمولية والمهارات للأطفال والشباب في جميع أنحاء الهند والإمارات العربية المتحدة.

ستركز هذه الشراكة على تبادل التكنولوجيا والمعرفة، وتطوير البرامج، وبناء قدرات المعلمين، والتواصل الشامل لضمان حصول المجتمعات المفتقرة إلى الخدمات، والمناطق القبلية، والمتعلمين ذوي التنوع العصبي (الأشخاص ذوو الإرادة) على التعليم القائم على الصناعة ومنصات حل المشكلات الإبداعية.

كجزء من خطة العمل الأولية، ستقوم الشراكة بتدشين مختبرات الابتكار المدرسي (Maker Labs) في ولايات مختلفة من الهند، وإطلاق برامج المهارات المهنية للشباب والنساء، وتكييف ورش عمل شاملة للمتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم معسكرات تدريبية في مجال الابتكار وريادة الأعمال لتنمية الشركات الناشئة الطلابية. خلال الأشهر الستة الأولى، تهدف المبادرة إلى إنشاء ما يصل إلى أربعة مختبرات تجريبية، وإشراك أكثر من 500 طالب، وتدريب 20 معلمًا.

"تعكس هذه الشراكة إيماننا المشترك بأن التعلم العملي والإبداعي يمكن أن يغير عقول الشباب والمجتمعات. من خلال الجمع بين منهج ستوديو لاب التعليمي العالمي ونفوذ BCKIC على مستوى القاعدة الشعبية في الهند، نخلق فرصًا للأطفال من جميع الخلفيات - بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المناطق القبلية والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة - لاستكشاف التصميم والابتكار وحل المشكلات. نحن متحمسون بشكل خاص لإمكانية تمكين الفتيات والنساء والشباب بمهارات موجهة نحو تحقيق سبل العيش." قالت لينا صادق، مؤسسة ستوديو لاب.

"تتمثل مهمة BCKIC في تسريع التنمية المستدامة وريادة الأعمال من خلال تعزيز بيئات الابتكار. يضيف هذا التعاون مع ستوديو لاب بعدًا فريدًا من الإبداع والتفكير التصميمي إلى مبادراتنا. من خلال تجربة Maker Labs والبرامج الشاملة في ولاية أوديشا والولايات الشمالية الشرقية، نهدف إلى بناء نماذج قابلة للتطوير يمكن تكرارها في جميع أنحاء الهند، مما يضمن أن يصبح الابتكار متاحًا ليس فقط للمتعلمين في المناطق الحضرية، ولكن أيضًا للمجتمعات الريفية والقبلية والمهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يمهد الطريق نحو التنمية الشاملة. كما أن هذا التعاون سيعزز العلاقات بين الهند والإمارات العربية المتحدة." وأضاف الدكتور مروتونجاي سوار، رئيس مجلس الإدارة، والكابتن جي إس راثي، مستشار مؤسسة BCKIC.

كما تفتح مذكرة التفاهم آفاقاً جديدة للشراكات في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات مع العديد من الشركات والمؤسسات الخيرية في الشرق الأوسط، مما يتيح زيادة الاستثمار في التعليم في الهند وفي منظومة الابتكار مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتسلط هذه الشراكة التاريخية الضوء على قوة التعاون بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمزج بين المهارات التقليدية وأدوات التصميم الحديثة لإعداد الجيل القادم من المبتكرين وصناع التغيير.

مؤسسة بوبانيسوار سيتي نوليدج إنوفيشن كلستر (BCKIC) هي مبادرة من مكتب المستشار العلمي الرئيسي لحكومة الهند، أنشئت تحت رعاية المجلس الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التابع لرئيس الوزراء (PM-STIAC).

تلعب BCKIC دورًا محوريًا في تعزيز التنمية القائمة على الابتكار عبر مجتمعات متنوعة، مع التركيز بشدة على خلق سبل عيش مستدامة، وتمكين النمو الشامل، وتطوير حلول تكنولوجية ميسورة التكلفة تساهم في التقدم المجتمعي الشامل.

نبذة عن ستوديو لاب

تأسس ستوديو لاب في عام 2016 على يد لينا صادق، وهو مركز تكنولوجيا تصميم و الأعمال الخشبية الأول في الإمارات العربية المتحدة المخصص حصريًا للأطفال. بفضل مرافقه الحديثة في دبي وأبو ظبي، يقدم ستوديو لاب تجربة تعليمية فريدة من نوعها من خلال الأعمال الخشبية، مما يخلق بيئة إبداعية تتيح للأطفال صقل مهاراتهم واستكشاف فضولهم مع تعزيز الإبداع وحل المشكلات والاهتمام بالتفاصيل.

تولي برامج ستوديو لاب التي تم إعدادها بعناية الأولوية للسلامة، مما يخلق بيئة آمنة وممتعة للأطفال من سن 5 سنوات فما فوق لاستكشاف غرائزهم الإبداعية. يمتد تأثير ذلك إلى ما وراء ورشة العمل، حيث يضع الأساس لتعلم مدى الحياة في سيناريوهات واقعية.

حصل ستوديو لاب على شهادة Certified Autism Center™ (CAC) المرموقة من IBCCES لموقعيه في دبي وأبو ظبي. تُمنح شهادة CAC للمنظمات التي تلتزم بتقديم خدمات ميسرة وشاملة للأفراد المصابين بالتوحد والحساسية الحسية.

-انتهى-

#بياناتشركات