الشركة تمتلك صكوكاً مدرجة في بوصتي لندن وناسداك دبي بقيمة تبلغ 500 مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة بن غاطي القابضة المحدودة، الرائدة في مجال تطوير العقارات الفاخرة في دبي، عن رفع تصنيفها الائتماني من قبل وكالة "فيتش"، حيث ارتفع تصنيفها لاحتمالية التخلف عن سداد الديون طويلة الأجل (IDR) وكذلك تصنيف ديونها غير المضمونة من "B+" إلى "BB-". وتعكس هذه الرتقية الوضع الممتاز للشركة، ومسار نموها المستدام، واتساع نطاق علامتها التجارية على الصعيد العالمي. كما منحت وكالة "فيتش" الشركة تصنيف "نظرة مستقبلية مستقرة"، مما يرسخ الثقة في انضباطها المالي المستدام وريادتها في السوق.

ويؤكد التصنيف الجديد مرونة بن غاطي ونمو محفظة مشاريعها المتنوعة، حيث تواصل الشركة استقطاب المستثمرين الدوليين رفيعي المستوى من خلال تنفيذ مشاريع عقارية راقية بالتعاون مع علامات تجارية فاخرة مثل "مرسيدس بنز"، و"بوجاتي"، و"جاكوب آند كو". وفي الوقت نفسه، تمضي الشركة قدماً في تلبية الطلب المحلي القوي على العقارات الفاخرة من الفئة المتوسطة.

وأشارت "فيتش" في تقريرها إلى أن بن غاطي تتمتع بسيولة مالية قوية، وتعتمد سياسة مالية محافظة، بالإضافة إلى تمتعها بمعدل صافي دين منخفض بمعدل 0.8 مقارنة بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في عام 2024. كما يساهم الوضع المالي القوي للشركة في توليد تدفقات نقدية كفيلة بتمكينها من الاكتفاء ذاتياً في تمويل مشاريعها المستقبلية، مما يضمن لها النمو المستدام. وقد تعهدت الشركة بتسليم 21,000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشاريع تطويرية بقيمة تقارب 45 مليار درهم إماراتي. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات إلى أكثر من 20 مليار درهم خلال العام الحالي، أي بأكثر من ثلاثة أضعاف الإيرادات المسجلة في عام 2024 والتي بلغت 6.3 مليار درهم.

ويبقى قطاع العقارات في دبي من أبرز محركات نمو بن غاطي، مدعوماً بالمبيعات القياسية للوحدات السكنية على المخطط، والتي شكّلت 68% من إجمالي التصرفات في الإمارة لعام 2024. وقد عززت الشركة تواجدها في السوق بإطلاق 16 مشروعاً جديداً في عام 2024، مما أضاف 11,750 وحدة سكنية إلى السوق. كما عملت الشركة على توسيع مخزونها من الأراضي، حيث استحوذت على 13 مليون قدم مربع من أراضي التطوير الرئيسية في دبي، بقيمة تطوير مستقبلية تُقدر بأكثر من 26 مليار درهم. وتعمل الشركة حالياً في عدة مناطق رئيسية، بما في ذلك قرية جميرا الدائرية، وواحة دبي للسيليكون، والجداف، والخليج التجاري، كما يمثل مشروعها الأخير في نخلة جميرا علامة بارزة في محفظة مشاريعها التطويرية رفيعة المستوى.

وأشادت "فيتش" أيضاً بالتحسينات الملموسة التي أجرتها بن غاطي في مجال حوكمة الشركات، وذلك بعد تعيين ثلاثة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين في مجلس إدارتها. وتعزز هذه الخطوة إطار إدارة المخاطر المتين للشركة، وتؤكد التزامها الراسخ بتعزيز ثقة المستثمرين.

وبهذه المناسبة قال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة بن غاطي القابضة المحدودة: "يقدم لنا تصنيف وكالة ’فيتش‘ الجديد خير شهادة على تميز وريادة بن غاطي، وحكمتها المالية، واستراتيجيتها الحيوية للنمو. كما تؤكد قوتنا المالية في هذه السوق التنافسية، والتزامنا الراسخ بتوفير عقارات فاخرة عالية الجودة تجمع بين التميز المعماري والتصاميم المبتكرة. ويأتي هذا التصنيف في أعقاب التصنيف الإيجابي السابق الذي منحته وكالة ’موديز‘ للشركة مؤخراً، مما يعزز مكانتنا المتميزة كمطور عقاري رائد، ويؤكد قدرتنا الكبيرة على تنفيذ مشاريع عالمية المستوى تستقطب المستثمرين من أنحاء العالم، وتساهم في تشكيل مستقبل دبي".

وبدورها قالت قطر الندى بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي القابضة المحدودة: "تواصل بن غاطي مساعيها الرامية لإعادة تعريف قطاع العقارات الفاخرة من خلال توسعها الاستراتيجي في السوق. ويؤكد تصنيف ’فيتش‘ الجديد أساسنا المالي السليم، وقدرتنا على تنفيذ مشاريع ضخمة بدقة وكفاءة كبيرتين. ونستند في ذلك إلى نموذجنا للتكامل الرأسي، حيث يسمح لنا بتسليم وحدات سكنية عالية الجودة في فترات زمنية تنافسية، بالإضافة إلى إرساء معايير جديدة للقطاع، وتحقيق قيمة طويلة الأجل لصالح أصحاب المصلحة لدينا. وبالتزامن مع إحراز تقدم مستمر في تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة للنمو، سواصل التركيز على ترسيخ مكانتنا كواحدة من أكثر شركات التطوير العقاري ابتكاراً في الإمارات العربية المتحدة".

ويأتي تصنيف "فيتش" هذا بعد التصنيف الائتماني الأول لشركة بن غاطي الذي تلقته في مارس الماضي من وكالة "موديز"، والتي منحتها تصنيف Ba3 للشركات العائلية (CFR) لأول مرة، بالإضافة إلى تصنيف Ba3-PD لاحتمالية التعثر عن سداد الديون مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتمتلك الشركة صكوكاً مُدرجة في بورصتي لندن وناسداك دبي بقيمة تبلغ 500 مليون دولار.

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