دبي، الامارات اعربية المتحدة: أعلنت بروف بوينت، الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني والامتثال، اليوم عن عقد شراكة عالمية موسعة مع شركة مايكروسوفت للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية الموثوقة التي توفرها Microsoft Azure لاستضافة ابتكارات بروف بوينت مستقبلاً وتوسيع نطاق حماية البيانات والتصدي للتهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومع استخدام Azure كمنصة، تتمكن الشركتان من تزويد المؤسسات والشركات في جميع أنحاء العالم بمستوى حماية أقوى ضد التهديدات مع تعزيز أمن البيانات ورفع الكفاءة التشغيلية. وتعمل هذه الشراكة واسعة النطاق على دعم الابتكار القابل للتطوير وتزويد العملاء المشتركين بقدرات أمنية تحمي العناصر البشرية وبنهج استباقي للكشف عن مجموعة واسعة من التهديدات التي تستهدف الأشخاص والبيانات التي يعملون بها والتخفيف من حدة تأثيرها.

في العام الماضي، نتجت غالبية اختراقات البيانات التي تم الإبلاغ عنها علناً عن اختراقات بشرية؛ ومن بين هذه الاختراقات مثل البريد الإلكتروني وفقدان البيانات وسوء التسليم والبرمجيات الخبيثة وسوء التهيئة 90% من الأسباب الكامنة وراءها.

وعن هذه الشراكة، قال دارين لي، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة الحماية من التهديدات في بروف بوينت: "يتعلق الأمن المتمحور حول العنصر البشري بتمكين مساحة العمل الرقمية. وبالنسبة لمعظم عملائنا من الشركات، فإن مساحة العمل الرقمية هذه هي مايكروسوفت. ونحن نقدم حماية متقدمة ووقائية لأهم طبقة في منظومة الأمن السيبراني، ألا وهي العناصر البشرية. ومن خلال منصة Azure من مايكروسوفت، نزوّد المؤسسات بالقدرات التي تحتاجها للحد من المخاطر على العناصر البشرية على نطاق واسع وتطوير مساحة العمل الرقمية الخاصة بها".

بدورها، قالت كاثلين براون، نائبة رئيس شركة مايكروسوفت في الأمريكتين: ”Azure من مايكروسوفت هي المنصة السحابية المفضلة لمزودي حلول الأمن في هذا القطاع. ويعد إعلان اليوم مثالاً رائعاً على كيفية توفير Azure لبنية تحتية سحابية قوية لمساعدة مايكروسوفت وشركائنا على تلبية متطلبات الأمان المتطورة لعملائنا المشتركين".

قيادة الابتكار القابل للتطوير مع Azure من مايكروسوفت

في ظل دور Azure كمحرك للابتكار، تخطط بروف بوينت لتسريع نمو الميزات الجديدة عبر منصتها الأمنية التي تركز على حماية العنصر البشري، مما يضمن حماية معززة للعملاء المشتركين، بما في ذلك الكشف عن التهديدات بشكل أسرع، وتقليل التعقيدات التشغيلية، وتخفيف المخاطر بشكل أكثر فعالية.

وفي إطار هذا التحالف، تخطط بروف بوينت لاستضافة منصتها وخدماتها التي تركز على العنصر البشري عبر Azure، بما في ذلك تقنيات Nexus الذكية، التي تجمع بين نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة وتحليل السلوك ومعلومات التهديدات التي لا مثيل لها للكشف عن المخاطر وتحييدها بشكل استباقي، بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2025.

تعزيز الحماية للعملاء من خلال نهج الأمان السلس المستند إلى واجهة برمجة التطبيقات

من خلال تعاون منصة بروف بوينت وAzure ودمجها في Microsoft 365، يكتسب العملاء حلولاً أكثر قوة وقابلية للتطوير والنهج الاستباقي لمكافحة التهديدات الحديثة مع الحفاظ على المرونة اللازمة للبيئات الرقمية الديناميكية اليوم. وبفضل تك امل واجهة برمجة التطبيقات السلسة من بروف بوينت، يمكن للمؤسسات والشركات تعزيز أمان نظم مايكروسوفت مع تقليل التعقيدات وتحسين الوضع الأمني من خلال:

مستوى أمان متقدم للبريد الإلكتروني دون انقطاع، مما يوفر حماية شاملة ضد التصيد الاحتيالي واختراق البريد الإلكتروني للأعمال وبرامج الفدية وغيرها من الهجمات المستهدفة؛

حماية محسّنة للبيانات عبر Microsoft 365 ;

; انخفاض التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة؛ و

الحماية من مخاطر البيانات الناشئة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

الدفاع السلس ضد التهديدات المتقدمة

مع استمرار تطور المشهد السيبراني بوتيرة سريعة، تواصل بروف بوينت ومايكرسوفت في دعم الحلول القابلة للتشغيل البيني التي تعزز قدرة عملائهما المشتركين على اكتشاف المخاطر السيبرانية ومكافحتها. ويمكن لفرق الأمن الانتقال من موقف أمني تفاعلي إلى نموذج دفاع استباقي وآلي ضد التهديدات مع طبقات إضافية من الدفاع، وأتمتة وتسريع سير عمل الاستجابة، واتخاذ القرارات الأمنية المستندة إلى البيانات.

يتمثل أحد المكونات الرئيسية المخطط لها في هذا التعاون في دمج معلومات التهديدات التي تقدمها بروف بوينت عبر Nexus في Sentinel من مايكروسوفت عبر واجهات برمجة تطبيقات SIEM للحماية من الهجمات المستهدفة. وسيسمح ذلك لعملاء Sentinel بدمج معلومات وبيانات التهديدات من بروف بوينت بسلاسة في تحليلاتهم وسير عمل الكشف والاستجابة الموسعة (XDR). وستحصل فرق الأمن على رؤى أكثر تفصيلاً، واستجابة أسرع للحوادث، ورؤية أكبر للتهديدات الناشئة. وسيتيح برنامج تأمين البريد الإلكتروني من بروف بوينت Proofpoint on Demand Email Security لـ Sentinel إمكانية استيعاب بيانات برنامج التأمين وسجلات الأنشطة لمراقبة نشاط البريد الإلكتروني والأحداث والتهديدات في المؤسسة. ويعتمد هذا الجهد على أوجه التعاون القائمة، بما في ذلك بيانات البريد الإلكتروني التكيفية DLP من بروف بوينت وMicrosoft Purview، والتي توفر منعاً أقوى لفقدان بيانات البريد الإلكتروني، وProofpoint TAP with Microsoft Defender for Endpoint لتوسيع نطاق الحماية المتقدمة من التهديدات عبر البريد الإلكتروني وأجهزة المستخدمين.

التوفر:

ضمن هذا التحالف، تتوقع بروف بوينت ومايكروسوفت البدء في طرح عمليات تكامل وحلول جديدة في السوق خلال الربع الثاني من عام 2025. وتتوفر اليوم واجهة برمجة تطبيقات Proofpoint API و Proofpoint Adaptive Email DLP مع Microsoft Purview و Proofpoint TAP مع Microsoft Defender لأجهزة المستخدمين.

نبذة عن بروف بوينت:

شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني والامتثال تحمي أكبر أصول المؤسسات وأكبر المخاطر ألا وهي الأفراد. ومن خلال مجموعة متكاملة من الحلول المستندة إلى السحابة، تساعد بروف بوينت الشركات حول العالم على إيقاف التهديدات المستهدفة وحماية بياناتها وجعل مستخدميها أكثر مرونة ضد الهجمات الإلكترونية. تعتمد المؤسسات الرائدة من جميع الأحجام، بما في ذلك 75 % الشركات المدرجة في مجلة Fortune 100. وتعمل الشركة على إبجاد حلول الأمان والامتثال التي تركز على الأفراد والتي تخفف من المخاطر الأكثر أهمية عبر البريد الإلكتروني، والسحابة، والوسائط الاجتماعية، والويب.

