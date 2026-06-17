روما، إيطاليا، احتفت شركة الطائرات المروحية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة (PIF) وأكبر مشغّل تجاري للطائرات المروحية في المملكة العربية السعودية، باستلام الطائرة المروحية الأربعين من طراز ليوناردو AW139 خلال مراسم أُقيمت في العاصمة الإيطالية روما يوم الثلاثاء، 16 يونيو 2026. حضر الفعالية كل من رائد بن عبدالله إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة الطائرات المروحية؛ ومحمد عويز يوسف، رئيس الاستثمارات في قطاع الطيران والأمن، الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، والكابتن أرنو مارتينيز، الرئيس التنفيذي لدى شركة الطائرات المروحية، إلى جانب عدد من كبار قيادات شركة ليوناردو للطائرات المروحية، منهم جيان بيير كوتيلو، المدير العام المشارك لشركة ليوناردو والعضو المنتدب لشركة ليوناردو للمروحيات، وستيفانو فيلانتي، نائب الرئيس الأول للتسويق والمبيعات والعقود؛ وأندريا ميرتيتو، نائب الرئيس الأول للمبيعات الدولية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ وماركو بيتروتزي، نائب الرئيس للمبيعات في شبه الجزيرة العربية؛ وجيوفاني تشيتشيلي، نائب الرئيس الأول للبرامج؛ وجاكومو زامبيتي، نائب الرئيس للتسويق.

ويمثل تسليم هذه الطلبية محطة جديدة في الشراكة الممتدة بين شركة الطائرات المروحية وشركة ليوناردو، كما يعكس النمو المتسارع الذي شهدته عمليات الشركة منذ تأسيسها في العام 2018. وخلال الحفل، أشاد مسؤولو الجانبين بنجاح التعاون المشترك في دعم تطوير قدرات عالمية المستوى لقطاع الطيران المروحي في المملكة، وتعزيز قطاع خدمات الطيران الحيوية التي تسهم في خدمة مختلف القطاعات في جميع أنحاء المملكة.

ويأتي التوسع في عدد هذا الطراز ضمن أسطول شركة الطائرات المروحية لدعم مجموعة واسعة من المهام في مختلف أنحاء المملكة، بما في ذلك خدمات الإسعاف الجوي، والرحلات الخاصة لكبار الشخصيات، والرحلات السياحية، والأعمال الجوية، وغيرها من العمليات المتخصصة.

وبهذه المناسبة، قال الكابتن أرنو مارتينيز، الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية: “يمثل استلام الطائرة الأربعين من طراز AW139 محطة هامة في مسيرة نمو شركة الطائرات المروحية، كما يعكس متانة شراكتنا الطويلة الأمد مع ليوناردو. وخلال أقل من ثمانية أعوام، أصبحت شركة الطائرات المروحية إحدى أكبر الشركات المشغلة لهذا الطراز على مستوى العالم، الأمر الذي يمكننا من تقديم خدمات طيران حيوية في مختلف أنحاء المملكة. ويدعم هذا الإنجاز استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز كفاءة أسطولنا وتطويره، كما يساهم في تحقيق طموحاتنا لتوسيع حضور الشركة على المستوى العالمي، والحفاظ على أعلى معايير التميز التشغيلي، ومواصلة تقديم خدمات طيران عالمية المستوى انسجاماً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة ودعماً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.”

من جانبه، قال جيان بيير كوتيلو، المدير العام المشارك لشركة ليوناردو والعضو المنتدب لشركة ليوناردو للطائرات المروحية:

"حققت شركة الطائرات المروحية نمواً استثنائياً خلال فترة زمنية وجيزة، لتصبح إحدى أكبر الشركات المشغلة لطراز AW139 في العالم. ونحن فخورون بدعم هذه المسيرة، ونؤكد التزامنا الكامل بمواصلة العمل جنباً إلى جنب مع الشركة لضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات. ومع استمرار شركة الطائرات المروحية في توسيع قدراتها وعملياتها في مختلف أنحاء المملكة، تواصل ليوناردو التزامها بدعم نجاحها على المدى الطويل والإسهام في تطوير منظومة الطيران في المملكة العربية السعودية."

تعد المروحية من طراز AW139الأكثر مبيعاً في فئتها عالمياً، وتتميز بتعدد استخداماتها وأدائها العالي وموثوقيتها في تنفيذ مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك خدمات الإسعاف الجوي، والعمليات البحرية، وعمليات البحث والإنقاذ، ودعم الجهات الأمنية، ونقل كبار الشخصيات.

وتماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى تطوير أسطولها وتعزيز كفاءته التشغيلية، تواصل شركة الطائرات المروحية الحفاظ على أسطول حديث ومرن يواكب المتطلبات المتغيرة للعملاء، بما يضمن جاهزيتها لتقديم خدمات طيران عالمية المستوى في مختلف أنحاء المملكة.

نبذة عن شركة الطائرات المروحية:

تم إطلاق شركة الطائرات المروحية (THC) من قبل صندوق الاستثمارات العامة كجزء من استراتيجيتها لتفعيل القطاعات الواعدة، ودعم رؤية 2030 عبر إيجاد منظومة متكاملة وجديدة لقطاع الطيران التجاري، وإثراءه بتقديم خدمات النقل الجوي الآمنة والفعالة في المملكة العربية السعودية. ويجدر بالذكر بأن شركة الطائرات المروحية THC هي أول شركة محلية مشغلة للطائرات المروحية التجارية حيث قامت بإطلاق عملياتها منتصف عام 2019م. ويتجاوز عدد الطائرات المروحية لدى الشركة حاليًا 60 طائرة، تقدم خدماتها لمجموعة متنوعة من القطاعات، والتي تشمل خدمات الإسعاف الجوي، الأعمال الجوية، وخدمات رفع الأحمال الثقيلة، ورحلات النقل الخاصة، والرحلات السياحية في أرجاء المملكة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: https://www.helicopter.com.sa/ar

لينكدإن: @thc-ksa

للاستفسارات الإعلامية حول شركة الطائرات المروحية، يُرجى التواصل على:

أسعد المصري/ مريم سعداوي

thc@kekstcnc.com

نبذة عن ليوناردو

ليوناردو هي مجموعة صناعية دولية تعمل على تطوير قدرات تكنولوجية متعددة المجالات لدعم الأمن العالمي. وتعد الشركة شريكاً رئيسياً في أبرز البرامج الاستراتيجية الكبرى في قطاعات الطيران، والفضاء، والدفاع، والأمن. يعمل لديها أكثر من 62,000 موظف حول العالم، وتنشط في مجالات الإلكترونيات، والمروحيات، والطائرات، والأمن السيبراني، والحلول الأمنية، والفضاء.

تتمتع ليوناردو بحضور صناعي بارز في إيطاليا والمملكة المتحدة وبولندا والولايات المتحدة، وتزاول نشاطها في 150 دولة من خلال شركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة واستثماراتها المختلفة. وتعد ليوناردو شريكاً تكنولوجياً وصناعياً للحكومات، وإدارات الدفاع، والمؤسسات، والشركات.

الشركة مدرجة في بورصة ميلانو تحت الرمز (LDO)، وقد سجلت في العام 2025 طلبات جديدة بقيمة 23.8 مليار يورو، بلغت قيمة العقود التراكمية مع الحكومات 46.6 مليار يورو وإيرادات موحدة بلغت 19.5 مليار يورو. ليوناردو أيضاً مدرجة ضمن مؤشر MIB ESG، ومؤشر داو جونز للاستدامة (DJSI) منذ العام 2010

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