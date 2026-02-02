دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت Audi، النابودة للسيارات عن شراكة جديدة مع "مركز التميز الذهني والبدني" (Brain & Performance Centre)، شركة تابعة لموانئ دبي (DP World)، في خطوة تجمع بين مؤسستين تتشاركان في التركيز على الأداء والقدرات والدقة.

وستشهد هذه الشراكة تعاون Audi، النابودة للسيارات مع "مركز التميز الذهني والبدني"، وهو وجهة رعاية صحية مقرّها دبي ومُتخصصة في برامج مُتقدمة للأداء الذهني والقدرات البدنية، لاستكشاف مبادرات مشتركة تُسلّط الضوء على العلاقة بين الإمكانات البشرية والتقدّم.

ويُعدّ العلاج بالأكسجين عالي الضغط (HBOT) جوهر البرامج التي يُقدّمها "مركز التميز الذهني والبدني"، إذ يتم توفيره وفق بروتوكولات مُعتمدة و تقييمات متخصصة يقودها فريق طبي . ويُدمج هذا العلاج ضمن إطار شامل للأداء يجمع بين التقييمات المُتخصصة والتدريب الإدراكي والعلاج الطبيعي واستراتيجيات التحسين الشخصية المُصممة لدعم التركيز والطاقة والتعافي والأداء طويل الأمد.

ويعمل المركز مع التنفيذيين والمهنيين والرياضيين من خلال هذا النموذج مُتعدد التخصصات، وذلك من خلال تطبيق مناهج قائمة على الأدلة العلمية ضمن بيئة راقية. وباعتباره إحدى شركات موانئ دبي، يعكس "مركز التميز الذهني والبدني" التزام المجموعة الأوسع بالابتكار والتميّز وتنمية القدرات البشرية.

لطالما كان الأداء محوراً أساسياً في فلسفة علامة Audi التجارية، مستنداً إلى التميز الهندسي والدقة في التفاصيل. وتضع هذه الشراكة هذا النهج في سياق أوسع، لتوسّع مفهوم الأداء إلى ما هو أبعد من المركبة ليشمل الإمكانات البشرية.

وقال ك. راجارام، الرئيس التنفيذي لشركة النابودة للسيارات: "يسرّنا هذا التعاون مع ’مركز التميز الذهني البدني‘، وهو مؤسسة تشاركنا تركيزاً قوياً على الأداء، الذي يُشكّل جوهر كل ما نقوم به في Audi. وتُتيح لنا هذه الشراكة استكشاف هذا المفهوم خارج إطار المركبة من خلال تعاون قائم على الابتكار والإمكانات البشرية."

ومن جانبه، قال الدكتور كريغ كوك، الرئيس التنفيذي لـ"مركز التميز الذهني و البدني": "يسعدنا التعاون مع Audi، النابودة للسيارات، العلامة التجارية المعروفة عالمياً بتميزها الهندسي وابتكاراتها المُرتكزة على الأداء. نُطبّق المستوى نفسه من الدقة والنهج القائم على الأدلة العلمية في مجال الأداء البشري في مركز التميز الذهني و البدني‘ مع تدخلات مُتخصصة، مثل العلاج بالأكسجين عالى الضغط، في صميم عملنا."

وتعكس هذه الشراكة إيماناً مشتركاً بأن الأداء عملية مدروسة وقابلة للقياس والتحسين المستمر، كما تُمثل بداية تعاون استراتيجي طويل الأمد بين المؤسستين.

