القاهرة: أعلن بنك بيت التمويل الكويتي – مصر (KFH‑Egypt) اليوم عن إتاحة خدمة Apple Pay لعملائه، لتقديم وسيلة دفع أكثر أمانًا وسرعة وخصوصية، تُمكّن العملاء من تجنب تسليم بطاقات الدفع للآخرين أو لمس الأزرار الفعلية أو التعامل النقدي، مع الإستفادة من إمكانيات أجهزة iPhone لحماية كل عملية دفع.

يمكن للعملاء ببساطة تقريب جهازiPhone أوApple Watch من جهاز الدفع لإتمام عمليات الدفع غير التلامسية بسهولة. وتُعد كل عملية دفع عبر Apple Pay آمنة، حيث يتم التحقق منها باستخدام Face ID أو Touch ID أو رمز الدخول الخاص بالجهاز، إلى جانب رمز أمان ديناميكي فريد يُستخدم لمرة واحدة فقط. وتُقبل Apple Pay بمحال البقالة، والصيدليات، وسيارات الأجرة، والمطاعم، ومتاجر التجزئة، وغيرها الكثير.

كما يمكن للعملاء استخدام Apple Pay على أجهزة iPhone أو iPad أو Mac لإجراء عمليات شراء أسرع وأكثر سهولة داخل التطبيقات أو عبر الإنترنت من خلال متصفح Safari، دون الحاجة إلى إنشاء حسابات جديدة أو إدخال بيانات الشحن والفوترة بشكل متكرر. وتُسهّل Apple Pay عمليات الدفع لخدمات توصيل الطعام والبقالة، والتسوق الإلكتروني، ووسائل النقل، ومواقف السيارات، وغيرها من الخدمات. كما يمكن استخدام Apple Pay لإجراء المدفوعات داخل التطبيقات عبر Apple Watch..

تُعد الأمان والخصوصية من الركائز الأساسية لخدمة Apple Pay . فعند إستخدام بطاقة إئتمان أو خصم عبر Apple Pay، لا يتم تخزين أرقام البطاقات الفعلية على الجهاز أو على خوادم Apple . وبدلاً من ذلك، يتم تخصيص رقم حساب جهاز فريد يتم تشفيره وتخزينه بأمان داخل Secure Element، وهي شريحة معتمدة وفقًا لأعلى المعايير الصناعية، ومصممة خصيصًا لحماية بيانات الدفع على الجهاز.

وتتميز Apple Pay بسهولة الإعداد؛ إذ يمكن للعملاء على جهاز iPhone فتح تطبيق Wallet، والضغط على علامة (+)، ثم اتباع الخطوات لإضافة بطاقات بنك بيت التمويل الكويتي – مصر الائتمانية أو بطاقات الخصم. وبعد إضافة البطاقة، يمكن استخدامها فورًا على أجهزة iPhone و Apple Watch وiPad و Mac. وسيواصل العملاء الاستفادة من جميع المزايا والمكافآت المرتبطة ببطاقات البنك.

لمزيد من المعلومات حول Apple Pay، يرجى زيارة:

https://www.apple.com/ae/apple-pay/

ولمزيد من المعلومات حول بنك بيت التمويل الكويتي – مصر، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك:

KFH Egypt

نبذة عن بنك بيت التمويل الكويتي – مصر (KFH‑Egypt):

يُعد بنك بيت التمويل الكويتي – مصر (KFH‑Egypt) أحد البنوك الرائدة في تقديم الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع تركيز قوي على الخدمات المصرفية للأفراد. ويوفر البنك باقة متكاملة من المنتجات والخدمات الرقمية والمصرفية التي تلبي احتياجات العملاء اليومية، بما في ذلك الحسابات، والبطاقات، وخدمات الدفع الإلكتروني، وذلك من خلال شبكة فروعه وقنواته الرقمية المتطورة، بما يعكس التزامه بتقديم تجربة مصرفية آمنة، مبتكرة، وسهلة الاستخدام.

