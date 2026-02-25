القاهرة، مصر : أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر اليوم، عن إطلاق خدمة Apple Pay لعملائه طريقة اكثر اماناً و خصوصية للحفاظ علي بطاقاتهم و عدم تسليمها لأشخاص اخري او لمس ازرار ماكينة الدفع عند الشراء او تسليم نقدية بحماية و خصوصية iPhone في كل معاملة. تُعد هذه خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تجربة الدفع الرقمي وتوفير أعلى مستويات الأمان والخصوصية عند السداد سواء في المتاجر، أو عبر التطبيقات، أو على مواقع التسوق الإلكترونية. ويأتي هذا الإطلاق في إطار التزام البنك بريادة التحول الرقمي، وتقديم خدمات مبتكرة عبر مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية المصممة خصيصًا لتلبية مختلف احتياجات الأفراد.

تتيح خدمة Apple Pay وسيلة دفع غير تلامسية آمنة، تغني العملاء عن الحاجة لتسليم البطاقة المصرفية أو لمس أجهزة الدفع أو تداول النقد، وذلك بالاعتماد على تقنيات الأمان المتقدمة المدمجة في أجهزة iPhone وApple Watch. كما يمكن استخدام الخدمة في مختلف نقاط البيع مثل المتاجر، الصيدليات، المطاعم، والمقاهي، بالإضافة إلى إتمام عمليات الشراء عبر الإنترنت بسهولة وسرعة.

كما تتيح الخدمة إمكانية الدفع السريع عبر متصفح Safari على أجهزة iPhone وiPad وMac دون الحاجة لإنشاء حسابات جديدة أو إعادة إدخال بيانات الشحن والفواتير، بالإضافة إلى إمكانية إجراء المدفوعات داخل التطبيقات باستخدام Apple Watch.

ويعتمد البنك في خدمة Apple Pay على أعلى معايير الأمان، حيث تتم المصادقة على جميع المعاملات عبر خاصية التعرف على الوجه Face ID أو بصمة الإصبع Touch ID، أو باستخدام رمز المرور الخاص بالجهاز،. كما تضمن الخدمة خصوصية بيانات العملاء.

كما يُعد الأمان والخصوصية هما جوهر خدمة Apple Pay عندما يستخدم العملاء بطاقة الائتمان أو الخصم مع Apple Pay لا يتم تخزين ارقام البطاقة الفعلية علي الجهاز، بدلا من ذلك يتم تعيين رقم حساب الجهاز و تشفيره و تخزينه بشكل آمن في شريحة معتمدة متوافقة مع معايير الصناعة و مصممة لتخزين كافة معلومات الدفع بأمان علي اجهزة Apple.

ويمكن للعملاء تفعيل الخدمة فوراً وبكل سهولة عبر تطبيق الهاتف البنكي لبنك الامارات دبي الوطني و من خلال تطبيق Wallet على أجهزة iPhone، من خلال النقر على علامة (+) واتباع الخطوات لإضافة بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر الخاصة بالبنك، مع الاستمرار في الاستفادة من كافة المزايا والمكافآت المرتبطة بها.

ويأتي إطلاق خدمة Apple Pay في وقت تشهد فيه مصر جهوداً متسارعة نحو توسيع نطاق حلول الدفع الرقمي، مما يؤكد تحول البيئة المالية نحو اقتصاد رقمي أكثر مرونة وأماناً يعزز ثقة المستهلكين في المدفوعات الإلكترونية. كما يعكس هذا الإطلاق رؤية بنك الإمارات دبي الوطني – مصر في مواكبة أحدث المعايير العالمية في الخدمات المصرفية الرقمية، ودعمه لرؤية مصر 2030 في التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل يوفر خدمات مبتكرة وآمنة لكافة فئات المجتمع.

وبمناسبة اطلاق خدمة Apple Pay، يقدم بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عرضاً حصرياً لعملائه يشمل كاش باك بنسبة 50% عند استخدام خدمة Apple Pay في عمليات الشراء وفقاً للشروط والأحكام.

لمزيد من المعلومات عن خدمة Apple Pay يرجي زيارة الموقع الرسمي: https://www.apple.com/apple-pay/

لمزيد من المعلومات عن خدمة Apple Pay من بنك الإمارات دبي الوطني مصر، يُرجى زيارة الموقع الرسمي: https://www.emiratesnbd.com.eg/ar/personal-banking/cards/apple-pay

-انتهى-

#بياناتشركات