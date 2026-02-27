القاهرة : أعلنت تروكولر، منصة الاتصالات العالمية الرائدة، اليوم عن توقيع شراكة استراتيجية للبيع المباشر مع مجموعة AnyMind Group، الشركة المتخصصة في التسويق والتجارة الإلكترونية والتحول الرقمي عبر نموذج إجراءات الأعمال كخدمة (BPaaS). تستهدف هذه الشراكة تسريع نمو قطاع الإعلانات المباشرة لدى تروكولر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) وجنوب شرق آسيا (SEA) .

وبموجب هذه الشراكة، ستعمل مجموعة AnyMind Group كوسيط حصري لإعلانات تروكولر في كل من مصر والإمارات وقطر والسعودية وغانا ونيجيريا والمغرب، وماليزيا، وسنغافورة، وفيتنام، من خلال تمكين العلامات التجارية والوكلاء من تحقيق أعلى استفادة من الصيغ الإعلانية المميزة لتروكولر، للوصول للمستخدمين الأعلى تفاعلًا مع تلك العلامات ممن لديهم نية حقيقية لشراء المنتجات والخدمات. ويتم ذلك عن طريق الاعتماد على حلول إعلانية قائمة على البيانات وذات صلة باحتياجات المستهلكين.

تتمتع مجموعة AnyMind Group بتواجدها الراسخ وعلاقاتها القوية مع كبار المعلنين والوكلاء، خاصة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، فضلًا عن خبراتها الإقليمية الواسعة، وهو ما سيمكنها من تعزيز مبيعات قطاع الإعلانات المباشرة لدى تروكولر في الأسواق المحلية بهاتين المنطقتين.

ولهذا الغرض، تم تصميم هذه الشراكة لتمكين العلامات التجارية في دول المنطقتين من الحصول على مساحات ومواضع إعلانية مميزة ومؤثرة على منصة اتصالات تروكولر التي تتمتع بموثوقية عالية، بما يساهم في زيادة معدلات تفاعل المستخدمين مع هذه العلامات، في ظل النمو السريع للاقتصاد الرقمي.

يُذكر أن تروكولر تواصل تعزيز انتشارها بين المستخدمين، واكتساب ثقة كبيرة في أسواق الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، وهو ما يتيح للمعلنين فرصًا ثمينة للتواصل مع الجمهور في بيئات آمنة وموثوقة تضم مئات العلامات التجارية.

ومن خلال الجمع بين التواجد العالمي الواسع لتروكولر وقدراتها المتميزة في البيانات وصيغها الإعلانية الجذابة، وبين ريادة مجموعة AnyMind Group في الأسواق المحلية وقدرتها على التنفيذ، ستتمكن هذه الشراكة من تحقيق أعلى دخل ممكن من إعلانات تروكولر في هاتين المنطقتين.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال هيمانت أرورا، نائب الرئيس ورئيس القطاع العالمي لمبيعات الإعلانات في تروكولر: "تواصل تروكولر توسيع نمو قطاع الإعلانات لديها على المستوى العالمي، وهو ما يتطلب إقامة شراكات متميزة مع أهم اللاعبين في مجال الإعلانات والتسويق والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية ومن بينهم AnyMind Group، لكي نتمكن من توفير تجارب محلية جذابة ونتائج قابلة للقياس للمعلنين. وتمثل مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا أسواقًا إقليمية بارزة تتمتع بنمو مرتفع وتطور رقمي ملفت. لذا يستهدف هذا التعاون تقريب العلامات التجارية من المستهلكين عن طريق تجارب اتصال موثوقة على منصتنا”

يضيف أديتيا أيما، العضو المنتدب لأسواق النمو؛ والعضو المنتدب بالمشاركة لمنطقة لهند والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة AnyMind Group: "يسعدنا التعاون مع تروكولر لإتاحة إعلاناتها المميزة أمام المزيد من العلامات التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وبفضل الانتشار الهائل الذي تتمتع به تروكولر، ومنظومة المستخدمين المعتمدة والموثوقة لديها، إلى جانب خبرتنا الكبيرة وشبكة علاقتنا الواسعة في هذه الأسواق، ندرك حجم الفرص الاستثنائية التي تنتظرنا لتحقيق نتائج إعلانية أعلى تأثيرًا وأكثر صلة بالمعلنين الذين يتطلعون لزيادة التفاعل في هذه الأسواق التي تتمتع بنموها المطرد .”تمثل هذه الشراكة نقلة نوعية بارزة لاستراتيجية تروكولر للتوسع على المستوى العالمي، والتي تركز على بناء شراكات محلية قوية لتقديم قيم ونتائج ملموسة يمكن للمعلنين قياسها، مع تعزيز النمو المستدام لإيرادات تروكولر في الأسواق الناشئة.

نبذة عن مجموعة AnyMind Group

تأسست AnyMind Group في أبريل 2016، وهي شركة متخصصة في التسويق والتجارة الإلكترونية والتحول الرقمي من خلال نموذج إجراءات الأعمال كخدمة (BPaaS). الشركة مدرجة في بورصة طوكيو تحت رمز [TSE:5027]، وتقدم حلولًا متكاملة للعلامات التجارية والشركات والناشرين والمؤثرين في مجالات التجارة الرقمية والتسويق والخدمات اللوجستية وتفاعل العملاء واستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي وتحقيق الدخل للناشرين وصناع المحتوى.

تضم مجموعة AnyMind Group أكثر من 2,000 موظف في 24 مكتبًا عبر 15 سوقًا حول العالم تشمل كل من سنغافورة وتايلاند وإندونيسيا وفيتنام وكمبوديا وماليزيا والفلبين وهونغ كونغ وتايوان والبر الرئيسي في الصين، واليابان والهند والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية والسعودية. وفي سبتمبر 2025، وصل عدد عملاء الشركة لأكثر من 1,000 مؤسسة في مجال التسويق، وأكثر من 190 مؤسسة في التجارة الإلكترونية، و1,800+ ناشرًا، و2,100+ صانع محتوى. يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات بزيارة موقع علاقات المستثمرين الخاص بالشركة https://advertisers.truecaller.com

نبذة عن تروكولر وإعلانات تروكولر

يعد تروكولر جزءًا أساسيًا من التواصل اليومي لأكثر من 450 مليون مستخدم نشط حول العالم، مع أكثر من مليار تحميل للتطبيق منذ الإطلاق وتحديد وحظر قرابة 68 مليار مكالمة غير مرغوب فيها في عام 2025 فقط. يقع المقر الرئيسي في مدينة ستوكهولم. تروكولر مدرجة في بورصة ناسداك ستوكهولم منذ أكتوبر 2021. تمثل الإعلانات مصدرًا رئيسيًا لإيرادات الشركة، حيث تتمتع إعلانات تروكولر بـ 5 مليارات زيارة كل يوم، وتثق فيها أكثر من 10,000 علامة تجارية حول العالم. يرجى زيارتنا على www.truecaller.com للاطلاع على مزيد من المعلومات.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

إنجي عماد

رئيس العلاقات الإعلامية

تراكس للعلاقات العامة- مصر

بريد إلكتروني: engy.emad@traccs.net

-انتهى-

#بياناتشركات