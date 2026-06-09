دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة Tenable® Holdings, Inc. (NASDAQ: TENB)، وهي شركة رائدة في إدارة التعرض للمخاطر، عن مبادرات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة Anthropic، بهدف تسريع القدرات الذاتية والوكيلة عبر منصة إدارة التعرض للمخاطر Tenable One، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه المؤسسات مشهد تهديدات سريع التطور تُشكله نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

تتضمن هذه المبادرات مسارات عمل جديدة مدعومة بنماذج Claude في Tenable Hexa AI. كما شاركت شركة Anthropic في مؤتمر EXPOSURE 2026 ، حيث يناقش قادة القطاع كيف تُعيد نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة تشكيل كل من المخاطر الإلكترونية ووسائل الدفاع.

يُعد Tenable Hexa AI المحرك الذكي والوكيل لمنصة إدارة التعرض للمخاطر Tenable One، حيث تم تصميمه لتحويل بيانات معلومات المخاطر إلى إجراءات تنسيقية منسقة بسرعة فائقة تضاهي سرعة الآلة. ومن خلال الاعتماد على بنية بيانات Tenable Exposure Data Fabric، التي تجمع بين القياسات عن بُعد الأصلية، وبيانات الجهات الخارجية، والرؤى المقدمة من Tenable Research، تساعد منصة Tenable Hexa AI المؤسسات على ترتيب أولويات المخاطر الإلكترونية ومعالجتها عبر سطح الهجوم الحديث.

لقد تجاوزت سرعة المخاطر الإلكترونية الحديثة ونطاقها الأساليب الأمنية التقليدية، مما جعل المؤسسات تكافح لمواكبة هذا التطور. وتعمل شركة Tenable على تعزيز مستقبل لا يقتصر فيه دور الذكاء الاصطناعي على تحديد المخاطر فحسب، بل يُساعد المؤسسات على الحد منها من خلال التنسيق الذكي والإجراءات المؤتمتة.

قال مارك ثورموند، الرئيس التنفيذي المشترك لشركة تينابل: "إن حجم التعرض للمخاطر في تزايد مستمر، والوقت بين اكتشاف الثغرة الأمنية واستغلالها آخذ في التقلص، ولذلك تحتاج فرق الأمن الإلكتروني إلى نهج مختلف جذريًا. ولهذا السبب، حرصت تينابل على تطوير علاقة عمل وثيقة وعميقة مع Anthropic،" "من خلال الابتكارات المدعومة بنماذج Claude، نعمل على تسريع وتيرة البحث والتطوير وخارطة طريق إدارة التعرض للمخاطر لدينا، مع الإسراع في تطوير حلول مثل Tenable Hexa AI لتمكين العملاء من تعزيز برامجهم الأمنية الاستباقية، المدفوعة بمسارات عمل وكيلة وذكية.

ستقوم شركة تينابل بتطبيق نماذج Claude في العمليات الواقعية للأمن الإلكتروني، بما في ذلك تحديد الأولويات، وتنسيق معالجة الثغرات، وتحليل التعرض للمخاطر عبر أسطح الهجوم الحديثة.

قال جيسون كلينتون، نائب رئيس أمن المعلومات في Anthropic: "مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للأمن الإلكتروني، تحتاج المؤسسات إلى دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها الأمنية". "نحن متحمسون للعمل مع شركة تينابل لتطبيق إمكانيات وقدرات نموذج Claude لمساعدة العملاء على فهم المخاطر بشكل أفضل، وترتيب أولويات الإجراءات، والاستجابة بشكل أسرع".

نبذة عن Tenable

Tenable® هي شركة متخصصة في إدارة التعرض للمخاطر، تعمل على كشف وتقليص فجوات الأمن الإلكتروني التي تفضي إلى تدهور قيمة الأعمال والسمعة والثقة. وتعمل منصة إدارة التعرض للمخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة على توحيد الرؤية والنظرة والعمل في مجال الأمن على نحوٍ جذري عبر سطح الهجوم، مما يُزود المؤسسات الحديثة بالحماية من الهجمات، بدايةً من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ومرورًا ببيئات السحابة، ووصولًا إلى البنية التحتية الحيوية، وجميع النطاقات الوسيطة بينها. ومن خلال حماية المؤسسات من التعرض للمخاطر الأمنية، تعمل شركة Tenable على تقليل المخاطر المرتبطة بالأعمال لأكثر من 40000 عميل حول العالم. تعرف على المزيد على tenable.com.

للتواصل الإعلامي

سناء اللبابيدي sana@oakconsulting.biz| Mob: +971 50 1626565 |

تصريحات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالقدرات والفوائد المتوقعة من شراكة Tenable مع Anthropic، والوظائف والأداء المتوقع لـ Tenable Hexa AI ومسارات العمل المدعومة بنماذج Claude، بالإضافة إلى خطط تطوير منتجات Tenable وخارطة الطريق الخاصة بها. وتخضع هذه البيانات لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بتطوير واعتماد تقنيات جديدة وغير مثبتة، ودمج نماذج ذكاء اصطناعي تابعة لجهات خارجية في منصة Tenable، والمنافسة في سوق الأمن الإلكتروني، وعوامل أخرى موصوفة تحت بند "عوامل المخاطر" في أحدث تقرير سنوي لشركة Tenable وفقاً للنموذج 10-K والتقارير اللاحقة المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). لا تتعهد شركة Tenable بعدم الالتزام بتحديث هذه البيانات لتعكس الأحداث التي تقع بعد تاريخ هذه الوثيقة.

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