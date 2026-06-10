دبي، الإمارات العربية المتحدة - في خطوة تعكس مكانة دبي المتنامية في قطاع الموسيقى والترفيه والثقافة الإبداعية، قامت شركة نبض الصحراء للتجارة، والتي تعد واحدة من أبرز الموزعين لأجهزة الــــ DJ والإنتاج الموسيقي على مستوى الشرق الأوسط، بافتتاح أول متجر معتمد يوفر الخدمات المميزة للعلامة التجارية AlphaTheta من قلب دبي. ويعكس إطلاق المتجر في مول B1 بالبرشاء المكانة المتنامية لدبي كمركز إقليمي لهذا القطاع، إلى جانب الثقة العالمية المستمرة بالسوق الإماراتي.

وفي وجهة صُممت خصيصًا لمنسقي الــــ DJ والمنتجين وصناع المحتوى وعشاق الموسيقى، يلتقي الشغف بالموسيقى مع الإبداع ضمن بيئة غامرة تجمع بين الخدمات المميزة، والفعاليات المباشرة، والاستوديوهات الاحترافية، والبرامج التعليمية تحت سقف واحد. وقد تم تطوير هذه التجربة لدعم الفنانين المحترفين والمواهب الصاعدة على حد سواء، بما يواكب الطلب المتزايد على تقنيات الموسيقى الاحترافية والبيئات الداعمة للمبدعين في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وسيمنح المتجر الزوار فرصة التفاعل المباشر مع أحدث معدات الــــ DJ وإنتاج الموسيقى من AlphaTheta مع دعم من فريق متخصص يقدّم عروضًا تفصيلية وإرشادات تقنية ودعمًا مخصصًا بحسب احتياجات كل مستخدم. وإلى جانب الخدمات المميزة، صُمم المتجر ليكون وجهة داعمة للإبداع والتعاون وتطوير المهارات داخل مجتمع الموسيقى الإلكترونية المتنامي في المنطقة.

وفي قلب المتجر، تتوفر منصة الــــ DJ ومساحة استوديو متطورة ومزوّدة بأحدث التقنيات ليستخدمها صناع المحتوى مجانًا لتسجيل ومشاركة أعمالهم، إلى جانب برنامج سنوي متكامل يشمل ورش عمل عن الــــ DJ، وجلسات تدريب متقدمة على المنتجات، ولقاءات مع الفنانين، وعروضًا مباشرة. ومن خلال الدمج بين التعليم والترفيه المباشر، تهدف هذه التجربة إلى نشر ثقافة الــــ DJ على نطاق كبير، مع دعم المواهب الصاعدة وتعزيز الإبداع والتواصل والثقة عبر الموسيقى.

يأتي هذا الافتتاح في وقت يشهد فيه السوق الإماراتي طلبًا متزايدًا على تقنيات الــــ DJ وإنتاج الموسيقى في الإمارات كنتيجة للتطور السريع في عالم الترفيه المباشر والمهرجانات وقطاع الترفيه الليلي وصناعة المحتوى الرقمي. وفي مدينة تتميز بتنوعها الثقافي الكبير وتعدد جنسياتها، تواصل الموسيقى لعب دور محوري في تعزيز الروابط بين المجتمعات ودعم التبادل الثقافي، لا سيما بين فئة الشباب وصناع المحتوى من المواهب الصاعدة.

وتعليقًا على ذلك، صرّح السيد جمال محمد، الرئيس التنفيذي لشركة نبض الصحراء للتجارة، قائلاً: "إن إطلاق تجربة متجر معتَمد يوفر الخدمات المميزة للعلامة التجارية AlphaTheta لأول مرة في دبي يعكس قوة المشهد الموسيقي في المنطقة، إلى جانب ثقتنا طويلة الأمد في سوق دولة الإمارات. ولا نزال نرى دبي تنجح في جذب العلامات التجارية العالمية والمواهب والمجتمعات الإبداعية، مما يجعلها الوجهة المثالية للتجربة القائمة على الابتكار والثقافة والتواصل. لم يكن هدفنا عند إطلاق هذا المتجر هو تقديم فكرة المتجر التقليدي، بل بناء منصة تفاعلية تتيح لمنسقي الــــ DJ، سواء المبتدئين أو المحترفين، فرصة التعلّم والتعاون وأن يكونوا جزءًا من حركة إبداعية متنامية في المنطقة بأكملها".

وقد أضاف ريمكو فان ميغن، رئيس المبيعات في AlphaTheta لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: "إن افتتاح أول متجر معتَمد يوفر الخدمات المميزة للعلامة التجارية AlphaTheta في دبي يمثل محطة مهمة في طريقة تواصلنا ودعمنا لمجتمعات الــــ DJ المحلية. قبل عامين، اخترنا نبض الصحراء للتجارة كشريك موثوق، لنمزج بين ابتكارنا العالمي وخبرتهم المحلية المتعمقة بهدف إنشاء تجربة تعكس فعليًا مشهد الموسيقى المزدهر في المنطقة. ومع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للموسيقى الإلكترونية، يتيح هذا المتجر الجديد للفنانين والمواهب الصاعدة إمكانية أكبر للوصول إلى الأدوات والمعرفة وغير ذلك مما يحتاجون إليه لتطوير مهاراتهم والتعبير عن أنفسهم".

الجدير بالذكر أن هذا المتجر المعتَمد الجديد الذي يوفر الخدمات المميزة للعلامة التجارية AlphaTheta يعزّز مكانة دبي ودولة الإمارات كمنظومة متنامية في قطاعات الموسيقى والترفيه والمجالات الإبداعية. كما يشكّل وجهة جديدة لمنسقي الــــ DJ وصناع المحتوى والمجتمعات الموسيقية في المنطقة للتواصل مع أصحاب الاهتمامات المشتركة، والتعرّف على مهنة الــــ DJ، والدخول إلى عالم الموسيقى من خلال بوابة فريدة تفتح آفاقًا أوسع للإبداع.

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*جميع أسماء المنتجات والتقنيات والشركات المذكورة هنا هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة مملوكة لأصحابها المعنيين.

نبذة عن AlphaTheta Corporation

تتمثل رسالة AlphaTheta في “One Through Music” أو "الموسيقى تجمعنا"، حيث تسعى الشركة إلى إحداث أثر إيجابي في العالم من خلال التكنولوجيا المبتكرة، ومعدات الصوت عالية الجودة، والبرمجيات والخدمات المتطورة، إلى جانب تعزيز الروابط داخل مجتمع الموسيقى العالمي. وقد بدأت أعمال الشركة الأساسية في مجال ال DJ عام 1994 كجزء من Pioneer Corporation، ولعبت منذ ذلك الحين دورًا محوريًا في تطوير ثقافة موسيقى الرقص و الDJ حول العالم. وفي عام 2015 أصبحت الشركة كيانًا مستقلًا تحت اسم Pioneer DJ Corporation، قبل أن تتحول في عام 2020 إلى AlphaTheta Corporation ضمن رؤيتها للتوسع نحو مجالات أعمال جديدة. وفي عام 2024، بدأت الشركة إطلاق منتجات تحمل اسم AlphaTheta، مستندةً إلى الثقة الطويلة التي بنتها مع عملائها عبر سنوات متتابعة من الخبرة التقنية والتصميمية، والتي نهدف إلى مواصلة تطويرها باستمرار. نسعى إلى تعزيز علاقة ارتباط عملائنا بعلامتنا التجارية، بينما نقدم قيمة بطرق مبتكرة وغير تقليدية تفتح آفاقًا لا تقدمها إلا AlphaTheta. الابتكار جوهر كل ما نقوم به في شركتنا، ونلتزم بالتطور المستمر وتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها وأن نظل جزءًا لا يتجزأ من المجتمع من خلال تلبية احتياجات عملائنا المتنوعة والمتجددة. تضم محفظة AlphaTheta علامات تجارية تشمل AlphaTheta وPioneer DJ وrekordbox وKUVO وTORAIZ وPioneer PRO AUDIO، كما تُعد AlphaTheta Corporation جزءًا من مجموعة Noritsu Koki المدرجة في بورصة طوكيو (TSE:7744).

تفاصيل المتجر:

الموقع: نبض الصحراء للتجارة| متجر AlphaTheta المعتمد، مركز التسوق B1، شارع البرشاء، البرشاء الأولى، دبي، الإمارات العربية المتحدة

الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي:

الموقع الإلكتروني: https://alphatheta.com/en

لينكد إن: https://www.linkedin.com/company/alphatheta-emea-ltd

إنستغرام: https://www.instagram.com/alphathetaglobal

https://www.instagram.com/alphathetastoreuae

فيسبوك: https://www.facebook.com/alphatheta

يوتيوب: https://www.youtube.com/@AlphaThetaglobal

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

إدوارد بريان

edward@popcomms.ae

سارة كورتيس

Sarah@popcomms.ae

-انتهى-

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-انتهى-

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