الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت AliExpress، منصة التجارة العالمية التابعة لمجموعة علي بابا الدولية للتجارة الرقمية، عن شراكة استراتيجية مع شركة أسواق العثيم. واعتباراً من يونيو، ستتعاون AliExpress مع أسواق العثيم لتقديم خدمات طلب البقالة والمنتجات المنزلية عبر المنصة. وسيتمكن العملاء في مدينة الرياض من استلام طلباتهم خلال ساعات أو استلامها مباشرة من المتجر.

تشهد AliExpress نمواً كبيراً في المملكة العربية السعودية، وقد رسخت مكانتها كإحدى المنصات الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية العابرة للحدود. ووفقاً لبيانات "سيمرش" (Semrush)، فإن AliExpress هي ثاني أكثر المواقع من حيث عدد المتصفحين في قطاع التجزئة بالمملكة وفقاً لأحدث الإحصائيات لغاية أبريل 2025.

تعتمد هذه الشراكة على شبكة متاجر أسواق العثيم الفعلية وقدراتها اللوجستية، إلى جانب الحضور الرقمي المتزايد لـ AliExpress في السوق السعودي، لتوفير خدمة التوصيل في نفس اليوم للعملاء في منطقة الرياض المركزية.

وتُعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية شاملة لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات توصيل البقالة عبر الإنترنت في المملكة. حيث أن هذه الشراكة تحقق الأهداف الطموحة في التوسع لدى أسواق العثيم، وتقدم تجربة سلسة للتسوق عبر الإنترنت للمستهلكين في السعودية. إضافةً إلى الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة التي تتمتع بها AliExpress في مجال التجارة الإلكترونية، إلى جانب القيمة المضافة التي تقدمها للمستهلكين عبر الإنترنت.

من جهته، قال جيم ليو، المدير العام لـ AliExpress في دول الخليج:

"يسعدنا انضمام أسواق العثيم إلى AliExpress. نحن نعمل معاً لبناء بنية رقمية مرنة تواكب تطورات السوق وتنافس بفعالية. من خلال هذه الشراكة، نتيح لعملائنا في الرياض إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات تشمل البقالة والسلع المنزلية مع خدمة توصيل سريعة وموثوقة. ونتطلع إلى توسيع الخدمة إلى مدن أخرى قريباً."

تُعد أسواق العثيم من أكبر الشركات في السوق السعودي، وهي متخصصة في تجارة التجزئة والجملة للمواد الغذائية. وقد نجحت الشركة في توسيع انتشارها داخل المملكة لتشمل حالياً أكثر من 410 سوبرماركت وهايبرماركت.

تشمل المنتجات المتوفرة عبر AliExpressمن أسواق العثيم منتجات العناية الشخصية والمنزلية، الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، والأغذية والمشروبات المعلبة.

وسيبدأ إطلاق الخدمة في منطقة الرياض المركزية، على أن يتم التوسع تدريجياً إلى أحياء ومناطق أخرى في المملكة.

تؤكد هذه الشراكة التزام كل من أسواق العثيم وAliExpress بتقديم خدمات متميزة والحفاظ على رضا العملاء، مما يجعلها شراكة طبيعية بين الطرفين. كما تتماشى المبادرة مع أهداف رؤية المملكة 2030 لرفع حصة التجارة الحديثة والتجارة الإلكترونية. ومن خلال الاستفادة من البنية التحتية الرقمية واللوجستية المتقدمة، تسهم هذه المبادرة في تعزيز وصول المستهلكين إلى خدمات البقالة الرقمية، وتسريع تبني حلول التجزئة الحديثة، والمساهمة في تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز الابتكار.

حول AliExpress

أُطلِقت منصة AliExpress (www.aliexpress.com) عام 2010، وهي عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية تمكّن المستهلكين من الشراء مباشرةً من المصنعين والموزعين في الصين وحول العالم. وبالإضافة إلى النسخة العالمية باللغة الإنجليزية، تتوفر منصة "علي اكسبريس" أيضاً بـ 15 لغة أخرى. وهي جزء من مجموعة علي بابا الدولية للتجارة الرقمية.

-انتهى-

#بياناتشركات