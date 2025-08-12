نجاح مجموعة AJi يرتكز على التزامها الراسخ بالاستدامة والابتكار وتحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل للعملاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة نوعية تعزز ريادتها الإقليمية، أعلنت مجموعة "ايه . جيه . آي" AJi، المتخصصة في الهندسة المعمارية والإنشاءات والاستشارات الهندسية، عن إنجازٍ جديد يضاف إلى سجلها الحافل بالنجاحات والتميّز. فقد حققت المجموعة قفزة بارزة بتقدمها 21 مركزًا، لتصنف ضمن نخبة أفضل 100 شركة تصميم دولية، وفقًا لتقرير Engineering News-Record (ENR) لأفضل 225 شركة عالمية لعام 2025. هذا الإنجاز يعكس التزام AJi المتواصل باعتماد التصميم الذكي ومعايير البناء الأفضل.

وقال المهندس حمزة عواد، الرئيس التنفيذي لمجموعة AJi: "يعكس تصنيف مجموعة AJi في المرتبة 86 عالميًا ضمن القائمة المرجعية للمطورين والمستثمرين، مكانتها الرائدة ويؤكد تفوقها من خلال تركيزها بشكلٍ أساسي على الاستثمار في التكنولوجيا، وتعزيز المرونة المناخية، وتسريع التحول في قطاع الطاقة. وفي ظل التوجهات العالمية المتزايدة نحو الاستدامة ودمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بالإضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي وتطوير أنظمة بنية تحتية مرنة، بادرت مجموعة AJi بإعادة صياغة نموذج أعمالها، ما أدى إلى تحسن ملحوظ في الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى العائد على الاستثمار المقدم لعملائها".

وأضاف عواد: "يُشكل هذا التصنيف ضمن أبرز شركات التصميم العالمية مصدر فخر واعتزاز لنا، ويُعد دلالة واضحة على الإرث العريق لمؤسستنا الذي يمتد لأكثر من ستة عقود. كما يؤكد هذا الإنجاز على التفاني المطلق لفريقنا من المهنيين المحترفين، ورؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى إعادة صياغة مستقبل البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبصفتنا شريكًا موثوقًا به في تنفيذ المشاريع الطموحة بالمنطقة، نعتبر هذا التكريم اعترافًا بالتقدم الهائل الذي أحرزته منطقتنا في إعادة تعريف العمارة والتصميم وتطوير البنية التحتية الحديثة. وتُشكل رؤية عملائنا الملهمة، عنصر دفع ومحرك أساسي، لتجاوز حدود الإمكانات ومواجهة التحديات وتحقيق أولوياتهم، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الاستدامة في البيئات العمرانية واعتماد أحدث الابتكارات التكنولوجية والتقنيات".

وانطلاقاً من الثقة المتنامية من عملائها الدائمين، رسخت مجموعة AJi، مكانتها كشريك موثوق به للجهات الحكومية، والمطورين، والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويُشكل حجم المشاريع المتكررة، الذي يمثل ما يقارب نصف أعمالها، دليلاً قاطعًا على هذه الشراكات الراسخة. وحققت الشركة بقيادة المهندس عواد، إنجازات استثنائية في المجالات الرئيسة خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت إيراداتها ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 210% في عام 2024، إلى جانب نمو قاعدة كوادرها المهنية الموهوبة بنسبة 35%.

ويؤكد تقدم المجموعة في تصنيفات ENR على استراتيجيتها التوسعية الفاعلة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تدير عملياتها من خلال 13 مكتبًا إقليميًا، منها أربعة في المملكة العربية السعودية وثلاثة في الإمارات العربية المتحدة.

كما ساهمت المجموعة بفاعلية في إعادة تشكيل المشهد الحضري والأفق العمراني للمنطقة، من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة تغطي قطاعاتها الستة الرئيسة: البيئة الحضرية، العافية والرعاية الصحية، المرافق والبيئة، التنقل والنقل، المستقبل البيئي، والاستشارات والحلول.

وسلط تقرير ENR الضوء بشكل خاص على استراتيجية مجموعة AJi في مواجهة تحديات السوق، والتي ترتكز على تبني نهج التحول الجذري. وفي تعليقه على هذه النقطة ضمن تقرير عام 2025، أفاد المهندس عواد: "في ظل التحول الذي تشهده المنطقة، يتوجب علينا مواكبة التطورات وتحقيق التحول أيضًا". مضيفًا أن المجموعة كرست جهودها بهدف "تمكين الكفاءات المحلية، وترسيخ مبادئ الاستدامة، وتعزيز التعاون العابر للحدود".

تتضمن محفظة مجموعة AJi من المشاريع المتميزة، مكتب إدارة المشاريع في أمانة منطقة الرياض EPMO ومكتب إدارة التشغيل والصيانة AFMO، ومشروع عين أسس، أول مشروع من نوعه في الرياض تحت شعار "المدينة ذات العشر دقائق"، ومشاريع "الرياض الخضراء" في أربعة أحياء، ومشروع توسعة كليفلاند كلينك في الإمارات العربية المتحدة.

وتجسيدًا لالتزامها العميق بالابتكار ومبادئ الاستدامة، قامت مجموعة AJi مؤخرًا بنشر تقريرها الأول حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، والذي نال اعتماد المبادرة العالمية للتقارير (GRI) . وعلاوةً على ذلك، حصلت المجموعة على شهادة ISO 19650 المعنية بنمذجة معلومات البناء. وفي إنجاز سابق لهذا العام، نالت المجموعة شهادة ISO/IEC 27001:2022 في مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني، الممنوحة من قبل هيئة الاعتماد الدولية MQA UK . وفي سياق متصل، تواصل الشركات المتخصصة التابعة للمجموعة، ومنها HDP Overseas الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، وشركةQHC AJI المعنية بتطوير البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعزيز وتوسيع نطاق خطط مشاريعها المستقبلية.

وتشمل الجوائز الأخرى التي حصدتها المجموعة مؤخرًا: جائزة "استشاري العام" في حفل توزيع جوائز التصميم في الشرق الأوسط لعام 2024، وجائزة شركة إدارة المشاريع للعام، بالإضافة إلى جائزة أفضل مشروع متعدد الاستخدامات عن مشروع "عين أسس" ضمن جوائز الابتكار في البناء في المملكة العربية السعودية 2025.

نبذة عن مجموعة AJi

تتميز مجموعة AJi بمكانة رائدة على المستوى الإقليمي، في مجالات الهندسة المعمارية والإنشاءات والاستشارات الهندسية، حيث تدير عملياتها عبر 13 مكتبًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتستند المجموعة إلى إرث يناهز الستين عامًا، وفريق عمل يضم 1300 موظف في 25 سوقًا، وتقدم خدماتها المتكاملة ضمن ستة قطاعات رئيسة: البيئة الحضرية، العافية والرعاية الصحية، المرافق والبيئة، التنقل والنقل، المستقبل البيئي، والاستشارات والحلول. ترتكز رؤية AJi على ثلاثة محاور أساسية: تعزيز إرثها العريق، رعاية وتطوير الكفاءات المتميزة، والمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل المنطقة. وانطلاقًا من التزامها الراسخ بالاستدامة والابتكار، تتخصص مجموعة AJi في تطوير مجتمعات مستدامة، من خلال دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) لبناء مستقبل أكثر شمولاً وازدهارًا.

