دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الفطيم دي سي للطيران، الشركة الرائدة في مجال خدمات طيران رجال الأعمال، أنها أصبحت الآن مشغل خدمات قاعدة العمليات الثابتة الوحيد في مطار آل مكتوم الدولي الذي يتمتع بعضوية شبكة الوقود العالمية المرموقة Air Elite® من وورلد فيول.

ويؤكد هذا الإنجاز على التزام الفطيم دي سي للطيران طويل الأمد بتقديم معايير عالمية المستوى في مجال السلامة، والتعامل مع كبار الشخصيات، وخدمة العملاء، والتميز التشغيلي.

وتجمع شبكة Air Elite أفضل مشغلي خدمات قاعدة العمليات الثابتة حول العالم، ممن يُظهرون التزامًا مشتركًا قوياً بجودة الخدمة، والتركيز على العملاء، والسلامة. ويجب على أعضاء الشبكة استيفاء معايير أداء صارمة، وتقديم تجارب مُصممة خصيصًا لعملاء الطيران الخاص بصورة مستمرة.

وفي تعليقه على انضمام الشركة إلى شبكة Air Elite، قال مارك كافن، مدير العمليات الأرضية في شركة الفطيم دي سي للطيران: "يُجسّد انضمامنا إلى هذه الشبكة المرموقة سعينا المتواصل لتحقيق التميز التشغيلي. كما أن اختيارنا للانضمام إلى هذه الشبكة الحصرية يمثل تأكيدًا واضحًا على معايير السلامة والتشغيل التي نعمل وفقاً لها، ونهجنا الذي يركز على الأفراد والعملاء. ويعكس هذا الأمر رسالتنا المتمثلة في تقديم أكثر من مجرد خدمة، بل رحلة استثنائية وسلسة من لحظة وصول العميل إلى صالاتنا وحتى صعوده إلى الطائرة".

من جانبه، قال مالكولم هوكينز، نائب الرئيس الأول لطيران رجال الأعمال العالمي في شركة وورلد فيول سيرفيسز: "نرحب بانضمام شركة الفطيم دي سي للطيران إلى شبكة Air Elite، لا سيما وأن التزامهما القوي بالتميز وخدمة العملاء يمثل ركيزة أساسية للمعايير التي يعتمد عليها عملاؤنا وأعضاء شبكتنا. ونحن نتطلع قدماً إلى دعم نموهم ونجاحهم".

جدير بالذكر أن انضمام الفطيم دي سي للطيران إلى شبكة Air Elite يتيح لفرقها الوصول إلى فرص تدريب متقدم في مجال خدمة العملاء وأفضل الممارسات، ما يساهم بتحسين جودة واتساق تجربة العملاء التي تقدمها.

هذا وتعتبر شركة الفطيم دي سي للطيران نتاج شراكة دولية بين مجموعة الفطيم التي تتخذ من دبي مقراً لها، وبين مجموعة دي سي أفييشن التي يقع مقرها في شتوتغارت. لمزيد من المعلومات حول خدمات الفطيم دي سي للطيران، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.dc-aviation.ae/ أو الاتصال بالرقم: +971 4 870 1800.

نبذة عن شركة الفطيم دي سي للطيران:

تعتبر شركة الفطيم دي سي للطيران نتاج شراكة دولية بين شركة دي سي أفييشن جي إم بي إتش التي يقع مقرها في شتوتغارت، أكبر مشغل لطائرات رجال الأعمال في ألمانيا وإحدى كبرى الشركات الرائدة في أوروبا، وبين الفطيم ومقرها دبي، مجموعة الشركات الإماراتية ذات الملكية الخاصة. وتحقق هذه الشراكة استفادة كبيرة من القاعدة المتينة التي تتمتع بها الفطيم وحضورها المتميز في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك من الشهرة العالمية لشركة دي سي أفييشن باعتبارها مزوداً رفيع المستوى لإدارة الطائرات، وعمليات التأجير، وصيانة طائرات رجال الأعمال، وتوفير الخدمات الاستشارية.

وتعد الفطيم دي سي للطيران منشأة طيران رجال الأعمال المتكاملة الأولى والوحيدة التي تتواجد بمطار آل مكتوم الدولي الذي يقع في منطقة دبي الجنوب (المعروف أيضاً باسم دبي وورلد سنترال)، مع حظيرتين متطورتين للطائرات بمساحة 5,700 و7,500 متر مربع، مما يرفع المساحة الإجمالية لقطعة الأرض الجانبية إلى 24,000 متر مربع، ومساحة مربض الطائرات إلى 13,000 متر مربع.

كما يستطيع العملاء الاستفادة من صالة عصرية فاخرة خاصة بكبار الشخصيات تبلغ مساحتها 1,300 متر مربع، تم تصميمها وفقاً للمعايير العالمية، توفر للعملاء وسائل راحة رفيعة المستوى وخصوصية كاملة، وخدمات الاستحمام، إلى جانب قاعة اجتماعات كبيرة.

وتنشط الفطيم دي سي للطيران في قطاعات أساسية تضم: إدارة الطائرات، الصيانة، قاعدة العمليات الثابتة، وخدمات المناولة الأرضية، إلى جانب تأجير الطائرات.

وتوفر الشركة خدمات صيانة تشمل العديد من طائرات رجال الأعمال، حيث يحصل مالكو ومشغلو طائرات رجال الأعمال على قائمة متنوعة من خدمات الصيانة، بدءاً من تزويد قطع الغيار، والمشتريات والتخزين، وانتهاءً بعمليات الصيانة الضرورية لمنح شهادات صلاحية الطائرات للطيران.

ويساعد قسم إدارة الطائرات مالكي طائرات رجال الأعمال على تحسين أصولهم من الطائرات وتحقيق الحد الأقصى من كفاءتها عبر تشغيلها في بيئة تتوافق مع أعلى المعايير المعتمدة في القطاع الخاصة بسلامة الطيران وصلاحية الطائرات للطيران. ويمكن للعملاء تحقيق وفورات كبيرة في التكلفة على الضمان، وشراء الوقود وغير ذلك من خدمات الدعم ذات الصلة.

وتوفر حظيرة الطائرات التابعة للشركة والتي توجد في موقع استثنائي على مقربة من مدرج المطار، والمساحة الخارجية المخصصة لوقوف الطائرات البالغة مساحتها 7700 متر مربع، خدمات الدعم والصيانة وتشغيل طائرات رجال الأعمال والطائرات التجارية من جميع الأحجام. وإلى جانب صالة كبار الشخصيات، يوجد في المنشأة خدمات على مدار الساعة تشمل مرافق أمنية لإتمام إجراءات السفر، وفحص الأمتعة، وخدمات التفتيش الجمركي وتدقيق الجوازات، الأمر الذي يضمن للعملاء تجربة سفر سريعة وممتعة.

ويستفيد عملاء استئجار طائرات رجال الأعمال لدى شركة الفطيم دي سي للطيران، من أسطول كبير ومتنوع من الطائرات، بالإضافة إلى خدمات متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع تضمن الاستجابة الفورية للطلبات.

نبذة عن الفطيم:

تعد الفطيم، التي تأسست خلال ثلاثينيات القرن العشرين، إحدى شركات الأعمال الإقليمية الخاصة الأكثر تنوعاً ومواكبة للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تعمل الفطيم في خمسة مجالات للعمليات هي: السيارات، والخدمات المالية، والعقارات، وتجارة التجزئة، والصحة، ويبلغ عدد موظفي الفطيم أكثر من 42,000 شخص، وتدير قطاعات أعمالها في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا من خلال ما يزيد عن 200 شركة من العلامات التجارية الرائدة عالمياً والمهيمنة في قطاعاتها.

وتمكّنت الفطيم بفضل نهجها في ريادة الأعمال وتركيزها على العملاء من مواصلة في النمو وتوسيع حضورها بما يواكب الاحتياجات المتغيرة لعملائنا في المجتمعات التي نعمل فيها.

كما تتابع الفطيم إلهام عملائها وإغناء حياتهم اليومية من خلال اعتمادها نهجاً إدارياً فعّالاً يقوم على التمسك بقيم الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.alfuttaim.com

