أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة هامة نحو تعزيز الأمن الغذائي، أطلق مصرف الإمارات للتنمية برنامج "مسرّع AgriX الزراعي"، الذي يهدف إلى دفع عجلة التطوير في القطاع الزراعي، وضمان استدامته، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. وتسعى هذه المبادرة الرائدة إلى إحداث تحول في القطاع الزراعي بدولة الإمارات من خلال تزويد المزارعين والشركات الزراعية ومزودي التكنولوجيا بالحلول المالية المتخصصة وأدوات التكنولوجيا الزراعية المتطورة.

في بهذه المناسبة، أكد سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن الأمن الغذائي يشكّل ركيزةً أساسية في الرؤية الوطنية لتحقيق التطور والنمو المستدام، مؤكداً أن برنامج مسرّع AgriX ، يأتي ضمن إطار التزام مصرف الإمارات للتنمية بترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً لإنتاج الغذاء المحلي المستدام، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

وأضاف سعادته: "يحرص المصرف على تقديم برامج متخصصة ودعم الابتكار لتفعيل استخدام التقنيات المتقدمة التي تساهم في تطوير القطاع الزراعي، والمساهمة في تبوّء دولة الإمارات مكانة متقدمة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي. ويشكّل برنامج مسرّع AgriX عنصراً محورياً في جهودنا الرامية لتعزيز الأمن الغذائي كونه واحداً من القطاعات الخمسة ذات الأولوية لدينا. وبفضل حلول التمويل المتخصصة التي يوفرها المصرف وشراكاتنا مع الخبراء الاستشاريين في القطاع، نسعى لتسريع وتيرة النمو في دولة الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً رائداً في مجال الابتكار الزراعي".

ويتيح البرنامج، الذي يستمر لعشرين أسبوعًا، للمشاركين فرصة الوصول إلى التقنيات الزراعية الحديثة، والأفكار التجارية الاستراتيجية، وأساليب الزراعة المستدامة. ويشتمل البرنامج على مجموعة متنوعة من ورش العمل وجلسات التدريب العملي والإرشاد الفردي التي تزوّد المشاركين بالمهارات الأساسية اللازمة لدفع عجلة الابتكار والتطور في القطاع الزراعي. ويهدف البرنامج أيضاً إلى تمكين أصحاب المزارع الصغيرة وإعدادهم للتكيّف مع التغيرات البيئية، وتحسين كفاءتهم الزراعية، وبناء مجتمع تعاوني يركز على الزراعة المستدامة.

كما يوفّر مصرف الإمارات للتنمية حلولاً تمويلية متخصصة مثل برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية الأول من نوعه في دولة الإمارات، داعماً المنتجين المحليين والشركات الزراعية ومزودي التكنولوجيا بخيارات تمويل مرنة. وتعكس هذه الحلول التزام المصرف بتطوير نظام زراعي مرن ومستدام في الإمارات من خلال تعزيز فرص الوصول إلى رأس المال وتحفيز مستوى الابتكار لدى المزارعين.

تنسجم هذه المبادرة مع الرؤية الاستراتيجية الشاملة لمصرف الإمارات للتنمية الرامية إلى تقديم 30 مليار درهم إماراتي لتمويل القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الوطنية بحلول عام 2026، ما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي والنمو المستدام. ومن خلال التركيز على تبني التكنولوجيا وبناء القدرات، يساعد برنامج مسرّع AgriX على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في دولة الإمارات ، وخفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في مجال الابتكار الزراعي.

نبذة عن مصرف الإمارات للتنمية

مصرف الإمارات للتنمية هو المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات. يقدم المصرف الدعم المالي وغير المالي للشركات من جميع الأحجام من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبيرة التي تقود القدرة التنافسية الاقتصادية عبر خمس قطاعات ذات أولوية استراتيجية: الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة. تأسس مصرف الإمارات للتنمية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 07 لسنة 2011 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبدأ مزاولة أعماله في يونيو 2015.

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