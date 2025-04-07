سيدعم هذا الاستثمار عروض أج نيكست التكنولوجية المبتكرة لضمان جودة الأغذية.

زيورخ، سويسرا: أعلنت مجموعة هاشغراف (THG)، وهي شركة عالمية مقرها سويسرا متخصصة في الأعمال التجارية ورأس المال الاستثماري والتكنولوجيا، ومتخصصة في منظومة هيديرا، اليوم عن استثمار استراتيجي في شركة أج نيكست تكنولوجيز، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا الزراعية، والتي تُعنى بالابتكار في جودة الأغذية وشفافيتها. وتمتد عمليات أج نيكست في الهند وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية، وتستفيد من تقييم الجودة المُعتمد على الذكاء الاصطناعي وإمكانية التتبع المُعتمدة على تقنية البلوك تشين لتعزيز سلامة الأغذية وكفاءتها عبر سلسلة التوريد.

في عام ٢٠٢١، حصلت أجنيكست(AGNEXT) على تمويل من الفئة أ بقيمة ٢١ مليون دولار أمريكي بقيادة حاضنة ألفا ويف (AWI). وتدعم حاضنة ألفا ويف شركة ديسرابت إيه دي، التي تديرها فالكون إيدج، وهي الذراع الاستثماري لصندوق أبوظبي السيادي (ADQ). وقد دعم هذا التمويل رؤية أجنيكست في موقع فريد يُمكّنها من قيادة رقمنة تجارة الأغذية عالية الجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل تقنياتها الرائدة. وبعد فترة وجيزة، افتتحت أجنيكست أول مكتب دولي لها في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

مع هذا الاستثمار الأخير، تنضم THG إلى جولة التمويل الأخيرة لشركة AgNext بقيادة شركة Novo Holdings، وهي شركة قابضة واستثمارية مقرها الدنمارك، وتدير أصولًا تتجاوز 150 مليار دولار أمريكي. تدير Novo Holdings ثروات وأصول مؤسسة Novo Nordisk.

يُفقد أو يُهدر ما يقرب من ثلث الغذاء المُنتج للاستهلاك البشري سنويًا، مما يُؤدي إلى عواقب بيئية واقتصادية واجتماعية وخيمة. وهذا لا يُفاقم انعدام الأمن الغذائي فحسب، بل يُسهم أيضًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهدر الموارد، والخسائر الاقتصادية. تُقدر مجموعة بوسطن الاستشارية هدر الغذاء العالمي بـ 230 مليار دولار سنويًا.

عمليات فحص الجودة التقليدية بطيئة، وعرضة للأخطاء، ومكلفة، مما يؤدي إلى سحب المنتجات وفقدان الثقة. تُقدم AgNext حلاً لهذه المشكلة بحلولها الحاصلة على براءة اختراع والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تستبدل التقييمات الذاتية وتأخيرات المختبرات بتحليل فوري ومباشر. يُعزز هذا الحل ثقة المستهلكين في سلاسل توريد الغذاء العالمية.

بعد هذا الاستثمار الاستراتيجي من THG، ستدمج AgNext تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT) المتطورة من Hedera في منصات وأجهزة ضمان الجودة والتتبع الخاصة بها، مما يضمن إمكانية تتبع وشفافية وثبات وكفاءة تامة من خلال عقود ذكية ذاتية التنفيذ، مما يُلغي الحاجة إلى وسطاء متعددين يملأون سلاسل التوريد حاليًا ويرفعون الأسعار النهائية. ونظرًا لأن Hedera هو الأكثر قابلية للتوسع وكفاءة من حيث التكلفة والطاقة بين بروتوكولات blockchain، فهو مناسب بشكل خاص لسلاسل توريد الأغذية.

علّق ترانجيت بهامرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أج نيكست، على هذا الاستثمار قائلةً: "يسرّنا الترحيب بمجموعة هاشغراف كشريك قيّم في مهمتنا لإحداث نقلة نوعية في سلاسل توريد الأغذية. بفضل خبرة THG وتقنياتها، نحن على أتم الاستعداد لتعزيز أطر ضمان الجودة لدينا وإنشاء أنظمة فعّالة لضمان المعاملات، من شأنها تعزيز الشفافية والثقة في قطاعي الزراعة والأغذية العالميين. تُمثّل هذه الشراكة خطوةً محوريةً في تقديم حلول مبتكرة ومتطورة لعملائنا".

وستتعاون AgNext وTHG أيضًا في مبادرات مشتركة لطرح المنتجات في السوق، بما في ذلك الأجهزة المضمنة ذات العلامة التجارية المشتركة والمدعومة بتقنية Hedera، والتي سيتم تقديمها للعملاء عالميًا من خلال مشروع مشترك جديد يركز على Web3 تم إنشاؤه في سويسرا.

قال ستيفان دايس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة هاشغراف: "تتمتع THG بخبرة واسعة في تصميم وتطوير ونشر حلول مؤسسية على شبكة Hedera، يقدمها فريقنا من المهندسين ذوي المهارات العالية والحاصلين على شهادات Hedera. ومن خلال هذا الاستثمار الاستراتيجي المشترك مع Novo Holdings، نتطلع إلى الانطلاق في رحلة تمكين التكنولوجيا مع AgNext لتعزيز التقارب بين الذكاء الاصطناعي وتقنية Blockchain/DLT، مع طرح حلول AgriTech مدعومة بـ Hedera في السوق، والتي ستعزز الميزة التنافسية لـ AgNext في عصر Web3."

تستفيد هيديرا من خوارزمية إجماع هاشغراف الفريدة لتحقيق سرعة وأمان وقابلية توسع لا مثيل لها. بفضل رسومها المنخفضة والمتوقعة وبصمة الكربون السلبية، تُدار هيديرا من قِبل أكثر من 30 عضوًا في مجلس الإدارة من مؤسسات عالمية رائدة مثل أبردين، وديل، وإي دي إف، وهيتاشي، وجوجل، وآي بي إم، ومونديليز، وستاندرد بنك، وتاتا. توفر هيديرا بنية تحتية موثوقة ومقاومة للكميات الكبيرة للشركات والمؤسسات حول العالم.

صرح أنينديا رويتشودري، رئيسة الشراكات العالمية في مجموعة هاشغراف: "لقد تابعتُ عن كثب النمو الملحوظ لشركة أجنكست منذ تأسيسها، ويسعدني أن تتعاون THG معها الآن للاستفادة من هيديرا كأساسٍ لمنصات ضمان الجودة والتتبع الخاصة بها. بفضل القيادة الثاقبة لشركة تارانيجيت وقدرات هيديرا، نحن على ثقة بقدرتنا على ابتكار حلول رائدة عالميًا، مدعومة بتقنية Web3، لقطاع التكنولوجيا الزراعية."

حول مجموعة هاشغراف

مجموعة هاشغراف (THG) هي شركة سويسرية دولية متخصصة في الأعمال التجارية ورأس المال الاستثماري والتكنولوجيا، تعمل حصريًا ضمن منظومة هيديرا، وتتخصص في برامج بناء المشاريع والاستثمارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال والشركات والحكومات من التكيف والمنافسة في اقتصاد الويب 3. تقدم THG خبرة متخصصة في تصميم وتطوير ونشر حلول مؤسسية وتطبيقات لامركزية على منصة هيديرا، من خلال فريقها من المهندسين المعتمدين من هيديرا، بما في ذلك إدارة العديد من استوديوهات المشاريع حول العالم. لمزيد من المعلومات حول مجموعة هاشغراف، تفضل بزيارة www.hashgraph-group.com

حول AgNext Technologies

AgNext Technologies هي شركة متخصصة في التكنولوجيا الزراعية، تُعنى بإحداث نقلة نوعية في تقييم جودة الأغذية على امتداد سلسلة القيمة الزراعية. من خلال منصتها المتكاملة لتقييمات جودة الأغذية المحمولة السريعة والدقيقة والفعّالة من حيث التكلفة، تُمكّن AgNext أصحاب المصلحة من اتخاذ قرارات مدروسة تُعزز الاستدامة والكفاءة في النظام البيئي الزراعي.

حول هيديرا

تديرها مجموعة من المؤسسات الرائدة عالميًا، وهي شبكة تقنية دفاتر حسابات موزعة عامة مرخصة وعالية الأداء وآمنة ومستدامة. تتيح هيديرا ترميزًا سلسًا للأصول الحقيقية والرقمية بأداء وأمان وامتثال لا مثيل له. من رموز الأوراق المالية المنظمة إلى الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، تُمكّن هيديرا من إنشاء أنواع أصول متنوعة بكفاءة من خلال تزويد الشركات والمطورين بأدوات مفتوحة المصدر قوية لإطلاق العنان للأصول غير السائلة ودفع عجلة تطور الأسواق المالية.

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