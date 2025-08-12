دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جمبو لحلول الشركات، الذراع الموجه لقطاع الأعمال التابعة لمجموعة جمبو والمزود الرائدة لحلول تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات، عن شراكة استراتيجية مع جيو هابتك، الشركة العالمية المتخصصة في حلول تجارب العملاء المعززة بالذكاء الاصطناعي. ويهدف هذا التحالف إلى تقديم الجيل الجديد من حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI) للمؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويجمع التعاون بين خبرة جمبو الإقليمية وقاعدة عملائها المؤسسية الواسعة، وبين منصة جيو هابتك المتقدمة للمحادثات الذكية، والتي تضم وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على إدارة الدعم والمبيعات والحجوزات وغير ذلك، عبر قنوات مثل الصوت وتطبيق واتساب والمواقع الإلكترونية وغيرها. كما تشمل المنصة وكلاء ذكاء اصطناعي متعدد اللغات، وأتمتة ذكية، وحلول صوتية لدعم المكالمات الواردة والصادرة. وسيوفر الطرفان معاً تفاعلات شبيهة بالتواصل البشري على نطاق واسع، عبر قنوات الدردشة والصوت والرسائل، لتلبية احتياجات قطاعات تشمل التجزئة والتجارة الإلكترونية، والاتصالات، والخدمات المصرفية والمالية، والعقارات، والرعاية الصحية، والضيافة والسفر.

ويمكن للذكاء الاصطناعي الوكيل الاستماع والتعلّم واتخاذ القرارات بشكل مستقل، مما يتيح للشركات دعم محادثات فائقة التخصيص على مدار الساعة، إضافة إلى تعزيز جهود المبيعات والتسويق. وتساعد هذه الحلول المؤسسات على توقّع احتياجات العملاء، وخفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز العلاقات طويلة الأمد معهم.

وتشير التقديرات إلى أن سوق حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل على مستوى المؤسسات سينمو عالمياً من 2.58 مليار دولار أمريكي في 2024 إلى 24.5 مليار دولار أمريكي بحلول 2030. وفي دولة الإمارات، من المتوقع أن يبلغ حجم سوق المحادثات الذكية 1.16 مليار دولار أمريكي بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 20%، حيث تعتقد 94% من المؤسسات في الدولة أن الذكاء الاصطناعي سيمكّنها من تحقيق نمو طويل الأمد، ما يعكس الثقة الراسخة في قيمة الذكاء الاصطناعي للأعمال.

وقال متحدث باسم جمبو للإلكترونيات: "تتيح لنا هذه الشراكة إطلاق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي الوكيل في دولة الإمارات. ومن خلال الجمع بين الحضور المؤسسي الموثوق لجمبو والمنصة القائمة على الذكاء الاصطناعي من هابتك، والتي تضم مساعدين افتراضيين وروبوتات للحجز وأدوات تفاعلية حوارية تُستخدم في التجارة ووكلاء متعددي اللغات، نزوّد المؤسسات بالتكنولوجيا التي تمكّنها من توسيع عملياتها وتحسين خدماتها وخفض التكاليف".

وأضاف: "صُممت هذه النماذج من الوكلاء للقيام بما هو أبعد من الاستجابة؛ فهي تتوقع احتياجات العملاء، وتتحدث بطلاقة، وتتكيّف مع لغة المستخدم والمنصة التي يفضلها. وبالنسبة للشركات في القطاعات الحيوية، فإن هذا يعني خدمات أذكى، وعمليات أكثر كفاءة، ورضا أكبر للعملاء".

وتتركز هذه الشراكة في المرحلة الحالية على قطاعات التجزئة والتجارة الإلكترونية، والاتصالات، والخدمات المصرفية والمالية، والرعاية الصحية، والضيافة والسفر. وتواجه هذه القطاعات ارتفاعاً في توقعات العملاء، وتزايداً في تعقيد الخدمات، وضغوطاً تشغيلية متنامية، ما يجعلها بيئة مثالية للتحوّل المعتمد على الأتمتة. وتشمل التطبيقات الممكنة نطاقاً واسعاً، بدءاً من تتبع الطلبات المؤتمت وصولاً إلى الدعم الصوتي متعدد اللغات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتلبية احتياجات المنطقة المتطورة في مجال تفاعل العملاء.

ومن جانبه، قال أهشاد جوسوالا، الرئيس التنفيذي لشركة جيو هابتك: "يسعدنا التعاون مع جمبو للإلكترونيات في دولة الإمارات لتحويل تجربة العملاء عبر قوة الذكاء الاصطناعي الوكيل. وستتيح لنا هذه الشراكة تقديم حلول ذكاء اصطناعي ذكية من الجيل الجديد، عبر الصوت والدردشة، وتنفيذها على قنوات متعددة للمؤسسات في منطقة الخليج، بما يدعم التبني الرقمي والابتكار والنمو، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي".

وتُعد دولة الإمارات، بفضل ارتفاع معدلات انتشار الهواتف الذكية (أكثر من 97%)، ووجود شريحة سكانية متعددة اللغات وذات دراية رقمية عالية، سوقاً مثالياً لتطبيق واجهات الصوت والدردشة المعززة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال هذه الشراكة، يقدّم الطرفان حلولاً تلبي الطلب المتزايد على التفاعل الفوري والمخصص عبر قنوات مثل واتساب وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات الويب.

وتوفر هذه الشراكة لشركة جمبو ميزة استراتيجية في مشهد تجربة العملاء (CX) المتطور في المنطقة. ومن خلال دمج القدرات الموثوقة للذكاء الاصطناعي مع المعرفة العميقة بالسوق الإقليمي، أصبحت جمبو في موقع فريد يمكّنها من مساعدة الشركات على تبني الأتمتة، وفتح مصادر جديدة للإيرادات، وتقديم تجارب رقمية سلسة وعصرية.

وتُعد جمبو لحلول الشركات، قسم خدمات تكنولوجيا المعلومات التابع لمجموعة جمبو، من أكثر مزوّدي الخدمات المدارة موثوقية في دولة الإمارات. ومع أكثر من 300,000 أصل تحت الإدارة، وأكثر من 450 عميلاً مؤسسياً، تخدم جمبو قطاعات تشمل الاتصالات، والنقل، والتجزئة، والضيافة، والتعليم، والرعاية الصحية، والقطاع الحكومي، والخدمات المصرفية والمالية (BFSI)، والصناعة. ويعمل لديها أكثر من 200 متخصص معتمد، ولديها أكثر من 30 شراكة مع شركات مصنّعة (OEM)، وتقدم حلولاً تشمل نموذج كل شيء كخدمة (EaaS)، والأمن السيبراني، وأنظمة الصوت والصورة المتكاملة (AVSI)، وخدمات تكنولوجيا المعلومات المعززة بالذكاء الاصطناعي.

حول شركة جمبو للإلكترونيات المحدودة (ش.ذ.م.م)

تأسست شركة جمبو للإلكترونيات المحدودة في عام 1973، وتُعد إحدى أقدم شركات بيع الإلكترونيات الاستهلاكية بالتجزئة في الإمارات، حيث تقدم تجربة تجزئة متعددة القنوات. ويقدم المفهوم تجربة فائقة وعروضاً مخصصة على أحدث المنتجات والخدمات التكنولوجية سواءً عبر الإنترنت أو من خلال الموقع الإلكتروني jumbo.ae. وتأسست مجموعة جمبو على يد الراحل السيد مانو تشابريا، وتشكل مجموعة جمبو، التي أسسها الراحل السيد مانو تشابريا، تكتلاً تجارياً متنوعاً أنشأ إرثاً من الثقة والاستقرار على مدار 52 عاماً من وجوده. وتقدم جمبو للتجزئة متعددة القنوات أفضل المنتجات في فئات الهواتف المحمولة، والحواسيب المحمولة، وأجهزة التلفزيون، والمسارح المنزلية، والكاميرات، ومنتجات الألعاب، ومنتجات نمط الحياة، والملحقات، وخدمات الاتصالات. وتُعد جمبو الشريك الاستراتيجي للعديد من العلامات التجارية الفاخرة، بما فيها سوني وبلايستيشن ودايسون وأجهزة هايسنس. وتمتلك جمبو 17 متجراً في الإمارات وتدير متاجر امتياز للعلامات التجارية سوني ودايسون ودو للاتصالات.

نبذة عن هابتك

تُعد هابتك، التابعة لشركة ريلاينس جيو، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تجارب العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومكّنت منذ عام 2013 أكثر من 25 مليار تفاعل عبر أكثر من 10 قنوات و135 لغة، وذلك لخدمة أكثر من 500 مؤسسة حول العالم.

وتتولى هابتك إدارة خطَّين رئيسيين من المنتجات، وهما:

منصة الذكاء الاصطناعي الوكيل: صُممت خصيصاً لتمكين المؤسسات من نشر وكلاء افتراضيين أذكياء عبر واتساب والقنوات الصوتية والويب، لأتمتة خدمات الدعم والمبيعات والحجوزات وغيرها.

إنترأكت (Interakt): منصة تواصل تعتمد على واتساب قناة رئيسية للتفاعل والتواصل، وهي مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتخدم أكثر من 50 ألف عميل، من خلال توفير أدوات أتمتة التسويق، ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات، وأدوات دردشة ذكية قابلة للاستخدام دون الحاجة للبرمجة.

وتحظى هابتك بتقدير مؤسسات عالمية مثل جارتنر (Gartner) وجي 2 (G2) وأوبوس ريسيرتش (Opus Research)، وتدعم تجارب العملاء لعلامات بارزة مثل جيو (Jio)، وحصنتك (Hassantuk)، ومجموعة الفطيم، وكريم، وبانثيون ديفيلوبرز (Pantheon Developers) وبرايم هيلث (Prime Health)، وغيرها.

-انتهى-

#بياناتشركات