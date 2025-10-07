المنامة، مملكة البحرين - أعلنت شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، الشركة الرائدة في ابتكار حلول الدفع الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إطلاق شراكة استراتيجية مع شركة بلانيت، المزوّد العالمي الرائد لخدمات المدفوعات والتكنولوجيا المتكاملة، وذلك بهدف إنشاء منظومة مدفوعات موحدة بالكامل لقطاع الضيافة، وتمثل هذه الشراكة تحولًا نوعيًا يعيد تعريف تجربة النزلاء في مملكة البحرين.

يمثل الحل الجديد خطوة متقدمة في مجال تكامل أنظمة الدفع، حيث سيتم إطلاقه أولًا في مملكة البحرين من خلال دمج منصة بلانيت العالمية المتميزة في قطاع الضيافة مع خبرات شركة AFS الواسعة في مجالات إصدار ومعالجة البطاقات وخدمات قبول المدفوعات وأجهزة نقاط البيع.

ويقدم هذا التكامل مزايا مزدوجة للتجار، إذ يتيح لهم توفير تجربة ضيافة مريحة وشفافة للنزلاء، مع خفض تكاليف التشغيل وتقليل الأخطاء بطريقة آمنة. كما يعزز هذا الحل مكانة شركة AFS في تقديم خدمات قبول المدفوعات، ويمكّنها من استقطاب فرص أعمال جديدة وتعزيز القيمة المقدمة لعملائها الحاليين في سوق الضيافة التنافسية.

وقال السيد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية (AFS):"تمثل هذه الشراكة نقطة تحول في حلول مدفوعات قطاع الضيافة بمملكة البحرين. فمن خلال الدمج السلس بين منصة بلانيت المتطورة وخبرتنا العميقة في السوق، نوفر منصة رقمية موحدة تمنح التجار ميزة تجارية حقيقية. هذا الحل يجسد التزامنا تجاه شركائنا التجاريين وحرصنا على تمكينهم من تنمية أعمالهم وتعزيز ريادتنا في خدمات قبول المدفوعات".

من جانبه، قال السيد كولين كلوز، المدير التجاري لشركة بلانيت: "نحن سعداء بشراكتنا مع شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، فقد رسّخت بلانيت حضورها القوي كمزود رائد لحلول الدفع في الشرق الأوسط، وتتيح لنا هذه الشراكة توسيع نطاق حلولنا الخاصة بقطاع الضيافة في المنطقة بشكل أكبر".

وبعد الإطلاق في مملكة البحرين، تمتلك شركة AFS وشركة بلانيت خطة استراتيجية واضحة لتوسيع نطاق هذا الحل المشترك ليشمل أسواقًا إقليمية رئيسية أخرى، من بينها سلطنة عُمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية.

نبذة عن AFS:

تأسست شركة الخدمات المالية العربية (AFS) في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول متخصصة في المدفوعات مما يمثل استجابة لتطور سوق المعاملات الرقمية وتناميها المستمر.

شركة (AFS) مملوكة من قبل 37 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعد اليوم شركة AFS المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية، وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي المصري ومرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويتضح نهج (AFS) المبتكر في تقديم الخدمات المالية من خلال سلسلة من حلول الدفع الرائدة التي تشمل معالجة البطاقات، اكتساب التجار، وحلول التكنولوجيا المالية ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. تمتلك (AFS) مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن شركة بلانيت:

بلانيت هي مزود عالمي رائد لحلول التكنولوجيا والدفع المتكاملة لعملاء قطاعي التجزئة والضيافة. نحن نعمل على خلق تجارب رائعة للملايين من الأشخاص الذين يستخدمون حلول الدفع والبرمجيات والإعفاء الضريبي الخاصة بنا في كل دقيقة من كل يوم.

تمكّن بلانيت عملاءها من تقديم تجارب ممتازة للعملاء من خلال دمج المدفوعات والبرمجيات بطرق تزيد من ولاء العملاء، وتُعزز الإيرادات، وتوفر الوقت.

تأسست الشركة قبل أكثر من 35 عاماً ويقع مقرها الرئيسي في لندن. واليوم، يعمل لدينا أكثر من 2,500 موظف موزعين على ست قارات، لخدمة عملائنا في أكثر من 120 سوقاً حول العالم

-انتهى-

#بياناتشركات