المنامة، مملكة البحرين – أعلنت شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن شراكة استراتيجية مع المصرف الإسلامي الليبي (LIB) بهدف تسريع تحديث منظومة المدفوعات في ليبيا من خلال حلول متقدمة لإصدار ومعالجة البطاقات وتطوير البنية التحتية الرقمية.

ومن خلال هذا التعاون، سيستفيد المصرف الإسلامي الليبي من خدمات شركة AFS المتقدمة في إصدار ومعالجة بطاقات فيزا، مما يتيح تقديم تجربة تسجيل أسرع وأكثر سلاسة وتحسين تجربة العملاء. كما تتضمن الشراكة اعتماد إطار الحماية المطوَّر من شركة AFS، والذي يشمل تقنيات الترميز والتشفير لضمان أمن المعاملات وحماية بيانات العملاء عبر جميع القنوات الرقمية. إضافة إلى ذلك، ستدعم شركة AFS المصرف الإسلامي الليبي في بناء بنية تحتية قابلة للتوسع، مصممة لدعم الابتكار والمرونة والنمو المستقبلي، بما يمهّد الطريق لإطلاق حلول دفع من الجيل القادم في السوق الليبي.

وقال الدكتور سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة AFS: "إن رؤية هذه الاستراتيجية تتحول من خطط إلى واقع ملموس تُعد لحظة فخر لشراكتنا. ومن خلال الاستفادة من الإطار الرقمي المتطور لـشركة AFS، سيعمل المصرف الإسلامي الليبي على تحسين عملياته لتقديم تجارب سريعة وسلسة تلبي تطلعات عملائه. ويمثل هذا الإنجاز خطوة بارزة في مستقبل القطاع المالي الليبي، وتفخر شركة AFS بدعم هذه المسيرة."

ومن جانبه قال السيد عادل صالح كشاد، المدير العام للمصرف الإسلامي الليبي: "مع سعي ليبيا نحو اقتصاد أكثر ترابطاً وأقل اعتماداً على النقد، تتيح لنا شراكتنا مع شركة AFS لتقديم خدمات بطاقات آمنة وفعّالة ومبتكرة تتوافق مع المعايير الدولية. من خلال تحديث بنيتنا التحتية للمدفوعات واعتماد التقنيات المطورة، نوفر لعملائنا طرق أسرع وأكثر أماناً وراحة لإتمام معاملاتهم المصرفية، مع دعم أهداف التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية في البلاد".

وتأتي هذه الشراكة في إطار توسع حضور شركة AFS في شمال إفريقيا، ويتماشى مع جهودها الاستراتيجية لتعزيز الترابط الإقليمي، ودفع الابتكار، وتعزيز الشمول المالي في الأسواق الناشئة. كما تدعم المهمة الأساسية لشركة AFS في تمكين المؤسسات من تبنّي بنية تحتية حديثة للمدفوعات وتسريع التحول نحو اقتصاد رقمي غير نقدي في المنطقة.

نبذة عن AFS :

تأسست شركة الخدمات المالية العربية (AFS) في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول متخصصة في المدفوعات مما يمثل استجابة لتطور سوق المعاملات الرقمية وتناميها المستمر.

شركة (AFS) مملوكة من قبل 36 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعد اليوم شركة AFS المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية، وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي المصري ومرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويتضح نهج (AFS) المبتكر في تقديم الخدمات المالية من خلال سلسلة من حلول الدفع الرائدة التي تشمل معالجة البطاقات، اكتساب التجار، وحلول التكنولوجيا المالية ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. تمتلك (AFS) مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن المصرف الإسلامي الليبي :

المصرف الإسلامي الليبي هو مؤسسة مالية رائدة تأسست في ليبيا عام 2017 برأس مال مصرح به قدره 250 مليون دينار ليبي و سرعان ما ارتفع إلى 500 مليون دينار ليبي في السنوات القليلة الماضية. يُعد المصرف الإسلامي الليبي أول مصرف يختص بتقديم كامل الخدمات والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومسجلاً بذلك بداية فصل جديد في النظام المالي الليبي.

بفضل رؤيته الاستراتيجية وخبرته الواسعة، نجح المصرف في تطوير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية المبتكرة، لتلبية احتياجات زبائنه من الأفراد والشركات في السوق المحلية والدولية.

يمتلك المصرف شبكة فروع منتشرة في عدة مدن ليبية رئيسية مما يمكنه من خدمة عملائه في مختلف أنحاء البلاد.

يحرص المصرف على ترجمة قيمه إلى إنجازات ملموسة، حيث حصل على أول تصنيف ائتماني له من وكالة دولية متخصصة في الربع الثالث من عام 2023. كما حصل على شهادة الأيزو 9001:2015 في الجودة، وشهادة الأيزو 27001 في نظام إدارة أمن المعلومات، مما يعكس التزامه بأعلى المعايير العالمية في الخدمة والأمان الرقمي.

