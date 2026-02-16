توقع نمو قطاع المكتب العائلي في الشرق الأوسط بمقدار 500 مليار دولار بحلول عام 2030

نمو عدد مكاتب العائلة في الإمارات بنسبة 31٪ خلال السنوات الخمس الماضية

الإمارات تضم أكثر من 1,300 من العائلات ذات الثروات الفائقة بثروة إجمالية تبلغ 1 تريليون دولار، مما يضع البلاد في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً

من المتوقع نمو ثروة العائلات ذات الثروات الفائقة في الشرق الأوسط بنسبة 25٪ خلال السنوات الخمس القادمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مكتب عائلة تشارلز بارك، وهي شركة استشارات متعددة العائلات مقرها المملكة المتحدة، عن شراكة استراتيجية مع AES International، الوصي الاستثماري الوحيد المعتمد في الشرق الأوسط، وذلك لتأسيس حضور في دبي وتعزيز ركيزة خدمة الثروات الخاصة.

تجمع هذه الشراكة بين خبرة تشارلز بارك في دعم الأسر من خلال التسهيلات والانتقال واتخاذ القرارات عبر مختلف الأنظمة القضائية، مع أكثر من 20 عاماً من الرؤية الإقليمية والبنية التحتية الائتمانية التي تتمتع بها AES International في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

دعم العائلات ذات الثروات الفائقة في الإمارات

يهدف التعاون إلى توفير منصة دعم شاملة للعائلات ذات الثروات الفائقة التي تنتقل إلى دبي، أو تؤسس مكتبًا عائليًا في المنطقة، أو تعيد تموضع الهياكل القائمة. كما تركز الشراكة على العائلات الشرق أوسطية الراسخة التي تتعامل مع قضايا الخلافة، والانتقال بين الأجيال، والرعاية طويلة الأمد. ومن المتوقع أن ينمو قطاع مكاتب العائلة في الشرق الأوسط بمقدار 500 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير نايت فرانك.

وقال ريتشارد بارك، الرئيس التنفيذي لمكتب عائلة تشارلز بارك: "يمثل الشرق الأوسط واحدة من أكثر الأنظمة القضائية جاذبية لمكاتب العائلة العالمية، وتضمن هذه الشراكة استفادة العائلات من رؤيتنا الإقليمية العميقة ومنظورنا الدولي. تتجذر مبادئنا في التعاون ونعمل جنبًا إلى جنب مع شبكة موثوقة من المستشارين في المملكة المتحدة ودوليًا لدعم العائلات التي تعمل عبر الدول والقطاعات والأجيال. تعكس شراكتنا مع AES International التزامنا بتطوير علاقات مبنية على الرعاية والاحترام والنوايا طويلة الأمد."

تحالف تكاملي

تأسست شركة AES International بقيادة سام إنستون، وقد قدمت الإرشاد لرجال الأعمال وقادة الشركات والعائلات ذات التوجه الدولي في جميع جوانب إدارة الحياة المالية على مدى أكثر من عقدين من الزمن. ومع تطور احتياجات العملاء، توسعت AES بشكل طبيعي إلى مجال المكاتب العائلية، مقدمةً خبرة إقليمية عميقة وبنية تحتية محلية قوية.

وقال سام إنستون، الرئيس التنفيذي لشركة AES International: "لقد قضينا 20 عامًا في بناء البنية التحتية الائتمانية في المنطقة، ويشاركنا مكتب تشارلز بارك في التركيز على دعم العائلات من خلال التعامل مع التعقيدات بنزاهة، وليس فقط في مجال الهيكلة. العائلات التي تنجح هنا هي تلك التي تبني علاقات دائمة مع المستشارين الذين يتفقون من خلال القيم الراسخة والالتزام بالإدارة طويلة الأمد. تعكس هذه الشراكة تلك الفلسفة، ونتطلع إلى دعم العائلات جنبًا إلى جنب مع خبرة تشارلز بارك."

التنقل في مشهد الخدمات المهنية

من خلال هذه الشراكة، تستفيد العائلات من التنقل المدروس في مشهد الخدمات المهنية. بفضل العلاقات طويلة الأمد مع أبرز الشركات الاستشارية الدولية والإقليمية، يتمتع مكتب تشارلز بارك العائلي بموقع قوي لمساعدة العائلات في تعيين فرق المستشارين التي تعكس التميز الفني والتوافق الثقافي والقيم المشتركة.

الإمارات كمركز لمكاتب عائلية

تؤكد هذه الشراكة مكانة الإمارات كمركز استثنائي للمكاتب العائلية العالمية، حيث توفر الاتصال والقدرات والفرص للعائلات ذات الحياة والطموحات الدولية. خلال السنوات الخمس الماضية، شهد عدد مكاتب العائلات في الإمارات زيادة بنسبة 31٪، كما أفادت أديبار وديلويت. مع أكثر من 1,300 فرد من أصحاب الثروات الفائقة وثروة مجتمعة تبلغ 1 تريليون دولار، تحتل الإمارات المرتبة الرابعة عشرة عالمياً، وفقاً لتقرير الثروة الصادر عن نايت فرانك لعام 2025. علاوة على ذلك، تتوقع ديلويت نمواً بنسبة 25٪ في ثروة العائلات ذات الثروات الفائقة في الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس القادمة.

وأضاف ريتشارد: "يمثل هذا خطوة هامة في التطوير المستمر لركيزة الثروة الخاصة لدينا. ومع تطور ممارستنا في استشارات المكاتب العائلية متعددة العائلات، نركز على بناء شراكات عالية الجودة تعزز الدعم المتاح للعائلات التي نخدمها."

حول مكتب عائلة تشارلز بارك

من مقره في المملكة المتحدة، يقدم مكتب تشارلز بارك العائلي استشارات المكاتب العائلية متعددة العائلات ويتخصص في دعم العائلات من خلال التعامل مع التعقيدات والانتقال واتخاذ القرارات طويلة الأمد عبر الأنظمة القضائية المختلفة. يعمل المكتب جنبًا إلى جنب مع شبكة موثوقة من المستشارين في المملكة المتحدة والخارج لتقديم رؤى متخصصة للعائلات التي تعمل عبر الدول والقطاعات والأجيال.

حول AES International

تأسست شركة AES International قبل أكثر من 20 عاماً ومقرها دبي، وهي الوصي الاستثماري الوحيد المعتمد في الشرق الأوسط. بقيادة الرئيس التنفيذي سام إنستون، توجه الشركة رواد الأعمال وقادة الأعمال والعائلات ذوي الاهتمامات الدولية في جميع جوانب إدارة الحياة المالية، مع التركيز على الإدارة طويلة الأمد والمسؤولية الائتمانية. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.aesinternational.com

